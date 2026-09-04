Para o futebol feminino italiano, a edição da UEFA Women’s Champions League que começa entre 22 e 23 de setembro será histórica: três equipes da Serie A Women participarão da League Phase, com o sorteio realizado hoje em Nyon definindo o caminho que aguarda Roma, Juventus (ambas partiam do pote 2) e Inter (no pote 3). Pela segunda temporada seguida, o formato da Women’s Champions League foi equiparado ao masculino: grupo único com 18 equipes, seis partidas (três em casa e três fora) contra seis adversários diferentes, dois vindos de cada pote.
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Sorteio da League Phase da Uefa Women's Champions League: Roma com Barcelona, Real Madrid e Chelsea; Juventus com PSG e Lyon; Inter com Arsenal e Manchester City
AS ADVERSÁRIAS DE JUVENTUS, INTER E ROMA
À espera do calendário, que será definido nas próximas horas, a Roma, campeã da Itália, enfrentará em casa Barcelona, Real Madrid e Servette e fora Chelsea (onde há poucas semanas joga Giulia Dragoni, ex-Roma), Benfica e Leuven. Curiosidade: quatro dos seis adversários (Barcelona, Chelsea, Real e Leuven) são os mesmos do ano passado. A Juventus, por sua vez, enfrentará em casa Lyon, Benfica e Leuven e fora Paris Saint-Germain, Hacken e Austria Vienna. Reencontro em relação à temporada passada contra Lyon e Benfica. Para a Inter, embalada pela extraordinária façanha contra o Wolfsburg e em sua estreia na League Phase, vindo da terceira faixa caberá a tarefa mais difícil: a Inter jogará em casa contra Arsenal, Hacken e Manchester City e fora contra Lyon, Real Madrid e Austria Vienna.
A fórmula
Ao término das seis rodadas, as quatro primeiras equipes da classificação se classificarão diretamente para as quartas de final. As equipes que terminarem entre o quinto e o décimo segundo lugar disputarão os playoffs da fase eliminatória para definir as quatro restantes classificadas para as quartas de final.
As datas da fase de liga – Todos os jogos no Disney+
Rodada 1: 22/23 de setembro
Rodada 2: 30 de setembro/1º de outubro
Rodada 3: 28/29 de outubro
Rodada 4: 10/11 de novembro
Rodada 5: 18/19 de novembro
Rodada 6: 16 de dezembro
Sorteio da fase eliminatória
18 de dezembro, Nyon (data sujeita a alterações)
Playoffs da fase eliminatória
Jogo de ida: 3/4 de fevereiro
Jogo de volta: 10/11 de fevereiro
Quartas de final
Jogo de ida: 23/24 de março
Jogo de volta: 31 de março/1º de abril
Semifinais
Jogo de ida: 1/2 de maio
Jogo de volta: 8/9 de maio
Final (Stadion Narodowy, Varsóvia)
28, 29 ou 30 de maio
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