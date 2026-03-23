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Andriy ShevchenkoGetty Images

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Shevchenko: “O Milan pode pressionar pela conquista do Scudetto. Leão? Ele não é um atacante”

O ex-Bola de Ouro Shevchenko, entrevistado durante a etapa italiana do Legends Trophy, circuito internacional de padel que reúne algumas das maiores lendas do futebol mundial, fala sobre seu antigo time, o Milan

Andriy Shevchenko fala abertamente sobre o Campeonato da Série A e o Milan. Veja o que foi publicado pelo Milannews.it: “O Inter tem um elenco muito mais amplo, conta com jogadores de diferentes níveis e está em vantagem. Mas o Milan está fazendo uma excelente campanha. A vitória contra o Torino foi um passo importante, Allegri motivou a equipe após a derrota para a Lazio. Acho que o Milan vai vencer os próximos jogos e pressionar o Inter. Tudo se decide jogo a jogo. Se o Milan ficar perto do Inter, tudo pode acontecer...”.

  • LEAO E O VAR

    Você voltaria a jogar futebol sem o VAR?

    “É preciso avaliar tudo muito bem. A tecnologia ajuda, mesmo que muita gente não esteja satisfeita.”

    Leão é um atacante?

    “Ele não é um atacante, não está desempenhando sua função natural no momento. Pediram que ele jogasse como atacante: em alguns jogos ele se saiu bem, em outros nem tanto. Mas, para avaliá-lo nessa função, é preciso dar tempo a ele. Claro, é preciso ver se ele tem vontade de ajudar a equipe e se é o único que pode desempenhar essa função. Pode-se errar no jogo, mas não na atitude. Há momentos em que a gente fica irritado com os companheiros ou com o treinador, mas depois é preciso esclarecer as coisas imediatamente”.

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  • O AMIGO GATO

    Como ele se entrosa com Pulisic?

    “Leão e Pulisic precisam se adaptar um ao outro, sem colocarem seus interesses acima dos da equipe. A qualquer momento, qualquer jogador deve estar pronto para atuar, mesmo que seja em uma função diferente.”

    O Gattuso está motivado?

    “Ele estará 100% motivado, precisamos contê-lo para que não exija demais dos jogadores. Com tão pouco tempo, ele só pode trabalhar a mentalidade dos jogadores. Para mim, a Itália consegue. Para a Ucrânia, seria um sonho chegar à Copa do Mundo: nosso povo está esperando por esse presente”.

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