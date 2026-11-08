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kolo muani 16_9Getty Images
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Serie A, Fiorentina x Juventus AO VIVO

Acompanhe com a gente, ao vivo, a 11ª rodada da Serie A.

Serie A, 11ª rodada

Fiorentina-Juventus

Autores dos gols:

A Juventus de Luciano Spalletti não pode mais errar no campeonato, e a partida desta noite nunca é como as outras: o encontro é às 20h45, no Estádio Artemio Franchi, em Florença, contra a Fiorentina de Paolo Vanoli, no jogo de domingo à noite pela 11ª rodada da Serie A. A Juventus, que vem de uma vitória sobre o Napoli, perdeu duas das últimas quatro partidas e está em sétimo lugar, já sete pontos atrás do Milan, quarto colocado. Por isso, não pode se permitir tropeços, também para preservar o futuro do treinador toscano. A Fiorentina, por sua vez, está em 15º lugar, um ponto acima da zona de rebaixamento.

  • OS GOLS E OS MELHORES LANCES

  • A súmula do jogo

    Fiorentina-Juventus

    Autores dos gols:

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai, Goncalves; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Téc. Vanoli.

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Boga. Técnico: Luciano Spalletti

    Advertidos:

    Expulsos:

    Assistências:

    Árbitro: Colombo

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