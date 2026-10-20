O zagueiro do Real Madrid Ibrahima Konate representou o elenco na Ciudad Real Madrid nesta terça-feira, antes do confronto com o RB Leipzig pela Champions League. A equipe de Jose Mourinho chega à terceira rodada em busca de manter o aproveitamento de 100% na competição europeia, após vencer Inter de Milão e Roma.

O confronto tem um significado pessoal especial para Konate, que disputou 66 partidas pelo Leipzig entre 2017 e 2021 antes de chegar à Espanha.

“A partida de amanhã é muito especial para mim porque vou enfrentar meu ex-clube”, afirmou Konate. “Estou muito feliz por reencontrar meus ex-companheiros de equipe, e estamos ansiosos para vencer amanhã e ficar em uma boa posição entre os oito primeiros.”