Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Grafica Milan-Torino 2025-2026 CMCalciomercato

Traduzido por

Série A, Milan x Torino AO VIVO 1 x 1: gol de Simeone e empate imediato do Torino

Acompanhe conosco AO VIVO o confronto entre Milan e Torino, válido pela 30ª rodada da Série A

30ª rodada da Série A


Milan x Torino 1 x 1

Gols: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)

Descubra as melhores ofertasAssine a DAZN


Esta página contém links de afiliados. Quando você assina uma assinatura por meio desses links, recebemos uma comissão

  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

    45' - EMPATE DO TORINO! Chute de Vlasic da entrada da área, Maignan defende na trave e Simeone é o mais rápido: com um toque de perto, ele empata o jogo!

    40' - Pedersen chuta com precisão da entrada da área, mas Pavlovic volta a impedir o gol de cabeça. Em seguida, a bandeira se levanta: impedimento no início da jogada.

    39' - Zapata gira dentro da área, Maignan salva tudo!

    37' - GOL ESPETACULAR DE PAVLOVIC! Chute na altura da cintura que passa por cima de Paleari, bate na trave e entra no gol!

    36' - Chute forte de Rabiot de longe, Paleari reage rápido e defende.

    30' - Gineitis chuta de longe, bola desviada, mas Maignan não se deixa surpreender.

    15' - Maignan salva o Milan ao desviar para escanteio o perigoso cabeceio de Ismaijli

    13' - Centro de Pedersen, Maignan sai mal e por pouco Vlasic não consegue empurrar a bola para o gol a poucos passos da linha.

    9' - O primeiro cartão amarelo é para Tomori, que impede o contra-ataque do Torino ao derrubar Gineitis.

    6' - Pavlovic salta mais alto que todos na sequência de um escanteio: bola para fora.

    3' - O Torino começa bem, pressionando o Milan na sua área e levando Gineitis a chutar, mas a bola é defendida.

    1' - Começa a partida!

    PRIMEIRO TEMPO

    • Publicidade

  • Ficha do jogo e escalações oficiais

    FICHA TÉCNICA


    Milan x Torino 1 x 1


    Gols: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)


    Cartões amarelos: Tomori 9' (M)


    Expulsos:


    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. Técnico: Allegri.


    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Técnico: D'Aversa.

