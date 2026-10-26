Só Yildiz e o mercado de transferências podem "salvar" a Juventus de Kolo Muani, Woltemade e do 3-5-2

Uma vez estabelecido que o 3-5-2 é o esquema ideal para Kolo Muani e Woltemade, a pergunta para o restante da temporada é outra: o 3-5-2 também favorece o restante do elenco da Juventus? Diante do grande número de pontas da equipe, a resposta parece ser não. Não há dúvida de que Conceicao, Boga, Zhegrova, Alajbegovic, Nico Gonzalez e Yildiz podem ser prejudicados por esse esquema no longo prazo, já que têm ou teriam dificuldade para encontrar uma posição nele. Deixando de lado os desfalques por lesão, o jogador mais prejudicado pela recente mudança tática de Spalletti, neste momento, é Alajbegovic.





Para os próximos meses, há duas soluções possíveis. A primeira é o retorno de Yildiz, o melhor jogador da equipe, porque deixar Alajebegovic de fora é uma coisa: ele acabou de chegar e precisa conquistar seu lugar na hierarquia do elenco. Deixar o camisa 10 de fora é outra. Não há dúvida de que o retorno de Yildiz após a lesão obrigará Spalletti a rever a atual formação tática. A segunda solução pode vir do mercado e, portanto, dependerá do clube: a possível chegada de um novo centroavante que seja realmente goleador pode finalmente permitir que Spalletti volte ao 4-2-3-1 ou ao 4-3-3.