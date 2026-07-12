Sorloth não passa a bola para Haaland: o erro que poderia ter mudado o jogo entre Noruega e Inglaterra

Primeiro tempo de Noruega x Inglaterra 1 a 2: o placar ainda está 1 a 0 para os noruegueses quando Alexander Sorloth e Erling Haaland partem em um “dois contra um” (John Stones) em direção ao gol defendido por Jordan Pickford. A bola está nos pés de Sorloth, que, em vez de passar para Haaland, que estava completamente livre, hesita e tenta um chute de esquerda, bloqueado pela defesa inglesa, que, entretanto, já havia se reorganizado.
Haaland reclama e olha para o companheiro de equipe com um olhar fulminante. Quem sabe o que teria acontecido se a Noruega tivesse feito 2 a 0...