30ª rodada da Série A
Milan x Torino 1 x 1
Gols: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)
Esta página contém links de afiliados. Quando você assina uma assinatura por meio desses links, recebemos uma comissão
45' - EMPATE DO TORINO! Chute de Vlasic da entrada da área, Maignan defende na trave e Simeone é o mais rápido: com um toque de perto, ele empata o jogo!
40' - Pedersen chuta com precisão da entrada da área, mas Pavlovic volta a impedir o gol de cabeça. Em seguida, a bandeira se levanta: impedimento no início da jogada.
39' - Zapata gira dentro da área, Maignan salva tudo!
37' - GOL ESPETACULAR DE PAVLOVIC! Chute na altura da cintura que passa por cima de Paleari, bate na trave e entra no gol!
36' - Chute forte de Rabiot de longe, Paleari reage rápido e defende.
30' - Gineitis chuta de longe, bola desviada, mas Maignan não se deixa surpreender.
15' - Maignan salva o Milan ao desviar para escanteio o perigoso cabeceio de Ismaijli
13' - Centro de Pedersen, Maignan sai mal e por pouco Vlasic não consegue empurrar a bola para o gol a poucos passos da linha.
9' - O primeiro cartão amarelo é para Tomori, que impede o contra-ataque do Torino ao derrubar Gineitis.
6' - Pavlovic salta mais alto que todos na sequência de um escanteio: bola para fora.
3' - O Torino começa bem, pressionando o Milan na sua área e levando Gineitis a chutar, mas a bola é defendida.
1' - Começa a partida!
PRIMEIRO TEMPO
FICHA TÉCNICA
Milan x Torino 1 x 1
Gols: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)
Cartões amarelos: Tomori 9' (M)
Expulsos:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. Técnico: Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Técnico: D'Aversa.