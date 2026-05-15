Sir David Beckham, lenda do Manchester United e coproprietário do Inter Miami, torna-se o primeiro esportista bilionário da Grã-Bretanha

O foco de muitos na lista agora se volta para as enormes oportunidades comerciais que se avizinham e para marcos competitivos. Hearn confirmou que Joshua assinou um contrato para enfrentar Fury, uma luta que deverá aumentar significativamente o patrimônio líquido de ambos os pesos-pesados assim que a data e o local forem definidos.

Enquanto isso, o time de Beckham em Miami continua a expandir sua marca global, e Harry Kane, atualmente em décimo lugar com £ 110 milhões (US$ 147 milhões), se prepara para um verão importante liderando a Inglaterra no cenário internacional.