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ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Serie A, Genoa x Fiorentina AO VIVO

Genoa x Fiorentina
Genoa
Fiorentina
Campeonato Italiano

Acompanhe conosco AO VIVO a sexta rodada da Serie A.

Serie A, 6ª rodada

Genoa x Fiorentina

Gols:


Depois de três longas semanas de pausa para as seleções, a Serie A volta a campo com o programa da sexta rodada no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, onde às 15h o Genoa de Daniele De Rossi, ainda sem vitórias no campeonato, recebe a Fiorentina de Paolo Vanoli, em recuperação após a demissão de Fabio Grosso. Os ligúrios são penúltimos na classificação, com apenas um ponto conquistado até aqui, enquanto os viola têm quatro, mas seguem mesmo assim nas últimas posições da tabela.


  • Os gols e os lances mais importantes

  • A súmula

    Genoa-Fiorentina

    Artilheiros:


    Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ellertsson; Osmajic, Vitinha. Téc. De Rossi


    Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Ranieri, Dragusin, Valdepenas; Fagioli, Ndour; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. Téc. Vanoli


    Advertidos com cartão amarelo:

    Expulsos:

    Árbitro: Maresca

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