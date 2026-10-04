A temporada 2026/2027 do Sevilla começou com uma postura certamente diferente em relação a como terminou a de 2025/2026. São 13 pontos, a 2 de uma vaga na Champions hoje ocupada pelo Real Madrid e, enfim, com atuações convincentes e divertidas, apesar de alguns erros.

E, no 4-2-3-1 de Luis Garcia, quem vem encontrando cada vez mais espaço, tornando-se um pilar central indispensável, é o ex-Inter Lucien Agoumé , que finalmente está começando a mostrar todo o seu potencial e por quem, não por acaso, começam a soar as sirenes do mercado.