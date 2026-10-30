Serie A, árbitros da 10ª rodada: Guida apita o clássico Milan x Inter, e Sozza, Juventus x Napoli

Mal terminou a rodada do meio de semana e a Serie A já se prepara para voltar a campo na 10ª e importantíssima rodada do campeonato 2026/2027. A programação inclui dois grandes confrontos, o clássico de Milão entre Milan e Inter e o duelo entre Juventus e Napoli, além de outros jogos tensos em uma tabela que começa a tomar forma.

E a AIA, com o trabalho do novo responsável pelas designações, Daniele Orsato, precisou tomar decisões importantes sobre a arbitragem dos jogos e a escalação da equipe do VAR para esta rodada complicada. O clássico de Milão será apitado por Guida, de Torre Annunziata, em sua quinta atuação no confronto (2 vitórias do Milan, 2 da Inter e um empate). Já Sozza, de Seregno, apitará Juventus-Napoli pela segunda vez (o confronto anterior terminou empatado em 1 a 1).

Confira as designações completas.