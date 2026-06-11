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Será que o título vai voltar para casa? Michael Owen analisa as chances da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e explica como Thomas Tuchel se inspirou totalmente em Gareth Southgate
A Geração de Ouro não conseguiu alcançar um sucesso concreto
A sombra projetada por Bobby Moore, Geoff Hurst e os lendários rapazes de 1966 continua a pairar sobre uma nação que esteve sempre perto do sucesso ao longo das últimas seis décadas, mas que acabou ficando agonizantemente aquém na busca por títulos importantes que parecem sempre escapar.
A seleção chegou às semifinais da Copa do Mundo e do Campeonato Europeu, com participações consecutivas nas finais da Eurocopa em 2021 e 2024. Itália e Espanha acabaram por destruir os sonhos coletivos nessas ocasiões.
Algumas figuras icônicas — de Kevin Keegan e Gary Lineker a David Beckham e Wayne Rooney — não conseguiram fazer os Três Leões rugirem, com a chamada “Geração de Ouro” de talentos indo e vindo sem conquistar uma medalha da cor que combinasse com seu apelido.
O desafio de transformar potencial em algo mais tangível foi agora assumido pelo ex-técnico do Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, Tuchel — com o técnico alemão levando a Inglaterra a mais uma Copa do Mundo.
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Será que o futebol voltará algum dia a ser o orgulho da Inglaterra?
A esperança é eterna entre uma torcida sedenta por conquistas, mas será que — com tanta concorrência na equação — o futebol voltará a conquistar o título? Quando essa pergunta foi feita a Owen, o ex-atacante dos Três Leões — falando em nome dos melhores cassinos online do Reino Unido — disse ao GOAL: “Já aconteceu no passado e vai acontecer no futuro. Não há dúvida disso.
“Pessoalmente, não acho que vá acontecer desta vez. Mas temos uma chance. Há muitos times que têm uma chance. Acho que há times melhores do que nós. Acho que há times que vão lidar melhor com as condições do que nós. Não acho que sejamos favoritos de forma alguma. Mas somos uma das talvez meia dúzia, talvez oito seleções que poderiam ganhar. Temos uma chance, mas ficaria surpreso se ganhássemos.
“Não acho que estejamos nesse nível. Olhe para a seleção da França, por exemplo, ela é melhor que a nossa. Os jogadores individualmente são melhores. No entanto, dito isso, quando olho para a seleção da Espanha, não fico impressionado. Mas a maneira como eles jogam juntos é incrível. Pela forma como venceram o último torneio, eles jogam melhor do que realmente são, se é que me entendem. Como grupo, eles tendem a se entrosar melhor. E temos que torcer para que nos entrosemos muito bem, porque, do ponto de vista individual, acho que há um punhado de seleções que provavelmente são melhores.”
Tuchel é autoritário demais ou tem o perfil certo?
Para que os objetivos finais sejam alcançados, a habilidade em campo precisa ser complementada por perspicácia tática fora dele. Um ambiente harmonioso também é essencial, com as habilidades de gestão de pessoas sendo postas à prova por 26 egos que precisam se complementar para que se possa desfrutar de harmonia e sucesso.
Tuchel é conhecido por ser bastante autoritário em sua abordagem — em contraste com o gentil Southgate —, mas acredita-se que o técnico de 52 anos apresente uma imagem pública que não reflete totalmente sua personalidade a portas fechadas.
Owen acrescentou sobre a necessidade de Tuchel combinar relaxamento com intensidade: “Acho que ele é bastante intenso quando se trata disso. Mas acho que ele está promovendo fortemente o espírito de equipe. Gareth Southgate representou uma grande mudança em relação ao que já vimos, em termos de criar essa cultura, essa felicidade, esse sentimento de grupo, esse senso de pertencimento, quaisquer que sejam as palavras que você queira usar. Mas muitas pessoas que sabem disso me dizem que Tuchel está muito empenhado em construir uma cultura semelhante, essa equipe, esse vestiário feliz.
“Portanto, por mais que seu caráter seja bastante confrontador, de certa forma, quando se trata do campo, acho que fora dele ele realmente quer criar isso. Então, não estou muito preocupado. Acho que vamos para a Copa do Mundo com um técnico muito bom. Não estou preocupado. Não acho que nosso técnico vai nos prejudicar. Acho que ele é um técnico muito bom.
“Mas é importante que, especialmente quando há um grupo de jogadores vindos de clubes diferentes, isso seja de vital importância. Sempre subestimamos esse sentimento de equipe, esse vínculo, essa estrutura, o quão longe isso pode levar você.
“Muitas seleções menos cotadas, ao longo dos anos, provaram isso, mas não costumamos dar tanta atenção, credibilidade ou o que quer que seja a isso quando se tem uma equipe de estrelas de nível mundial. A gente só se concentra no fato de que ele pode marcar um ótimo gol de falta ou aparecer do nada e marcar um gol incrível, porque são grandes jogadores. Mas mesmo entre grandes jogadores, ainda é preciso ter uma ética de equipe.”
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Será que a geração de 2026 da Inglaterra conseguirá seguir os passos dos heróis de 1966?
A Inglaterra espera ter consolidado essa confiança durante os treinos pré-torneio e os amistosos disputados na Flórida — com o elenco de Tuchel se adaptando às condições climáticas e do gramado na América do Norte.
A espera está quase no fim, com a Croácia marcada para ser enfrentada na estreia do Grupo L, em 17 de junho, e um grupo fiel de torcedores está prestes a descobrir se a geração de 2026 será capaz de repetir as conquistas dos imortais de 1966.