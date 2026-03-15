O Tottenham pode ser obrigado a fazer mais uma mudança no comando técnico: caso não haja sinais animadores na partida marcada para as 17h30 em Anfield contra o Liverpool, é provável que Igor Tudor, que há apenas um mês foi chamado para substituir Thomas Frank no comando dos Spurs, seja demitido do cargo. A situação no norte de Londres é muito arriscada, com Vicario e seus companheiros totalmente envolvidos na briga para evitar o rebaixamento e vindo de seis derrotas consecutivas pela primeira vez na história do clube, sendo as últimas quatro justamente sob o comando do ex-técnico da Juventus.
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Sherwood sobre Tudor no Tottenham: “Qualquer um tirado da rua poderia somar 0 pontos em 4 jogos”
A REPROVAÇÃO DE SHERWOOD
"O Tottenham vai demitir Igor Tudor? Não faço ideia. Sabem por que digo isso? Porque não sei quem vai tomar essa decisão. Não conheço as pessoas envolvidas. Ninguém assumiu a responsabilidade por essa situação, não é mesmo? Ele nunca fez esse trabalho antes. Continuam dizendo que ele fez, mas não é verdade. Isso é a Premier League. Ele nunca esteve aqui e nunca lutou contra o rebaixamento”, disse Tim Sherwood, assistente técnico de 2008 a 2012 e técnico do Tottenham na temporada 2013/14.
“A pressão de manter o time na Premier League ou de fazer um clube como o Tottenham cair é enorme quando você não conhece o ambiente em que está. E acho que a Premier League deu um tapa na cara dele. É injusto? Não sei. Ele perdeu todos os jogos e qualquer um na rua poderia fazer isso, não é? É preciso fazer melhor do que zero pontos. Ele não somou nenhum ponto em quatro jogos. Quero dizer, qualquer um poderia fazer isso”,