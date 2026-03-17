A Série B entra em campo para a rodada no meio da semana, válida pela 31ª jornada, com o jogo Catanzaro x Modena adiado para data a ser definida devido ao alerta de mau tempo na Calábria.
O Palermo empata em 2 a 2 em casa com a Juve Stabia: após os gols de pênalti de Leone e Pohjanpalo, mais um troca de gols entre Bani e Mosti.
A equipe rosanero comandada por Filippo Inzaghi permanece em quarto lugar na classificação com 58 pontos, seis atrás do segundo colocado Monza, que empatou em 0 a 0 fora de casa contra a Reggiana, e nove atrás do líder Venezia, que venceu o Padova por 3 a 1.
Graças a um pênalti de Saporiti aos 96 minutos, o Empoli arranca um empate fora de casa contra o Spezia, que havia aberto o placar com Artistico aos 69 minutos.