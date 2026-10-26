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CM grafica Juventus Inside Woltemade Kolo MuaniGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Só Yildiz e o mercado de transferências podem "salvar" a Juventus de Kolo Muani, Woltemade e do 3-5-2

Juventus
Especiais e Opinião
Opinion
R. Kolo Muani
N. Woltemade

O esquema 3-5-2, com os atacantes que, de qualquer forma, não marcam, sacrifica os pontas.

Um gol e uma assistência somados em oito rodadas da Série A. Esse é, até agora, o balanço da dupla formada por Randal Kolo Muani e Nick Woltemade, os dois centroavantes da Juventus. O gol e a assistência foram do francês, enquanto o alemão ainda não marcou nem deu assistências. Na Liga Europa, os números são melhores: Kolo Muani tem dois gols e uma assistência; Woltemade, três gols e uma assistência.


As dificuldades dos dois atacantes para marcar no campeonato convenceram Spalletti a optar pelo 3-5-2, esquema que, de fato, favorece a dupla de ataque, deixando os jogadores menos isolados e menos pressionados pelos defensores adversários. Quando atuaram juntos, Kolo Muani e Woltemade jogaram melhor, embora, por enquanto, pelo menos no campeonato, isso ainda não tenha se refletido em gols.

  • Uma vez estabelecido que o 3-5-2 é o esquema ideal para Kolo Muani e Woltemade, a pergunta para o restante da temporada é outra: o 3-5-2 também favorece o restante do elenco da Juventus? Diante do grande número de pontas da equipe, a resposta parece ser não. Não há dúvida de que Conceicao, Boga, Zhegrova, Alajbegovic, Nico Gonzalez e Yildiz podem ser prejudicados por esse esquema no longo prazo, já que têm ou teriam dificuldade para encontrar uma posição nele. Deixando de lado os desfalques por lesão, o jogador mais prejudicado pela recente mudança tática de Spalletti, neste momento, é Alajbegovic.


    Para os próximos meses, há duas soluções possíveis. A primeira é o retorno de Yildiz, o melhor jogador da equipe, porque deixar Alajebegovic de fora é uma coisa: ele acabou de chegar e precisa conquistar seu lugar na hierarquia do elenco. Deixar o camisa 10 de fora é outra. Não há dúvida de que o retorno de Yildiz após a lesão obrigará Spalletti a rever a atual formação tática. A segunda solução pode vir do mercado e, portanto, dependerá do clube: a possível chegada de um novo centroavante que seja realmente goleador pode finalmente permitir que Spalletti volte ao 4-2-3-1 ou ao 4-3-3.

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