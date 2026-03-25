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cm grafica lautaro martinez inter 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Série A, os 30 jogadores mais caros: Lautaro lidera, o caso de David, valor com boa margem de lucro

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Avaliações do valor dos jogadores da Série A 2025-26: no TOP 10, há 5 jogadores do Inter

O capitão do Inter, Lautaro Martínez, continua liderando o ranking dos jogadores mais caros da Série A, de acordo com os valores atualizados pelo site especializado Transfermarkt, que elaborou a lista completa. O argentino, com um valor de mercado de 85 milhões de euros, lidera o pódio à frente de Kenan Yildiz, da Juventus, com valor estimado em 75 milhões, e do companheiro de equipe Alessandro Bastoni, que, segundo o Transfermarkt, vale 70 milhões.


OS CASOS DE DAVID E VLAHOVIC

No que diz respeito ao mercado, é interessante observar a avaliação de dois jogadores muito comentados nos últimos meses, ambos da Juventus: Jonathan David e Dusan Vlahovic. Ao primeiro, contratado pelos bianconeri no verão passado como agente livre, o Transfermarkt atribui um valor de 35 milhões de euros, um valor que, se fosse realmente recebido em caso de venda do canadense, permitiria à Velha Senhora obter um bom lucro. O mesmo valor se aplica a Vlahovic, cuja avaliação caiu pela metade em relação aos 70 milhões (+10 mil em bônus) gastos pela Juventus para contratá-lo em janeiro de 2022. O sérvio tem contrato que expira em junho e está negociando a renovação com os bianconeri.


A seguir, apresentamos o ranking dos 30 jogadores mais caros da Série A 2025-26, de acordo com as estimativas do Transfermarkt, com a variação — positiva ou negativa — em relação à atualização anterior.

  • DA 30ª PARA A 21ª POSIÇÃO

    30) Matias Soulé (Roma, ala direita) - 35 milhões

    29) Gleison Bremer (Juventus, zagueiro central) - 35 milhões

    28) Evan Ndicka (Roma, zagueiro central) - 35 milhões (+5 milhões)

    27) Jonathan David (Juventus, centroavante) - 35 milhões

    26) Mile Svilar (Roma, goleiro) - 35 milhões

    25) Donyell Malen (Roma, atacante central) - 35 milhões (+10 milhões)

    24) Dusan Vlahovic (Juventus, atacante central) - 35 milhões

    23) Ange-Yoan Bonny (Inter, atacante central) - 35 milhões

    22) Strahinja Pavlovic (Milan, zagueiro central) - 35 milhões (+7 milhões)

    21) Charles De Ketelaere (Atalanta, meia-atacante) - 35 milhões

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  • DA 20ª PARA A 11ª POSIÇÃO

    20) Alessandro Buongiorno (Nápoles, zagueiro central) - 35 milhões (-10 milhões)

    19) Santiago Castro (Bolonha, atacante central) - 35 milhões

    18) Wesley (Roma, lateral-direito) - 40 milhões (+5 milhões)

    17) Moise Kean (Fiorentina, atacante central) - 40 milhões (-5 milhões)

    16) Yann Bisseck (Inter, zagueiro central) - 40 milhões (+5 milhões)

    15) Khephren Thuram (Juventus, meio-campista) - 40 milhões

    14) Ederson (Atalanta, meio-campista) - 40 milhões

    13) Pio Esposito (Inter, atacante central) - 45 milhões (+10 milhões)

    12) Scott McTominay (Napoli, meio-campista) - 45 milhões

    11) Manu Koné (Roma, meio-campista) - 50 milhões

  • O TOP 10

    10) Federico Dimarco (Inter, lateral-esquerdo) - 50 milhões

    9) Nicolò Barella (Inter, meio-campista) - 50 milhões (-10 milhões)

    8) Marcus Thuram (Inter, centroavante) - 50 milhões (-10 milhões)

    7) Rasmus Hojlund (Napoli, centroavante) - 50 milhões (+5 milhões)

    6) Christian Pulisic (Milan, ponta direita) - 50 milhões (-10 milhões)

    5) Rafael Leão (Milan, ponta esquerda) - 65 milhões (-5 milhões)

    4) Nico Paz (Como, meia-atacante) - 65 milhões

    3) Alessandro Bastoni (Inter, zagueiro central) - 70 milhões (-10 milhões)

    2) Kenan Yildiz (Juventus, ponta esquerda) - 75 milhões

    1) Lautaro Martinez (Inter, centroavante) - 85 milhões

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