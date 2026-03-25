Série A, os 30 jogadores mais caros: Lautaro lidera, o caso de David, valor com boa margem de lucro

O capitão do Inter, Lautaro Martínez, continua liderando o ranking dos jogadores mais caros da Série A, de acordo com os valores atualizados pelo site especializado Transfermarkt, que elaborou a lista completa. O argentino, com um valor de mercado de 85 milhões de euros, lidera o pódio à frente de Kenan Yildiz, da Juventus, com valor estimado em 75 milhões, e do companheiro de equipe Alessandro Bastoni, que, segundo o Transfermarkt, vale 70 milhões.





OS CASOS DE DAVID E VLAHOVIC

No que diz respeito ao mercado, é interessante observar a avaliação de dois jogadores muito comentados nos últimos meses, ambos da Juventus: Jonathan David e Dusan Vlahovic. Ao primeiro, contratado pelos bianconeri no verão passado como agente livre, o Transfermarkt atribui um valor de 35 milhões de euros, um valor que, se fosse realmente recebido em caso de venda do canadense, permitiria à Velha Senhora obter um bom lucro. O mesmo valor se aplica a Vlahovic, cuja avaliação caiu pela metade em relação aos 70 milhões (+10 mil em bônus) gastos pela Juventus para contratá-lo em janeiro de 2022. O sérvio tem contrato que expira em junho e está negociando a renovação com os bianconeri.





A seguir, apresentamos o ranking dos 30 jogadores mais caros da Série A 2025-26, de acordo com as estimativas do Transfermarkt, com a variação — positiva ou negativa — em relação à atualização anterior.