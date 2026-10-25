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Ao VivoIngressos
Krstovic Atalanta VeneziaGetty Images
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Serie A, Atalanta x Frosinone AO VIVO

Atalanta x Frosinone
Atalanta
Frosinone
Campeonato Italiano

Acompanhe conosco, AO VIVO, a oitava rodada da Serie A.

Serie A, 8ª rodada

Atalanta-Frosinone

Gols:


Domingo, às 15h, a New Balance Arena, em Bérgamo, recebe o confronto entre Atalanta e Frosinone, válido pela oitava rodada da Serie A. Os donos da casa vêm de uma decepção na Conference League diante do Ajax, enquanto os visitantes começaram muito bem a temporada. Maurizio Sarri busca uma vitória após as duas últimas derrotas, para Milan e Ajax: sua Atalanta enfrenta mais dificuldades do que o esperado. Massimiliano Alvini vai muito bem: o Frosinone tem quatro vitórias, um empate e duas derrotas na classificação. Antonio Raimondo também merece grande parte do crédito: é o artilheiro do campeonato ao lado de Varela, do Monza.

  • OS GOLS E OS MELHORES MOMENTOS:

  • A FICHA TÉCNICA

    Atalanta-Frosinone

    Autores dos gols:

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, Elmas, Rowe; Krstovic. Téc. Sarri
    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Téc. Alvini

    Advertidos:

    Expulsos:

    Assistências:

    Árbitro: Marinelli

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