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Sonho real! Konate elogia o técnico Mourinho e alerta o amigo Leipzig para não se distrair com o El Clásico
Konate se prepara para reencontro emocionante no Santiago Bernabéu
O zagueiro do Real Madrid Ibrahima Konate representou o elenco na Ciudad Real Madrid nesta terça-feira, antes do confronto com o RB Leipzig pela Champions League. A equipe de Jose Mourinho chega à terceira rodada em busca de manter o aproveitamento de 100% na competição europeia, após vencer Inter de Milão e Roma.
O confronto tem um significado pessoal especial para Konate, que disputou 66 partidas pelo Leipzig entre 2017 e 2021 antes de chegar à Espanha.
“A partida de amanhã é muito especial para mim porque vou enfrentar meu ex-clube”, afirmou Konate. “Estou muito feliz por reencontrar meus ex-companheiros de equipe, e estamos ansiosos para vencer amanhã e ficar em uma boa posição entre os oito primeiros.”
- ZUMA Press Wire
Defensor fala abertamente sobre a vida no Real Madrid, Diomande e a aura de Mourinho
Konate demonstrou satisfação com seus primeiros meses em Madri e destacou a projeção mundial do clube, sua parceria com Yan Diomande, de 19 anos, e a presença imponente do técnico Jose Mourinho. “É mais do que eu esperava: a mídia, tudo ganha uma dimensão muito maior”, afirmou Konate. “Para mim, é o melhor time do mundo.”
Ao elogiar Diomande, seu ex-companheiro no Leipzig, Konate acrescentou: “Ele tem um grande talento... Trabalha muito todos os dias, e não consigo imaginar por que não terá sucesso neste time no futuro.”
Sobre a influência de Mourinho, Konate revelou: “Ele tem uma aura impressionante, que nem todos os técnicos têm. É claro que, quando ele fala, todos no vestiário o escutam e o respeitam.”
Konate descarta distração com o El Clásico e elogia companheiros de equipe franceses
Com um grande confronto pelo campeonato nacional contra o Barcelona se aproximando, Konate afirmou que o Real Madrid não pode perder o foco nos compromissos europeus. “É muito importante pensar apenas no próximo jogo”, afirmou Konate. “Se vencermos amanhã, isso nos ajudará a jogar melhor no El Clasico, mas, se pensarmos apenas no El Clasico, não estaremos preparados para amanhã.”
Konate também atribuiu aos franceses do Real Madrid, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe e Ferland Mendy, um papel importante em sua rápida adaptação.
“Tive muita sorte de conviver com Tchouameni e Mbappe”, explicou. “Eles já me contaram muita coisa sobre o clube... Meu único sonho aqui é alcançar o sucesso.”
- LaPresse
Real Madrid busca a terceira vitória europeia consecutiva
Com o respaldo de uma marca excepcional em casa, tendo marcado em 44 jogos consecutivos da Champions League no Santiago Bernabéu, o Real Madrid busca consolidar sua posição entre os oito primeiros.
O Leipzig viaja à Espanha em busca de redenção sob o comando de Martin Demichelis, após sofrer uma pesada derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique em uma competição nacional no fim de semana e perder seus últimos seis jogos fora de casa em competições europeias.
Konate, Diomande e o Real Madrid recebem a equipe alemã na noite de quarta-feira em busca de três pontos fundamentais antes de voltar as atenções para o El Clásico.
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