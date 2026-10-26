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SSC Napoli v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Sob ameaça de punição mais severa: suspensão e multa afastam Allegri da decisão da Juventus

Juventus x Napoli
Juventus
Napoli
Campeonato Italiano
Napoli x Roma
Roma
A.C. Monza x Napoli
A.C. Monza
M. Allegri
B. Badiashile
L. Spinazzola
Itália
França

Os golpes se acumulam para o Napoli: duas lesões aprofundam a crise na defesa

O Napoli recebeu novos golpes após a emocionante partida contra a Roma, que terminou empatada em 3 a 3, na qual os partenopei saíram na frente duas vezes antes de deixarem a vitória escapar.

E, depois de sua explosão contra o árbitro após a Roma marcar o gol de empate, Massimiliano Allegri, treinador do Napoli, foi expulso.

De acordo com o Tuttosport, "o juiz esportivo do Campeonato Italiano, Gerardo Mastrandrea, anunciou a suspensão de Allegri por duas partidas e uma multa de 10 mil euros, conforme o comunicado oficial divulgado após o encerramento da oitava rodada da competição".

O comunicado esclareceu que a punição se deu pelo fato de o treinador ter dirigido uma "frase ofensiva" ao árbitro no último minuto do tempo normal do segundo tempo, antes de proferir a eles uma "frase que denota grave desrespeito dentro do vestiário", além de ter adotado uma postura agressiva em relação a um dos dirigentes da equipe adversária.

A decisão apontou que as infrações foram registradas pelo árbitro da partida e pelo quarto árbitro, enquanto os colaboradores do gabinete da procuradoria esportiva registraram o último episódio.

Dessa forma, Allegri não poderá comandar o Napoli da área técnica durante as partidas contra o Monza, marcada para quarta-feira, e contra a Juventus, em Turim, no próximo domingo.

  • Napoli recorre e nova punição pode estar a caminho

    O Napoli anunciou sua intenção de apresentar recurso contra a punição de suspensão por duas partidas, afirmando que solicitou acesso aos documentos do caso, sem revelar as bases nas quais se apoiará no recurso.

    Em outro desdobramento, declarações atribuídas a Allegri após a partida, e antes de sua coletiva de imprensa, podem abrir a porta para um procedimento à parte por parte da promotoria esportiva.

    Segundo o relatório, o técnico comentou sobre a Roma: "No ano passado, eles colocaram a Liga dos Campeões no bolso. São sempre eles mesmos".

    O Tuttosport afirmou: "Essa declaração não constou no comunicado do juiz esportivo, o que significa que a possibilidade de abertura de um procedimento à parte ainda está em aberto, e não é uma decisão anunciada até o momento".

    Nas demais decisões, Kialonda Gaspar, jogador do Lecce, foi punido com suspensão por duas partidas, enquanto foram impostas multas a diversos clubes, entre eles o Lecce no valor de 15 mil euros, a Udinese com 3 mil euros, e Cagliari, Lazio e Parma com 2 mil euros cada um.

    Leia também: Allegri choca De Bruyne: vou jogar com quatro atacantes e tenho o direito de errar após um quarto de século

  • Novo golpe para a defesa do Napoli: ausências importantes contra a Juventus

    O Napoli recebeu mais um golpe, depois que os exames médicos revelaram lesões nos seus zagueiros Benoit Badiashile e Leonardo Spinazzola, o que deixará a dupla de fora do confronto com a Juventus, além dos duelos contra Monza e Porto.

    A equipe se prepara para enfrentar o Monza na quarta-feira, pela Série A italiana, antes do jogo contra a Juventus no próximo domingo, enquanto o técnico Massimiliano Allegri continua a lidar com a crise de lesões que afetou sua linha defensiva, especialmente com a ausência de Amir Rrahmani nas últimas partidas.

    O Napoli anunciou, em seu relatório sobre os treinos, que Badiashile passou por exames que mostraram uma ruptura de grau médio no músculo reto da coxa direita.

    Já Spinazzola sofreu uma sobrecarga muscular durante os minutos finais do confronto com a Roma, antes que os exames revelassem uma ruptura de primeiro grau no músculo bíceps da coxa direita.

    O Tuttosport acrescentou: "O relatório confirmou o retorno de Rrahmani aos treinos coletivos, em uma evolução positiva para Allegri, que pode preferir poupar o zagueiro diante do Monza para prepará-lo para o duelo com a Juventus".

    Espera-se que Badiashile e Spinazzola fiquem de fora das partidas contra Monza, Juventus e Porto, pela Liga dos Campeões. Badiashile também desfalcará o confronto com a Lazio, enquanto permanece a possibilidade de Spinazzola chegar a tempo para a partida.

    Badiashile pode retornar aos gramados diante do Torino no dia 21 de novembro, ou durante o importante confronto europeu fora de casa contra o Manchester City, de modo que Allegri se vê diante de um novo desafio para reequilibrar a defesa do Napoli em uma fase repleta de jogos.

    Leia também: Sinal de alguma coisa? A declaração instigante do presidente do Bayern de Munique sobre a Bola de Ouro

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