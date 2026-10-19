Uma Juventus como nunca se viu. E não estamos falando do que aconteceu em campo, porque, infelizmente para os torcedores da Juventus, houve outras partidas como a derrota para a Lazio nos últimos anos. Basta lembrar, por exemplo, das derrotas para Atalanta e Fiorentina que custaram o cargo a Thiago Motta. O que não nos lembramos de ter visto, porém, é um pós-jogo como o ocorrido no fim da noite de domingo dentro do Allianz Stadium: um jogador emprestado, há apenas três meses em Turim (Guglielmo Vicario), enviado para falar primeiro na entrevista coletiva em um momento tão delicado; um capitão (Gleison Bremer) que joga abertamente a responsabilidade sobre parte dos companheiros, em uma atitude que os capitães recentes da Juventus (de Del Piero a Buffon, passando por Chiellini e Locatelli) jamais pensariam em adotar publicamente; um treinador (Luciano Spalletti) que, depois de repreender Bremer, declara não ter mais certeza de que o elenco o segue.
Coisas que não são da Juventus. Ou, pelo menos, que não são da "verdadeira Juventus", aquela que sempre se apresentava como um bloco unido, dentro e fora de campo, tanto na vitória quanto na derrota. Basta lembrar, por exemplo, das palavras responsáveis e que reafirmavam a identidade do clube ditas por Buffon no vestiário em Reggio Emilia, na temporada 2015-16, após uma derrota que deixava a Juventus na 12ª posição da tabela. Palavras que deram início à impressionante recuperação rumo ao título italiano.