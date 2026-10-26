Só Yildiz e o mercado de transferências podem "salvar" a Juventus de Kolo Muani, Woltemade e do 3-5-2

Um gol e uma assistência somados em oito rodadas da Série A. Esse é, até agora, o balanço da dupla formada por Randal Kolo Muani e Nick Woltemade, os dois centroavantes da Juventus. O gol e a assistência foram do francês, enquanto o alemão ainda não marcou nem deu assistências. Na Liga Europa, os números são melhores: Kolo Muani tem dois gols e uma assistência; Woltemade, três gols e uma assistência.
As dificuldades dos dois atacantes para marcar no campeonato convenceram Spalletti a optar pelo 3-5-2, esquema que, de fato, favorece a dupla de ataque, deixando os jogadores menos isolados e menos pressionados pelos defensores adversários. Quando atuaram juntos, Kolo Muani e Woltemade jogaram melhor, embora, por enquanto, pelo menos no campeonato, isso ainda não tenha se refletido em gols.