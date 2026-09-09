O Madrid iniciou sua mais recente busca pela glória europeia com uma suada vitória por 2 a 1 sobre a Inter no Santiago Bernabeu, mas as manchetes no pós-jogo foram dominadas pela admissão sincera de Bellingham. O meio-campista teve influência durante toda a partida, mas sua incapacidade de balançar as redes pesou bastante em sua mente quando falou com a imprensa após o apito final. Enquanto muitos jogadores destacariam o resultado coletivo, o ex-astro do Borussia Dortmund estava focado nas chances que deixou em campo.

"Houve momentos em que tivemos de sofrer contra um time muito bom", disse Bellingham. "Eles são campeões italianos por um motivo, e houve momentos em que nós os fizemos sofrer, especialmente no contra-ataque, quando circulamos bem a bola. Algo parecido aconteceu contra o Betis no fim de semana passado, quando não conseguimos converter nossas chances."

"Hoje poderíamos ter terminado o jogo com um placar mais elástico. Tivemos chances, eu inclusive, mas na Champions League haverá momentos de sofrimento. Sofremos apenas um gol, e os defensores foram muito bem, mas grandes times encontram espaços."