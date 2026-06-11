Será que o título vai voltar para casa? Michael Owen analisa as chances da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e explica como Thomas Tuchel se inspirou totalmente em Gareth Southgate

Para que os objetivos finais sejam alcançados, a habilidade em campo precisa ser complementada por perspicácia tática fora dele. Um ambiente harmonioso também é essencial, com as habilidades de gestão de pessoas sendo postas à prova por 26 egos que precisam se complementar para que se possa desfrutar de harmonia e sucesso.

Tuchel é conhecido por ser bastante autoritário em sua abordagem — em contraste com o gentil Southgate —, mas acredita-se que o técnico de 52 anos apresente uma imagem pública que não reflete totalmente sua personalidade a portas fechadas.

Owen acrescentou sobre a necessidade de Tuchel combinar relaxamento com intensidade: “Acho que ele é bastante intenso quando se trata disso. Mas acho que ele está promovendo fortemente o espírito de equipe. Gareth Southgate representou uma grande mudança em relação ao que já vimos, em termos de criar essa cultura, essa felicidade, esse sentimento de grupo, esse senso de pertencimento, quaisquer que sejam as palavras que você queira usar. Mas muitas pessoas que sabem disso me dizem que Tuchel está muito empenhado em construir uma cultura semelhante, essa equipe, esse vestiário feliz.

“Portanto, por mais que seu caráter seja bastante confrontador, de certa forma, quando se trata do campo, acho que fora dele ele realmente quer criar isso. Então, não estou muito preocupado. Acho que vamos para a Copa do Mundo com um técnico muito bom. Não estou preocupado. Não acho que nosso técnico vai nos prejudicar. Acho que ele é um técnico muito bom.

“Mas é importante que, especialmente quando há um grupo de jogadores vindos de clubes diferentes, isso seja de vital importância. Sempre subestimamos esse sentimento de equipe, esse vínculo, essa estrutura, o quão longe isso pode levar você.

“Muitas seleções menos cotadas, ao longo dos anos, provaram isso, mas não costumamos dar tanta atenção, credibilidade ou o que quer que seja a isso quando se tem uma equipe de estrelas de nível mundial. A gente só se concentra no fato de que ele pode marcar um ótimo gol de falta ou aparecer do nada e marcar um gol incrível, porque são grandes jogadores. Mas mesmo entre grandes jogadores, ainda é preciso ter uma ética de equipe.”