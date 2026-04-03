Slot: Não me arrependo de ter punido Salah... e não fui eu quem decidiu sua saída

O jornal britânico "The Guardian" informou que o técnico do Liverpool se recusou a revelar os motivos ou o momento em que Salah tomou a decisão de deixar o clube, durante sua aparição diante da imprensa na sexta-feira, pela primeira vez desde que o jogador egípcio anunciou sua saída. Slott acredita que cabe ao próprio Salah esclarecer os motivos de sua saída, 12 meses antes do término de seu contrato.

Quando questionado sobre o fato de ser visto em alguns círculos como o “vilão” responsável pela saída de Salah, especialmente após as críticas públicas do jogador em dezembro, após a partida contra o Leeds, Slott respondeu: “Mas essa impressão existe de maneira geral atualmente, não é?”, referindo-se à sua imagem perante parte da torcida do Liverpool após as decepções desta temporada.

Apesar disso, Slot enfatizou que não teria lidado com a situação de forma diferente com a lenda do clube, explicando: “Sim, estou satisfeito com a maneira como conduzi o assunto. Quando olho para esta temporada, acho que tomei algumas decisões que poderiam ter sido melhores, mas não estou falando especificamente sobre como lidei com essa questão com Salah. Não me arrependo de muito do que fiz durante um ano e meio juntos, ou até um pouco mais.”