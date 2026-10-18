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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Sinal de alerta para o astro do City: Foden começou a jornada para recuperar seu status?

Manchester City x Ipswich
Manchester City
Ipswich
Premier League
Manchester City x AEK Athens
AEK Athens
Liga dos Campeões
P. Foden
R. Cherki
England
Grécia
França

Arrancada importante após um longo silêncio na artilharia

Phil Foden deu sinais positivos de que pode recuperar seu melhor nível, após encerrar um jejum de gols que durava mais de 10 meses, na vitória do Manchester City sobre o Ipswich Town por 3 a 2 na Premier League, no sábado.

O retorno do meio-campista inglês aos gols não foi apenas um momento passageiro, já que sua comemoração trouxe mensagens marcantes sobre sua relação com o clube e sua torcida, em um momento em que o City busca resgatar a versão do jogador que brilhou com a camisa do time.

Foden marcou seu primeiro gol desde 14 de dezembro do ano passado, quando balançou as redes do Crystal Palace na vitória por 3 a 0.

Seu retorno aos gols aconteceu em sua primeira aparição desde que recebeu um cartão vermelho diante do Manchester United, há um mês.

  • Uma mensagem a partir da cena da comemoração

    O site Manchester Evening News escreveu: "Foden celebrou seu gol com o punho cerrado, antes de saudar o companheiro Jeremy Doku, autor da assistência, e depois interagir com os torcedores nas arquibancadas do Etihad Stadium, apontando para o escudo do Manchester City em sua camisa diante do setor sul".

    E prosseguiu: "Essa cena refletiu um momento de união entre o jogador, o clube e sua torcida, e deu um sinal positivo sobre a possibilidade de Foden recuperar seu espaço dentro da equipe".

    O jogador viveu um período especial na primeira metade da temporada passada, quando marcou 6 gols em 5 partidas em uma de suas melhores fases, antes de ver seu rendimento cair na segunda metade da temporada e enfrentar dificuldades para conquistar uma vaga como titular, além de apresentar poucas contribuições decisivas.

  • Sinal de alerta para Rayan Cherki?

    E o relatório prosseguiu, afirmando: "Apesar da atuação positiva diante do Ipswich Town, uma única partida não é suficiente para garantir que Foden terá um lugar permanente na posição de armador, em detrimento de Rayan Cherki, mas os sinais apresentados pelo jogador foram encorajadores".

    Foden pareceu mais livre após marcar o gol, movimentou-se bem para receber a bola, com passes simples e precisos, e também tentou avançar para apoiar Erling Haaland em um dos ataques durante o segundo tempo, ainda que não tenha conseguido alcançar a bola da forma desejada.

    O jogador também demonstrou vontade de oferecer opções de passe, quando se movimentou para receber a bola de Marc Guéhi no meio-campo do Manchester City, antes de repassá-la para Josko Gvardiol, embora este último tenha errado no domínio e mandado a bola para fora do campo.

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  • "Eu merecia esse gol"

    Foden deixou o campo aos 77 minutos, sob calorosa recepção da torcida do City, na esperança de ter a chance de começar como titular e voltar a marcar diante dela, quando a equipe receber o AEK Atenas, na terça-feira, pela Liga dos Campeões.

    Foden comentou sobre o retorno aos gols: "Com certeza, eu merecia esse gol já há algum tempo".

    O jogador espera que o fim de seu jejum de gols lhe dê um impulso de moral que o ajude a recuperar o nível e a dar ao Manchester City o que se espera dele na próxima fase.

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