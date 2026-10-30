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AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Serie A, árbitros da 10ª rodada: Guida apita o clássico Milan x Inter, e Sozza, Juventus x Napoli

Campeonato Italiano
Bologna x A.C. Monza
Bologna
A.C. Monza
Udinese x Roma
Udinese
Roma
Milan x Inter de Milão
Milan
Inter de Milão
Como x Venezia
Como
Venezia
Lazio x Cagliari
Lazio
Cagliari
Frosinone x Torino
Frosinone
Torino
Lecce x Genoa
Lecce
Genoa
Juventus x Napoli
Juventus
Napoli
Atalanta x Parma
Atalanta
Parma
Sassuolo x Fiorentina
Sassuolo
Fiorentina

As escolhas do responsável pela escala de arbitragem, Orsato, para a 10ª rodada.

Mal terminou a rodada do meio de semana e a Serie A já se prepara para voltar a campo na 10ª e importantíssima rodada do campeonato 2026/2027. A programação inclui dois grandes confrontos, o clássico de Milão entre Milan e Inter e o duelo entre Juventus e Napoli, além de outros jogos tensos em uma tabela que começa a tomar forma.

E a AIA, com o trabalho do novo responsável pelas designações, Daniele Orsato, precisou tomar decisões importantes sobre a arbitragem dos jogos e a escalação da equipe do VAR para esta rodada complicada. O clássico de Milão será apitado por Guida, de Torre Annunziata, em sua quinta atuação no confronto (2 vitórias do Milan, 2 da Inter e um empate). Já Sozza, de Seregno, apitará Juventus-Napoli pela segunda vez (o confronto anterior terminou empatado em 1 a 1).

Confira as designações completas.

  • BOLOGNA – MONZA Sábado, 31/10, às 15h

    ZANOTTI

    BINDONI – ZEZZA

    IV:      ZUFFERLI

    VAR:     DIONISI

    AVAR:      PAGANESSI

  • UDINESE X ROMA Sábado, 31/10, às 18h.

    MARESCA

    LO CICERO – ROSSI L.

    IV:      CHIFFI

    VAR:     PATERNA

    AVAR:      AURELIANO

  • Milan x Inter, sábado, 31/10, às 20h45

    GUIDA

    PERETTI – PERROTTI

    IV:       DI BELLO

    VAR:      MAZZOLENI

    AVAR:       CAMPLONE

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  • COMO - VENEZIA domingo, 1/11, às 12h30

    FERRIERI CAPUTI

    ROSSI M. – SCATRAGLI

    IV:     PAIRETTO

    VAR:      COSSO

    AVAR:     GIUA

  • FROSINONE x TORINO: domingo, 1/11, às 15h

    MUCERA

    DI GIOIA – FONTEMURATO

    IV:      MARIANI

    VAR:     GHERSINI

    AVAR:    VOLPI

  • LAZIO X CAGLIARI domingo, 1º/11, às 15h

    COLOMBO

    PALERMO – MASTRODONATO

    IV:     FELICIANI

    VAR:     PEZZUTO

    AVAR:      DIONISI

  • Lecce x Genoa, domingo, às 18h

    MARCHETTI

    BAHRI – CECCONI

    IV:     ABISSO

    VAR:     MAGGIONI

    AVAR:     RUTELLA

  • JUVENTUS X NAPOLI, domingo, às 20h45

    SOZZA

    IMPERIALE – COLAROSSI

    4º árbitro:     DOVERI

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:       GARIGLIO

  • Sassuolo x Fiorentina — segunda-feira, 02/11, às 18h30

    MARCENARO

    DEI GIUDICI – BIANCHINI

    IV:       AYROLDI

    VAR:      AURELIANO

    AVAR:      PEZZUTO

  • ATALANTA X PARMA Segunda-feira, 02/11, às 20h45

    CREZZINI

    LAUDATO – BOATO

    IV:     COLLU

    VAR:    PRONTERA

    AVAR:      MERAVIGLIA