Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Malen Roma FiorentinaGetty Images
Traduzido por

Serie A, Como x Roma AO VIVO

Como x Roma
Como
Roma
Campeonato Italiano

Acompanhe com a gente AO VIVO a terceira rodada da Serie A.

Serie A, 6ª rodada

Como-Roma

Artilheiros:



O grande jogo está servido no horário do almoço de domingo. Às 12h30, o Como de Cesc Fabregas recebe no Senigallia a Roma de Gian Piero Gasperini, no duelo válido pela sexta rodada da Serie A, na volta após a pausa para as seleções, entre dois mestres do futebol do campeonato e entre as duas equipes que mais do que todas parecem candidatas a se tornar a anti-Inter: os larianos, porém, vêm da feia derrota para o Frosinone, depois de três vitórias e um empate, e estão a 6 pontos da liderança e a 3 justamente dos romanistas, que empataram em 2 a 2 com a Inter antes da pausa e, com três pontos, podem alcançá-la na classificação, mas em Como nas últimas duas temporadas somaram apenas derrotas. Duelo à parte, o entre Nico Paz e Donyell Malen, ambos já com seis gols na temporada.



  • Os gols e os melhores momentos

  • A ficha técnica

    Como-Roma

    Artilheiros:

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Paz, Diao; Douvikas. Técnico: Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, De Roon, Koné, Molina; Pellegrini, Dybala; Malen. Técnico: Gasperini.


    Amarelados:

    Expulsos:

    Assistências:

    Árbitro: Fabbri

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Como crest
Como
COM
Roma crest
Roma
ROM