Serie A, Genoa x Fiorentina AO VIVO

Serie A, 6ª rodada

Genoa x Fiorentina

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Depois de três longas semanas de pausa para as seleções, a Serie A volta a campo com o programa da sexta rodada no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, onde às 15h o Genoa de Daniele De Rossi, ainda sem vitórias no campeonato, recebe a Fiorentina de Paolo Vanoli, em recuperação após a demissão de Fabio Grosso. Os ligúrios são penúltimos na classificação, com apenas um ponto conquistado até aqui, enquanto os viola têm quatro, mas seguem mesmo assim nas últimas posições da tabela.



