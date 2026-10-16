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Marco BaroniGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Série B: Verona e Catanzaro empatam em 2 a 2; Baroni corre o risco de perder o cargo, enquanto Gorgone respira aliviado

Verona x Catanzaro
Serie B
Verona
Catanzaro

No Bentegodi, empate no jogo antecipado de sexta-feira pela sétima rodada da Série B

No jogo antecipado de sexta-feira da sétima rodada da Série B, o Hellas Verona de Marco Baroni e o Catanzaro de Giorgio Gorgone empatam por 2 a 2. Com o ponto conquistado hoje, o Hellas Verona chega a 8 pontos na classificação, enquanto o Catanzaro vai a 4.


Para os donos da casa, é um tropeço que freia a busca pelas primeiras posições. Para os visitantes, o empate representa um alívio, sobretudo para Gorgone, cujo cargo estaria seriamente ameaçado em caso de derrota.




Quem pode estar em risco agora, por sua vez, é o próprio Baroni. Segundo Luca Cilli escreveu no X, o Verona vai avaliar a situação de seu treinador. Caso o clube considere outros técnicos, entre os nomes que podem ser levados em conta estão Davide Ballardini e Paolo Zanetti.


  • OS GOLS

    Quanto ao andamento da partida, o Catanzaro abriu o placar aos 11 minutos com Candela, o Verona virou com dois gols de Mosquera (aos 37 e 67 minutos), e o time da Calábria empatou com Pecorino de pênalti aos 75 minutos.

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