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Emanuele Tramacere
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Sevilla, a Premier League de olho em Agoumé: a Inter também lucra

Inter de Milão
Sevilla
L. Agoume
Mercado da bola
Premier League

O meio-campista ex-Inter está explodindo na Espanha.

A temporada 2026/2027 do Sevilla começou com uma postura certamente diferente em relação a como terminou a de 2025/2026. São 13 pontos, a 2 de uma vaga na Champions hoje ocupada pelo Real Madrid e, enfim, com atuações convincentes e divertidas, apesar de alguns erros.

E, no 4-2-3-1 de Luis Garcia, quem vem encontrando cada vez mais espaço, tornando-se um pilar central indispensável, é o ex-Inter Lucien Agoumé , que finalmente está começando a mostrar todo o seu potencial e por quem, não por acaso, começam a soar as sirenes do mercado.

  • Agrada na Premier League

    Sete presenças em sete partidas disputadas, sete de sete como titular, sete de sete sem nunca deixar o campo e com um ritmo e um rendimento incansáveis do primeiro ao último minuto.

    Atuações de alto nível na posição que, como informou o Diario As, fizeram scouts e observadores de meia Europa entrarem em ação por ele.

    As sondagens que, porém, soam com mais força e que poderiam render cifras importantes ao clube rojiblanco vêm da Premier League.

  • Sofre também a Inter

    Observadora interessada da situação ligada ao franco-camaronês também é a Inter, que em 2019 investiu 4,5 milhões para contratá-lo junto ao Sochaux, mas que nunca conseguiu realmente apostar nele.

    No verão de 2024, a venda por 8 milhões ao Sevilla, na qual, porém, o clube nerazzurro conseguiu arrancar um percentual sobre uma futura revenda entre 10% e 15%.

    Com contrato até 30 de junho de 2028, as próximas duas janelas de transferências serão as últimas para eventualmente conseguir arrecadar cifras importantes com a venda de Agoumé e também na Viale della Liberazione já torcem há tempos por uma saída.

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