Série B: como foi a estreia de Ashley Cole pelo Cesena: derrota por 3 a 0 em Mantova

O novo técnico inglês estreia na segunda divisão do campeonato italiano, em campo na partida entre semana válida pela 31ª rodada.

A Série B entra em campo para a rodada no meio da semana, válida pela 31ª jornada, com o jogo Catanzaro x Modena adiado para data a ser definida devido ao alerta de mau tempo na Calábria.

O Palermo empata em 2 a 2 em casa com a Juve Stabia: após os gols de pênalti de Leone e Pohjanpalo, mais um troca de gols entre Bani e Mosti. 

A equipe rosanero comandada por Filippo Inzaghi permanece em quarto lugar na classificação com 58 pontos, seis atrás do segundo colocado Monza, que empatou em 0 a 0 fora de casa contra a Reggiana, e nove atrás do líder Venezia, que venceu o Padova por 3 a 1. 

Graças a um pênalti de Saporiti aos 96 minutos, o Empoli arranca um empate fora de casa contra o Spezia, que havia aberto o placar com Artistico aos 69 minutos.

  • A ESTREIA DE COLE CONTRA O CESENA

    A aventura de Ashley Cole no banco do Cesena começa com dificuldades. Tendo assumido o cargo no lugar do técnico Michele Mignani (demitido após o empate em 2 a 2 em casa contra o Frosinone), o técnico inglês estreia fora de casa contra o Mantova, que abriu o placar aos 6 minutos graças a um gol contra de Zaro.

    No segundo tempo, três jogadores do Cesena (Guidi, Ciofi e Piacentini) receberam cartões amarelos e o Mantova ampliou a vantagem com Meroni aos 58 minutos. 

    Cole tenta reabrir o jogo com cinco substituições: Cerri no lugar de Vrioni aos 60 minutos, Bastoni e Olivieri no lugar de Ciervo e Corazza aos 63 minutos, Amoran e Bisoli no lugar de Piacentini e Francesconi aos 75 minutos. 

    Mas, aos três minutos do tempo de acréscimo, Mancuso fecha o placar em 3 a 0 para o Mantova, que sobe para 34 pontos na classificação, enquanto o Cesena permanece com 40 pontos.

    A escalação do Cesena (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini (75' Amoran), Guidi; Francesconi (75' Bisoli), Corazza (63' Olivieri); Ciervo (63' Bastoni), Berti, Shpendi; Vrioni (60' Cerri). (Reservas: Siano, Ferretti, Abbondanza, Arrigoni, Domeniconi, Kebbeh). Técnico: Cole.

  • OS RESULTADOS

    Palermo x Juve Stabia 2 x 2

    Mantova x Cesena 3 x 0

    Reggiana x Monza 0 x 0 

    Spezia x Empoli 1 x 1 

    Venezia x Padova 3 x 1 

  • QUARTA-FEIRA

    19h

    Frosinone x Bari

    20h

    Avellino x Sudtirol

    Carrarese x Sampdoria

    Pescara x Entella

