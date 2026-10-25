Serie A, 8ª rodada

Atalanta-Frosinone

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Domingo, às 15h, a New Balance Arena, em Bérgamo, recebe o confronto entre Atalanta e Frosinone, válido pela oitava rodada da Serie A. Os donos da casa vêm de uma decepção na Conference League diante do Ajax, enquanto os visitantes começaram muito bem a temporada. Maurizio Sarri busca uma vitória após as duas últimas derrotas, para Milan e Ajax: sua Atalanta enfrenta mais dificuldades do que o esperado. Massimiliano Alvini vai muito bem: o Frosinone tem quatro vitórias, um empate e duas derrotas na classificação. Antonio Raimondo também merece grande parte do crédito: é o artilheiro do campeonato ao lado de Varela, do Monza.