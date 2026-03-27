Sky Sport - Napoli, confronto total com Lukaku: se ele não voltar à Itália até terça-feira, será excluído do elenco

De forma unilateral, o jogador nascido em 1993 – que nos últimos dias havia sido dispensado dos dois amistosos contra os Estados Unidos e o México devido a um evidente atraso na sua preparação física – decidiu permanecer na Bélgica para continuar, com seu preparador físico pessoal, o processo de recuperação e realizar um trabalho específico para voltar nas melhores condições possíveis de vista do final da temporada. Uma decisão que não foi acordada nem com Antonio Conte, nem com os membros da comissão técnica do Napoli e muito menos com a diretoria, a ponto de, nas últimas horas, ter ocorrido uma tentativa de mediação entre a comitiva do jogador e o diretor esportivo Giovanni Manna.