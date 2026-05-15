Getty Images Sport
Traduzido por
Sir David Beckham, lenda do Manchester United e coproprietário do Inter Miami, torna-se o primeiro esportista bilionário da Grã-Bretanha
- Getty Images Sport
Alcançado um marco financeiro histórico
A fortuna conjunta de David e Victoria ultrapassou oficialmente a marca de um bilhão de libras, atingindo este ano um valor estimado de 1,185 bilhão de libras (1,6 bilhão de dólares). Esse marco coloca o ex-capitão da seleção inglesa em segundo lugar na lista das figuras mais ricas do mundo do esporte, ficando atrás apenas da família do ex-diretor executivo da Fórmula 1, Bernie Ecclestone. A ascensão financeira de Beckham foi impulsionada por seu papel no Miami, que atualmente está avaliado em US$ 1,45 bilhão, tornando-o o clube mais valioso da Major League Soccer.
- AFP
Sorte contrastante para Ratcliffe
Enquanto os Beckham comemoravam um aumento financeiro, os compiladores da Lista dos Mais Ricos do Sunday Times observaram uma queda significativa para o coproprietário do United, Sir Jim Ratcliffe. Sua fortuna pessoal teria diminuído em 1,85 bilhão de libras nos últimos 12 meses, reduzindo seu patrimônio total para 15,194 bilhões de libras (20,3 bilhões de dólares) e fazendo com que ele caísse da sétima para a nona posição na lista geral. Os compiladores atribuíram essa queda à desvalorização de sua gigante petroquímica, a Ineos, citando “aumento da dívida, queda nas receitas e um prejuízo de 515,7 milhões de libras”.
A elite do esporte domina a classificação
Beckham é acompanhado no grupo dos bilionários pelos promotores esportivos Barry e Eddie Hearn, cujo império Matchroom Sport, somado, está avaliado em 1,035 bilhão de libras. A lista também destaca a crescente riqueza dos atletas britânicos em atividade, com o pugilista peso-pesado Anthony Joshua ocupando o oitavo lugar com uma fortuna de 240 milhões de libras (320 milhões de dólares), colocando-o à frente do rival Tyson Fury, com 162 milhões de libras (216 milhões de dólares). Outras figuras notáveis incluem Sir Lewis Hamilton em quinto lugar (435 milhões de libras) e Rory McIlroy em sétimo (325 milhões de libras), após as impressionantes vitórias consecutivas do golfista no Masters.
- Getty Images Sport
Lutas de alto risco e empreendimentos comerciais
O foco de muitos na lista agora se volta para as enormes oportunidades comerciais que se avizinham e para marcos competitivos. Hearn confirmou que Joshua assinou um contrato para enfrentar Fury, uma luta que deverá aumentar significativamente o patrimônio líquido de ambos os pesos-pesados assim que a data e o local forem definidos.
Enquanto isso, o time de Beckham em Miami continua a expandir sua marca global, e Harry Kane, atualmente em décimo lugar com £ 110 milhões (US$ 147 milhões), se prepara para um verão importante liderando a Inglaterra no cenário internacional.