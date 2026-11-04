Inter-Como, válido pela 11ª rodada da Serie A e marcado para domingo, 8 de novembro, às 18h, terá arbitragem de Chiffi, com Paterna no VAR. Napoli-Lazio, no domingo, às 12h30, será apitado por Pairetto, com Aureliano no VAR. Roma-Sassuolo (sábado, às 20h45) terá arbitragem de Di Bello (Pezzuto no VAR), enquanto o árbitro Massa estará em Marassi para Genoa-Milan, no domingo, às 15h (Camplone no VAR). Fiorentina-Juventus, no domingo, às 20h45, ficou a cargo de Colombo.
Serie A, arbitragem: Chiffi apita Inter x Como, e Colombo comanda Fiorentina x Juventus. Todas as designações
Disney+
✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.
✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.
✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.
SportyNet
✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.
✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.
✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
Confira as designações completas:
Sexta-feira, 6/11, às 20h45
VENEZIA – UDINESE: SACCHI J.L.
IMPERIALE – MONDIN
4º árbitro: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
Sábado, 7/11
às 15h CAGLIARI – FROSINONE: AYROLDI
MORO – COLAIANNI
4º árbitro: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
às 15h TORINO – LECCE: FELICIANI
COSTANZO – GARZELLI
4º árbitro: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
às 18h PARMA – BOLOGNA: ZUFFERLI
TRINCHIERI – CHIAVAROLI
4º árbitro: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GHERSINI
às 20h45 ROMA – SASSUOLO: DI BELLO
PERETTI – SCATRAGLI
4º árbitro: ABISSO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUIDA
Domingo, 8/11
às 12h30 NAPOLI – LAZIO: PAIRETTO
TEGONI – PERROTTI
4º árbitro: MARINELLI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAZZOLENI
às 15h GENOA – MILAN: MASSA
ALASSIO – ROSSI L.
4º árbitro: DOVERI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MARINI
às 15h MONZA – ATALANTA: ALLEGRETTA
VECCHI – BARONE
4º árbitro: SOZZA
VAR: LA PENNA
AVAR: FABBRI
às 18h INTER – COMO: CHIFFI
COLAROSSI – BAHRI
4º árbitro: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: GARIGLIO
às 20h45 FIORENTINA – JUVENTUS: COLOMBO
BACCINI – CECCON
4º árbitro: MARESCA
VAR: DI PAOLO
AVAR: MERAVIGLIA
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