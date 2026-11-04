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ChiffiGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Serie A, arbitragem: Chiffi apita Inter x Como, e Colombo comanda Fiorentina x Juventus. Todas as designações

Campeonato Italiano
Inter de Milão x Como
Inter de Milão
Como

Todas as escalações da arbitragem da 11ª rodada da Serie A

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✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

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✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00
Próximas partidas
INT

INT

Campeonato Italiano

08 de nov. de 2026

COM

COM

Inter-Como, válido pela 11ª rodada da Serie A e marcado para domingo, 8 de novembro, às 18h, terá arbitragem de Chiffi, com Paterna no VAR. Napoli-Lazio, no domingo, às 12h30, será apitado por Pairetto, com Aureliano no VAR. Roma-Sassuolo (sábado, às 20h45) terá arbitragem de Di Bello (Pezzuto no VAR), enquanto o árbitro Massa estará em Marassi para Genoa-Milan, no domingo, às 15h (Camplone no VAR). Fiorentina-Juventus, no domingo, às 20h45, ficou a cargo de Colombo.

  • Confira as designações completas:

    Sexta-feira, 6/11, às 20h45

    VENEZIA – UDINESE: SACCHI J.L.

    IMPERIALE – MONDIN

    4º árbitro: BONACINA

    VAR: GARIGLIO

    AVAR: PEZZUTO

    Sábado, 7/11

    às 15h CAGLIARI – FROSINONE: AYROLDI

    MORO – COLAIANNI

    4º árbitro: PERRI

    VAR: MARINI

    AVAR: PRONTERA

    às 15h TORINO – LECCE: FELICIANI

    COSTANZO – GARZELLI

    4º árbitro: CALZAVARA

    VAR: MAZZOLENI

    AVAR: CAMPLONE

    às 18h PARMA – BOLOGNA: ZUFFERLI

    TRINCHIERI – CHIAVAROLI

    4º árbitro: ARENA

    VAR: MERAVIGLIA

    AVAR: GHERSINI

    às 20h45 ROMA – SASSUOLO: DI BELLO

    PERETTI – SCATRAGLI

    4º árbitro: ABISSO

    VAR: PEZZUTO

    AVAR: GUIDA

    Domingo, 8/11

    às 12h30 NAPOLI – LAZIO: PAIRETTO

    TEGONI – PERROTTI

    4º árbitro: MARINELLI

    VAR: AURELIANO

    AVAR: MAZZOLENI

    às 15h GENOA – MILAN: MASSA

    ALASSIO – ROSSI L.

    4º árbitro: DOVERI

    VAR: CAMPLONE

    AVAR: MARINI

    às 15h MONZA – ATALANTA: ALLEGRETTA

    VECCHI – BARONE

    4º árbitro: SOZZA

    VAR: LA PENNA

    AVAR: FABBRI

    às 18h INTER – COMO: CHIFFI

    COLAROSSI – BAHRI

    4º árbitro: MARCENARO

    VAR: PATERNA

    AVAR: GARIGLIO

    às 20h45 FIORENTINA – JUVENTUS: COLOMBO

    BACCINI – CECCON

    4º árbitro: MARESCA

    VAR: DI PAOLO

    AVAR: MERAVIGLIA

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Próximas partidas
INT

INT

Campeonato Italiano

08 de nov. de 2026

COM

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