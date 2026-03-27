Sky Sport - Napoli, confronto total com Lukaku: se ele não voltar à Itália até terça-feira, será excluído do elenco

Entre o Napoli e Romelu Lukaku, o conflito é total, e o que está ocorrendo neste momento é uma ruptura em todos os níveis. Segundo informações da Sky Sport, o atacante belga nem mesmo compareceu esta manhã ao centro de treinamento de Castelvolturno para retomar a preparação normal para a partida contra o Milan, marcada para o próximo dia 6 de abril, e o clube azul está pronto para tomar medidas drásticas.
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