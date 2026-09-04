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inter festa woldsburg 2026Getty Images

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Sorteio da League Phase da Uefa Women's Champions League: Roma com Barcelona, Real Madrid e Chelsea; Juventus com PSG e Lyon; Inter com Arsenal e Manchester City

Futebol feminino
Liga dos Campeões Feminino
Roma
Inter
Juventus

Para o futebol feminino italiano, a edição da UEFA Women’s Champions League que começa entre 22 e 23 de setembro será histórica: três equipes da Serie A Women participarão da League Phase, com o sorteio realizado hoje em Nyon definindo o caminho que aguarda Roma, Juventus (ambas partiam do pote 2) e Inter (no pote 3). Pela segunda temporada seguida, o formato da Women’s Champions League foi equiparado ao masculino: grupo único com 18 equipes, seis partidas (três em casa e três fora) contra seis adversários diferentes, dois vindos de cada pote.

  • AS ADVERSÁRIAS DE JUVENTUS, INTER E ROMA

    À espera do calendário, que será definido nas próximas horas, a Roma, campeã da Itália, enfrentará em casa Barcelona, Real Madrid e Servette e fora Chelsea (onde há poucas semanas joga Giulia Dragoni, ex-Roma), Benfica e Leuven. Curiosidade: quatro dos seis adversários (Barcelona, Chelsea, Real e Leuven) são os mesmos do ano passado. A Juventus, por sua vez, enfrentará em casa Lyon, Benfica e Leuven e fora Paris Saint-Germain, Hacken e Austria Vienna. Reencontro em relação à temporada passada contra Lyon e Benfica. Para a Inter, embalada pela extraordinária façanha contra o Wolfsburg e em sua estreia na League Phase, vindo da terceira faixa caberá a tarefa mais difícil: a Inter jogará em casa contra Arsenal, Hacken e Manchester City e fora contra Lyon, Real Madrid e Austria Vienna.

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  • A fórmula

    Ao término das seis rodadas, as quatro primeiras equipes da classificação se classificarão diretamente para as quartas de final. As equipes que terminarem entre o quinto e o décimo segundo lugar disputarão os playoffs da fase eliminatória para definir as quatro restantes classificadas para as quartas de final.


    As datas da fase de liga – Todos os jogos no Disney+

    Rodada 1: 22/23 de setembro

    Rodada 2: 30 de setembro/1º de outubro

    Rodada 3: 28/29 de outubro

    Rodada 4: 10/11 de novembro

    Rodada 5: 18/19 de novembro

    Rodada 6: 16 de dezembro


    Sorteio da fase eliminatória

    18 de dezembro, Nyon (data sujeita a alterações)


    Playoffs da fase eliminatória

    Jogo de ida: 3/4 de fevereiro

    Jogo de volta: 10/11 de fevereiro


    Quartas de final

    Jogo de ida: 23/24 de março

    Jogo de volta: 31 de março/1º de abril


    Semifinais

    Jogo de ida: 1/2 de maio

    Jogo de volta: 8/9 de maio


    Final (Stadion Narodowy, Varsóvia)

    28, 29 ou 30 de maio

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