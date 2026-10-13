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Ao VivoIngressos
Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Spalletti suspenso, os motivos: "Atitude provocativa"

Juventus
L. Spalletti
Campeonato Italiano

O juiz desportivo suspendeu por uma rodada os técnicos da Juventus e do Cagliari.

Após a sexta rodada da Serie A, mais precisamente a partida Cagliari-Juventus 1-1, o juiz desportivo aplicou uma partida de suspensão a Fabio Pisacane, técnico do Cagliari, e a Luciano Spalletti, técnico da Juventus. Confira os motivos.

  • PISACANE Fabio (Cagliari): por ter, ao fim da partida, reagido ao comportamento provocativo do treinador da equipe adversária, alimentando um momento de tensão entre os integrantes dos dois bancos de reservas.


    SPALLETTI Luciano (Juventus): por ter, ao fim da partida, adotado uma postura provocativa em relação ao treinador da equipe adversária, o que gerou um momento de tensão entre os integrantes dos dois bancos de reservas.



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