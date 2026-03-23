Shevchenko: “O Milan pode pressionar pela conquista do Scudetto. Leão? Ele não é um atacante”

Você voltaria a jogar futebol sem o VAR?

“É preciso avaliar tudo muito bem. A tecnologia ajuda, mesmo que muita gente não esteja satisfeita.”

Leão é um atacante?

“Ele não é um atacante, não está desempenhando sua função natural no momento. Pediram que ele jogasse como atacante: em alguns jogos ele se saiu bem, em outros nem tanto. Mas, para avaliá-lo nessa função, é preciso dar tempo a ele. Claro, é preciso ver se ele tem vontade de ajudar a equipe e se é o único que pode desempenhar essa função. Pode-se errar no jogo, mas não na atitude. Há momentos em que a gente fica irritado com os companheiros ou com o treinador, mas depois é preciso esclarecer as coisas imediatamente”.