O jornalista Ben Jacobs afirma: "Pelo que sei, a Premier League busca uma dedução de pontos grande e inédita, e até mesmo o rebaixamento do Manchester City para uma divisão inferior".

E acrescentou: "Também posso informar em caráter exclusivo que a English Football League planeja acatar a decisão caso o Manchester City seja excluído da Premier League, e que, por solidariedade, está disposta a apoiar a posição da Premier League e tentar manter o Manchester City fora da liga também".

E concluiu: "Portanto, existe o risco de que, no pior dos cenários, o Manchester City seja completamente excluído do futebol (profissional)".

Ao contrário da maioria dos outros países, até mesmo a quarta divisão na Inglaterra ainda é uma liga profissional. E a National League é considerada o quinto nível mais alto no sistema de ligas do futebol inglês.

Ainda não está totalmente claro qual será a punição. Isso será definido em um processo separado. O comunicado da Premier League afirma: "A comissão designada dispõe de ampla margem de poder discricionário no que diz respeito às punições que aplica. A lista não exaustiva prevista nas regras inclui multas financeiras, dedução de pontos e outras penalidades esportivas".

O Manchester City tem prazo até o dia 2 de outubro para recorrer dos resultados. O clube já respondeu ao comunicado e afirma sua inocência.