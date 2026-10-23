Serie A, Torino x Monza AO VIVO

Serie A, 7ª rodada

Torino 0 x 0 Monza

Gols:





Torino e Monza se enfrentam às 20h45 no Estádio Olímpico Grande Torino, em partida antecipada da sétima rodada da Serie A, que chega em um momento de grande entusiasmo para as duas equipes.

O Torino de Ignazio Abate vem de duas vitórias consecutivas: depois do 2 a 1 sobre a Udinese, dominou o Parma por 3 a 0 no Tardini, com Giovanni Simeone como grande destaque ao marcar dois gols e, finalmente, apresentar um desempenho à altura das expectativas.

Do outro lado, o Monza do ex-treinador do Torino Ivan Juric tem motivos para sorrir graças a Gustavo Varela: o atacante do Monza marcou oito gols em sete jogos entre a Serie A e a Copa da Itália, incluindo dois na goleada por 4 a 0 sobre o Cagliari na última rodada.



