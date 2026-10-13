PISACANE Fabio (Cagliari): por ter, ao fim da partida, reagido ao comportamento provocativo do treinador da equipe adversária, alimentando um momento de tensão entre os integrantes dos dois bancos de reservas.





SPALLETTI Luciano (Juventus): por ter, ao fim da partida, adotado uma postura provocativa em relação ao treinador da equipe adversária, o que gerou um momento de tensão entre os integrantes dos dois bancos de reservas.







