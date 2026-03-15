Sherwood sobre Tudor no Tottenham: “Qualquer um tirado da rua poderia somar 0 pontos em 4 jogos”

"O Tottenham vai demitir Igor Tudor? Não faço ideia. Sabem por que digo isso? Porque não sei quem vai tomar essa decisão. Não conheço as pessoas envolvidas. Ninguém assumiu a responsabilidade por essa situação, não é mesmo? Ele nunca fez esse trabalho antes. Continuam dizendo que ele fez, mas não é verdade. Isso é a Premier League. Ele nunca esteve aqui e nunca lutou contra o rebaixamento”, disse Tim Sherwood, assistente técnico de 2008 a 2012 e técnico do Tottenham na temporada 2013/14.

“A pressão de manter o time na Premier League ou de fazer um clube como o Tottenham cair é enorme quando você não conhece o ambiente em que está. E acho que a Premier League deu um tapa na cara dele. É injusto? Não sei. Ele perdeu todos os jogos e qualquer um na rua poderia fazer isso, não é? É preciso fazer melhor do que zero pontos. Ele não somou nenhum ponto em quatro jogos. Quero dizer, qualquer um poderia fazer isso”,