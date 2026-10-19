Ontem, o espetáculo apresentado pela Juventus foi desconcertante: fora de campo e dentro dele, cada um por si, sem ideias e pensando primeiro no "eu", não no "nós". E, se para muitos jogadores desta Juventus e para o treinador isso talvez não seja novidade, já que o clube passou por muitas crises nestes meses e nestes anos, para a atual diretoria da Juventus este é o primeiro teste desse tipo.





Para Giovanni Carnevali, sobretudo, mas também para Frederic Massara, esta é a primeira crise séria desde que chegaram à Juventus. E, para Carnevali, já é um teste importante: enquanto alguns jogadores, e talvez até o treinador, mostram não estar à altura da Juventus, Carnevali está à altura da Juventus?Hoje ele tem a primeira oportunidade de provar que sim, redefinindo a comunicação dos jogadores e da equipe com o público externo e, sobretudo, tomando uma decisão definitiva sobre o treinador. Um treinador que Carnevali não escolheu e que encontrou com uma renovação de contrato por dois anos recém-assinada. A temporada ainda é longa, mas já está escapando do controle: a Juventus pode se dar ao luxo de seguir com um técnico que talvez não seja mais seguido pelo elenco? Soluções e decisões são urgentes, antes que seja tarde demais e que a possibilidade de ficar fora da Champions League pela segunda vez consecutiva se concretize, com consequências dramáticas nos âmbitos esportivo e econômico.





Para Carnevali, há duas soluções, sem rodeios: trocar de treinador ou defendê-lo com unhas e dentes, mesmo diante de um vestiário que talvez, como insinua Spalletti, esteja remando em outra direção.