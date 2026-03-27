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Sky Sport - Napoli, confronto total com Lukaku: se ele não voltar à Itália até terça-feira, será excluído do elenco

Napoli
Campeonato Italiano
R. Lukaku

O atacante belga continua se preparando com seu fisioterapeuta de confiança; o clube está furioso

Entre o Napoli e Romelu Lukaku, o conflito é total, e o que está ocorrendo neste momento é uma ruptura em todos os níveis. Segundo informações da Sky Sport, o atacante belga nem mesmo compareceu esta manhã ao centro de treinamento de Castelvolturno para retomar a preparação normal para a partida contra o Milan, marcada para o próximo dia 6 de abril, e o clube azul está pronto para tomar medidas drásticas.


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  • MEDIÇÃO FRACASSADA

    De forma unilateral, o jogador nascido em 1993 – que nos últimos dias havia sido dispensado dos dois amistosos contra os Estados Unidos e o México devido a um evidente atraso na sua preparação física – decidiu permanecer na Bélgica para continuar, com seu preparador físico pessoal, o processo de recuperação e realizar um trabalho específico para voltar nas melhores condições possíveis de vista do final da temporada. Uma decisão que não foi acordada nem com Antonio Conte, nem com os membros da comissão técnica do Napoli e muito menos com a diretoria, a ponto de, nas últimas horas, ter ocorrido uma tentativa de mediação entre a comitiva do jogador e o diretor esportivo Giovanni Manna.

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  • MEDIDAS IMINENTES

    Uma tentativa que não resultou em nenhuma virada, considerando que Lukaku preferiu ficar na Bélgica para treinar e que levará o Napoli a tomar medidas imediatas. Além da possibilidade de uma multa pesada, segundo informações da Sky Sport, Romelu Lukaku corre o risco de ser excluído do elenco da equipe principal caso não retorne à Itália até terça-feira. Uma medida forte para tentar obter uma virada nessa disputa ou, caso contrário, a explosão definitiva de um caso que só poderá ser resolvido com uma separação ao final da temporada. Apesar de um contrato até junho de 2027, que garante a Lukaku um salário de 6,5 milhões de euros líquidos mais bônus.

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