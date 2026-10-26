O Napoli recebeu novos golpes após a emocionante partida contra a Roma, que terminou empatada em 3 a 3, na qual os partenopei saíram na frente duas vezes antes de deixarem a vitória escapar.

E, depois de sua explosão contra o árbitro após a Roma marcar o gol de empate, Massimiliano Allegri, treinador do Napoli, foi expulso.

De acordo com o Tuttosport, "o juiz esportivo do Campeonato Italiano, Gerardo Mastrandrea, anunciou a suspensão de Allegri por duas partidas e uma multa de 10 mil euros, conforme o comunicado oficial divulgado após o encerramento da oitava rodada da competição".

O comunicado esclareceu que a punição se deu pelo fato de o treinador ter dirigido uma "frase ofensiva" ao árbitro no último minuto do tempo normal do segundo tempo, antes de proferir a eles uma "frase que denota grave desrespeito dentro do vestiário", além de ter adotado uma postura agressiva em relação a um dos dirigentes da equipe adversária.

A decisão apontou que as infrações foram registradas pelo árbitro da partida e pelo quarto árbitro, enquanto os colaboradores do gabinete da procuradoria esportiva registraram o último episódio.

Dessa forma, Allegri não poderá comandar o Napoli da área técnica durante as partidas contra o Monza, marcada para quarta-feira, e contra a Juventus, em Turim, no próximo domingo.