No jogo antecipado de sexta-feira da sétima rodada da Série B, o Hellas Verona de Marco Baroni e o Catanzaro de Giorgio Gorgone empatam por 2 a 2. Com o ponto conquistado hoje, o Hellas Verona chega a 8 pontos na classificação, enquanto o Catanzaro vai a 4.





Para os donos da casa, é um tropeço que freia a busca pelas primeiras posições. Para os visitantes, o empate representa um alívio, sobretudo para Gorgone, cujo cargo estaria seriamente ameaçado em caso de derrota.













Quem pode estar em risco agora, por sua vez, é o próprio Baroni. Segundo Luca Cilli escreveu no X, o Verona vai avaliar a situação de seu treinador. Caso o clube considere outros técnicos, entre os nomes que podem ser levados em conta estão Davide Ballardini e Paolo Zanetti.



