Phil Foden deu sinais positivos de que pode recuperar seu melhor nível, após encerrar um jejum de gols que durava mais de 10 meses, na vitória do Manchester City sobre o Ipswich Town por 3 a 2 na Premier League, no sábado.

O retorno do meio-campista inglês aos gols não foi apenas um momento passageiro, já que sua comemoração trouxe mensagens marcantes sobre sua relação com o clube e sua torcida, em um momento em que o City busca resgatar a versão do jogador que brilhou com a camisa do time.

Foden marcou seu primeiro gol desde 14 de dezembro do ano passado, quando balançou as redes do Crystal Palace na vitória por 3 a 0.

Seu retorno aos gols aconteceu em sua primeira aparição desde que recebeu um cartão vermelho diante do Manchester United, há um mês.