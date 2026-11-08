Serie A, Fiorentina x Juventus AO VIVO

Serie A, 11ª rodada

Fiorentina-Juventus

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A Juventus de Luciano Spalletti não pode mais errar no campeonato, e a partida desta noite nunca é como as outras: o encontro é às 20h45, no Estádio Artemio Franchi, em Florença, contra a Fiorentina de Paolo Vanoli, no jogo de domingo à noite pela 11ª rodada da Serie A. A Juventus, que vem de uma vitória sobre o Napoli, perdeu duas das últimas quatro partidas e está em sétimo lugar, já sete pontos atrás do Milan, quarto colocado. Por isso, não pode se permitir tropeços, também para preservar o futuro do treinador toscano. A Fiorentina, por sua vez, está em 15º lugar, um ponto acima da zona de rebaixamento.