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Gianluca Minchiotti

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Sorloth não passa a bola para Haaland: o erro que poderia ter mudado o jogo entre Noruega e Inglaterra

Noruega
Copa do Mundo
A. Soerloth
E. Haaland

Com o placar em 1 a 0 para os noruegueses, uma chance incrível perdida de ampliar a vantagem

Primeiro tempo de Noruega x Inglaterra 1 a 2: o placar ainda está 1 a 0 para os noruegueses quando Alexander Sorloth e Erling Haaland partem em um “dois contra um” (John Stones) em direção ao gol defendido por Jordan Pickford. A bola está nos pés de Sorloth, que, em vez de passar para Haaland, que estava completamente livre, hesita e tenta um chute de esquerda, bloqueado pela defesa inglesa, que, entretanto, já havia se reorganizado.


Haaland reclama e olha para o companheiro de equipe com um olhar fulminante. Quem sabe o que teria acontecido se a Noruega tivesse feito 2 a 0...




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