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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Solidariedade assustadora que pode apagar seu nome definitivamente: os piores cenários da punição ao Manchester City

Liverpool x Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
England

Caminho sombrio: ele será rebaixado para a quinta divisão?

A decisão contra o Manchester City provocou um choque no meio do futebol inglês. A Premier League confirmou, em comunicado oficial na terça-feira, a condenação do clube inglês por cometer infrações financeiras graves, tendo sido considerado culpado em praticamente todas as 115 acusações que lhe eram imputadas.

E a pergunta que agora paira na cabeça de todos é: qual será a severidade da punição a ser imposta ao decacampeão do Campeonato Inglês?

  • O pior cenário? É quase impossível!

    É evidente que as possíveis consequências incluem uma multa financeira pesada, a dedução de um grande número de pontos, a proibição de o clube realizar contratações ou até mesmo a expulsão da Premier League.

    O jornal alemão Bild repercutiu as previsões do jornalista inglês Ben Jacobs sobre o pior cenário, que ele classificou como "quase impossível": o rebaixamento até a quinta divisão do futebol inglês.

    Leia também: Joe Hart quebra o silêncio após a condenação do City — o que Khaldoon Al Mubarak disse é suficiente

  • Manchester City enfrenta uma proibição total?

    O site e a rádio ingleses "Talksport" imaginam este cenário assustador. Segundo eles, a English Football League (EFL), que reúne as três divisões profissionais abaixo da Premier League inglesa, está disposta a cooperar com a Premier League.

    Em um cenário extremo, isso poderia significar o banimento do Manchester City da Premier League inglesa e de todas as divisões da English Football League. Consequentemente, o clube desapareceria do mundo do futebol profissional inglês.

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  • A solidariedade pode colocar o City diante do seu pior pesadelo!

    O jornalista Ben Jacobs afirma: "Pelo que sei, a Premier League busca uma dedução de pontos grande e inédita, e até mesmo o rebaixamento do Manchester City para uma divisão inferior".

    E acrescentou: "Também posso informar em caráter exclusivo que a English Football League planeja acatar a decisão caso o Manchester City seja excluído da Premier League, e que, por solidariedade, está disposta a apoiar a posição da Premier League e tentar manter o Manchester City fora da liga também".

    E concluiu: "Portanto, existe o risco de que, no pior dos cenários, o Manchester City seja completamente excluído do futebol (profissional)".

    Ao contrário da maioria dos outros países, até mesmo a quarta divisão na Inglaterra ainda é uma liga profissional. E a National League é considerada o quinto nível mais alto no sistema de ligas do futebol inglês.

    Ainda não está totalmente claro qual será a punição. Isso será definido em um processo separado. O comunicado da Premier League afirma: "A comissão designada dispõe de ampla margem de poder discricionário no que diz respeito às punições que aplica. A lista não exaustiva prevista nas regras inclui multas financeiras, dedução de pontos e outras penalidades esportivas".

    O Manchester City tem prazo até o dia 2 de outubro para recorrer dos resultados. O clube já respondeu ao comunicado e afirma sua inocência.

    Leia também: Valores fictícios: contrato de Mancini lidera a condenação do City

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