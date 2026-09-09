Getty Images Sport
Traduzido por
Sincero, Jude Bellingham se culpa pelo placar apertado enquanto o Real Madrid supera a Inter
Reflexão após uma batalha europeia
O Madrid iniciou sua mais recente busca pela glória europeia com uma suada vitória por 2 a 1 sobre a Inter no Santiago Bernabeu, mas as manchetes no pós-jogo foram dominadas pela admissão sincera de Bellingham. O meio-campista teve influência durante toda a partida, mas sua incapacidade de balançar as redes pesou bastante em sua mente quando falou com a imprensa após o apito final. Enquanto muitos jogadores destacariam o resultado coletivo, o ex-astro do Borussia Dortmund estava focado nas chances que deixou em campo.
"Houve momentos em que tivemos de sofrer contra um time muito bom", disse Bellingham. "Eles são campeões italianos por um motivo, e houve momentos em que nós os fizemos sofrer, especialmente no contra-ataque, quando circulamos bem a bola. Algo parecido aconteceu contra o Betis no fim de semana passado, quando não conseguimos converter nossas chances."
"Hoje poderíamos ter terminado o jogo com um placar mais elástico. Tivemos chances, eu inclusive, mas na Champions League haverá momentos de sofrimento. Sofremos apenas um gol, e os defensores foram muito bem, mas grandes times encontram espaços."
- Getty Images Sport
Frustração com gols perdidos incríveis
O meio-campista inglês foi particularmente crítico em relação a dois momentos específicos em que sentiu que deveria ter matado o jogo. Diante do goleiro da Inter, Josep Martinez, Bellingham se viu em ótimas posições para marcar, mas não conseguiu dar o toque final, algo que ele acredita ter colocado pressão desnecessária sobre seus companheiros nos minutos finais da partida. O jogador de 23 anos observou que havia perdido duas chances claríssimas e, embora tenha elogiado o goleiro adversário, recusou-se a usar isso como desculpa para a falta de precisão nas finalizações.
"Achei que ia marcar. Na primeira chance, o goleiro apareceu do nada. A bola sobrou para mim, e eu pensei: 'É gol.' Mas ele tirou um braço não sei de onde, e na segunda eu vi a bola um pouco tarde, tinha gente na frente, tentei dominar e bati muito bem. Mas, de novo, do nada, outra grande defesa. É frustrante porque teria facilitado a nossa vida se eu tivesse marcado, mas isso faz parte do jogo. Em outro dia, essas entram", relembrou Bellingham.
Autocrítica implacável
Bellingham entrou em mais detalhes sobre os aspectos técnicos dos gols que perdeu, particularmente uma chance criada por Brahim Diaz. Ele admitiu que pensou demais na jogada, o que levou a uma falha na execução e permitiu que Martinez se recuperasse. Esse nível de autocrítica se tornou uma marca da passagem de Bellingham pela capital espanhola, já que ele constantemente exige o mais alto padrão de si mesmo, independentemente da competição ou do placar.
"Brahim deu uma cavadinha por cima e eu estava esperando a bola para enxergá-la, ela finalmente chegou e pareceu um pouco alta, então pensei: cabeceio para o gol? Mas, no fim, entrei na minha própria cabeça e ainda assim consegui ter uma boa chance, mas o goleiro voltou bem para fazer a defesa. Tive duas chances claríssimas hoje. O goleiro foi bem, mas eu simplesmente tenho que colocar a bola na rede", destacou Bellingham.
- (C)Getty Images
A influência de Mourinho e olhando para frente
Além de sua atuação individual, Bellingham expressou sua empolgação por trabalhar sob o novo comando após o retorno de Jose Mourinho ao clube. O Special One claramente já causou impacto imediato na mentalidade do elenco, implementando um sistema de pressão alta que levou aos dois gols contra a Inter. Para Bellingham, o período de transição sob uma nova configuração tática não é um fardo, mas uma fonte de motivação, enquanto a equipe busca ganhar entrosamento nos próximos meses.
"Brilhante. Ele e sua comissão técnica têm sido incríveis ao estabelecer padrões dentro e fora de campo. Em termos dos valores com os quais ele quer que seu time se pareça. Nós entendemos o que ele quer, e todos estão... Sabemos bem como ele quer que seu time jogue. Hoje, vimos esses valores que ele transmite. Nos dois gols, aquela pressão alta. Há muitos pontos positivos, mas também coisas a melhorar. E isso é normal porque há um novo técnico e um novo time. Estou aproveitando tanto as coisas boas quanto os aspectos a serem melhorados", concluiu.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.