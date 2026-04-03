Arne Slot, técnico do Liverpool, afirmou que não se arrepende da forma como lidou com o astro egípcio Mohamed Salah, ressaltando que a decisão de deixar o time dos “Red Reds” ao final da temporada atual foi uma decisão pessoal tomada exclusivamente pelo próprio jogador.
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Slot: Não me arrependo de ter punido Salah... e não fui eu quem decidiu sua saída
O papel do vilão
O jornal britânico "The Guardian" informou que o técnico do Liverpool se recusou a revelar os motivos ou o momento em que Salah tomou a decisão de deixar o clube, durante sua aparição diante da imprensa na sexta-feira, pela primeira vez desde que o jogador egípcio anunciou sua saída. Slott acredita que cabe ao próprio Salah esclarecer os motivos de sua saída, 12 meses antes do término de seu contrato.
Quando questionado sobre o fato de ser visto em alguns círculos como o “vilão” responsável pela saída de Salah, especialmente após as críticas públicas do jogador em dezembro, após a partida contra o Leeds, Slott respondeu: “Mas essa impressão existe de maneira geral atualmente, não é?”, referindo-se à sua imagem perante parte da torcida do Liverpool após as decepções desta temporada.
Apesar disso, Slot enfatizou que não teria lidado com a situação de forma diferente com a lenda do clube, explicando: “Sim, estou satisfeito com a maneira como conduzi o assunto. Quando olho para esta temporada, acho que tomei algumas decisões que poderiam ter sido melhores, mas não estou falando especificamente sobre como lidei com essa questão com Salah. Não me arrependo de muito do que fiz durante um ano e meio juntos, ou até um pouco mais.”
Slott se defende
Slot continuou: “Supor que Salah gostaria de sair se não jogasse significa que ele já teria saído há um ano e meio, se fosse esse o caso. Lembro-me do jogo fora de casa contra o West Ham, quando ele não jogou (sob o comando de Jürgen Klopp, em abril de 2024). Eu não estava aqui naquela época, e Mo não decidiu sair”.
O técnico holandês acrescentou: “Supor que, se você não participar desses jogos, vai decidir de repente que quer sair... Isso é apenas uma suposição e pode ser verdadeira ou não, mas a história mostrou que ele não fez isso antes e teve uma temporada fantástica depois daquela situação”.
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Quem tomou a decisão de que Salah se fosse?
Salah havia sido deixado de fora da equipe titular por três partidas em seis dias no último dezembro; na época, ele acusou o clube de atribuir a ele a culpa pelos maus resultados do Liverpool e afirmou que não tinha nenhum relacionamento com Slott, mas o técnico não está convencido de que tenha sido esse desentendimento o que levou o jogador de 33 anos a encerrar sua carreira impressionante em Anfield.
Slott disse: “O único que pode falar sobre isso é o próprio Salah. Vocês estão supondo que ele quer sair porque ficou fora por seis dias; não tenho certeza se o que dizem é verdade. Ficaria surpreso se ele não compartilhasse suas ideias sobre o motivo dessa decisão em algum momento; não me cabe fazer isso, a decisão é dele. Não vou entrar em todas essas especulações, vou ser cauteloso com relação a elas.”
O técnico do Liverpool também negou que permitir que Salah saia de graça neste verão seja um sinal de que o clube está feliz com sua saída, e respondeu: “Essas são palavras de vocês. Acho que Mo merece totalmente o direito de decidir quando acha que deve sair. Ele contribuiu muito para este clube e deve tomar sua própria decisão, e foi isso que ele fez.”