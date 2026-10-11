Serie A, Como x Roma AO VIVO

Serie A, 6ª rodada

Como-Roma

Artilheiros:









O grande jogo está servido no horário do almoço de domingo. Às 12h30, o Como de Cesc Fabregas recebe no Senigallia a Roma de Gian Piero Gasperini, no duelo válido pela sexta rodada da Serie A, na volta após a pausa para as seleções, entre dois mestres do futebol do campeonato e entre as duas equipes que mais do que todas parecem candidatas a se tornar a anti-Inter: os larianos, porém, vêm da feia derrota para o Frosinone, depois de três vitórias e um empate, e estão a 6 pontos da liderança e a 3 justamente dos romanistas, que empataram em 2 a 2 com a Inter antes da pausa e, com três pontos, podem alcançá-la na classificação, mas em Como nas últimas duas temporadas somaram apenas derrotas. Duelo à parte, o entre Nico Paz e Donyell Malen, ambos já com seis gols na temporada.







