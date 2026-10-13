Após a sexta rodada da Serie A, mais precisamente a partida Cagliari-Juventus 1-1, o juiz desportivo aplicou uma partida de suspensão a Fabio Pisacane, técnico do Cagliari, e a Luciano Spalletti, técnico da Juventus. Confira os motivos.
Getty Images
Traduzido por
Spalletti suspenso, os motivos: "Atitude provocativa"
PISACANE Fabio (Cagliari): por ter, ao fim da partida, reagido ao comportamento provocativo do treinador da equipe adversária, alimentando um momento de tensão entre os integrantes dos dois bancos de reservas.
SPALLETTI Luciano (Juventus): por ter, ao fim da partida, adotado uma postura provocativa em relação ao treinador da equipe adversária, o que gerou um momento de tensão entre os integrantes dos dois bancos de reservas.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.