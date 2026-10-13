Sommer começou bem a partida desde os primeiros minutos, com defesas nas finalizações de Diouf e Lautaro que, embora simples por serem lances de posicionamento, mostraram sua presença em campo.

O suíço vacilou no chute de Calhanoglu, forte, sim, mas não tão colocado, e contou com a ajuda do travessão. Já no chute de Lautaro à queima-roupa, que deixou o placar momentaneamente em 1 a 1, nada pôde fazer.

Foi no segundo tempo, porém, que Sommer mostrou um lampejo de sua melhor fase. Aos 56 minutos, Lautaro recebeu a bola após um desvio e ficou sozinho diante dele. O atacante fez o goleiro cair e bateu para marcar, sem imaginar que o suíço conseguiria alcançar o chute de direita com o pé e salvar o resultado.

Uma defesa milagrosa, com uma ajuda de Lautaro, que não se repetiu no lance do gol de 3 a 2 do argentino: a bola chegou a ele após uma rebatida para o meio de Sommer em um chute de Sucic.

A defesa realmente decisiva, embora subestimada, veio aos 87 minutos, pouco antes do gol de Vermant que fez 4 a 2 e acabaria sendo decisivo. Sommer não se deixou surpreender pelo voleio, mais uma vez de Lautaro, após cruzamento de Bonny, e freou a tentativa de reação da Inter antes do gol decisivo e do 4 a 3 de Bonny, em que realmente nada pôde fazer.