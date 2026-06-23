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Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Será que Guillermo Ochoa terá sua chance? O teste de Edson Álvarez na zaga e a espera de Obed Vargas - Cinco pontos-chave para o México x República Tcheca

Especiais e Opinião
Copa do Mundo
J. Aguirre
O. Vargas
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J. Vasquez
C. Montes
México
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O México já garantiu o primeiro lugar, mas Javier Aguirre ainda precisa tomar decisões importantes enquanto o El Tri se prepara para enfrentar a República Tcheca antes das oitavas de final da Copa do Mundo.

Javier “Vasco” Aguirre está fazendo história no futebol mexicano, quer você goste ou não do estilo dele.

Antes do início desta Copa do Mundo, Aguirre já havia participado de quatro edições da Copa do Mundo com o México em alguma função: em 1986 como jogador, em 1994 como assistente técnico e em 2002 e 2010 como técnico. Mas o que torna essa trajetória notável é que, se o México vencer a República Tcheca, Aguirre fará parte, mais uma vez, de uma seleção mexicana que termina em primeiro lugar no grupo.

“Terminar como líder do grupo hoje, como em 2002, é algo simbólico”, disse ele após a vitória do El Tri por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul. “No fim das contas, o que importa é a posição final. A FIFA nos coloca na 13ª posição hoje, mas queremos melhorar e entrar entre os 10 melhores do mundo.”

Ele não disse isso diretamente, mas, para o México dar esse salto, provavelmente precisará chegar às quartas de final, como fez em 1986, quando Aguirre fazia parte da seleção.

Treinar é diferente, e o que os primeiros 180 minutos mostraram é que os técnicos sempre querem que as equipes reflitam sua personalidade. Eles tentam criar hábitos que muitas vezes são próprios do futebol de clubes e, em seguida, tentam reproduzi-los na seleção nacional, onde o tempo é limitado e a pressão surge rapidamente.

As experiências de Aguirre na Copa do Mundo moldaram o técnico que ele é hoje. Ele diz que está mais calmo atualmente, embora, contra a Coreia do Sul, ainda tenha se envolvido em uma discussão acalorada com o árbitro. Portanto, essa calma ainda é um trabalho em andamento, mas sua essência continua a mesma.

Nunca antes o El Tri havia vencido um grupo da Copa do Mundo após duas partidas. Melhor ainda, conseguiu isso sem sofrer nenhum gol. Somente em 2026, o México sofreu apenas dois gols. Essa é a imagem de Aguirre: uma equipe equilibrada com qualidade defensiva.

Agora vem a República Tcheca no Estádio Azteca, uma partida que não mudará a posição do México no grupo, mas ainda pode definir como essa equipe se tornará antes das oitavas de final.

Aqui estão as cinco chaves da GOAL a serem observadas no confronto entre México e República Tcheca na Cidade do México.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Até que ponto Aguirre estará disposto a mudar o time titular?

    Este é o primeiro verdadeiro luxo que Aguirre teve nesta Copa do Mundo. O México já conquistou o primeiro lugar no grupo e garantiu que sua próxima partida será disputada na Cidade do México. Isso dá a Aguirre um pouco de folga, mas não a permissão para transformar a partida em um experimento.

    A partida contra a Coreia do Sul exigiu muito do México. Não foi uma partida com um fluxo ofensivo constante, mas exigiu concentração quando a equipe não estava com a bola.

    Aguirre não é o tipo de técnico que gosta de tratar partidas competitivas como meras formalidades. A chave já está garantida, mas o ritmo é importante. Assim como a imagem que o México projeta em casa. O cenário mais provável não é uma rotação total, mas sim uma rotação moderada: jogadores descansados no meio-campo, minutos para aqueles que precisam de ritmo de torneio e uma presença suficiente do núcleo titular para manter a estrutura da equipe intacta.

    Apenas quatro jogadores ainda não entraram em campo nesta Copa do Mundo: Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Guillermo Martínez e Mateo Chávez. A partida contra a Tchequia pode ser o momento para Aguirre ampliar um pouco mais o elenco, mas cada mudança ainda terá que servir ao objetivo maior da equipe.

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  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    Obed Vargas e Gilberto Mora no meio-campo?

    Este é o jogo em que Aguirre pode dar um novo ar ao meio-campo. Obed Vargas e Gilberto Mora representam algo de que o México pode precisar mais adiante no torneio: energia.

    Eles também compartilham uma sintonia que se desenvolveu durante a Copa do Mundo Sub-20 no Chile, onde o El Tri chegou às quartas de final. Essa entrosamento pode ser importante caso Aguirre decida colocá-los em campo juntos.

    Com a fase de grupos já definida, a Tchequia se torna o adversário ideal para testar o quanto eles podem oferecer desde o início.

    Vargas dá ao México garra nos duelos e disposição para avançar rapidamente. Ele já mostrou contra a Coreia do Sul que consegue entrar em uma partida tensa e imediatamente pedir a bola. Mora, por sua vez, dá ao México um tipo diferente de impulso. Toda vez que ele recebe a bola entre as linhas, há a sensação de que algo pode acontecer. Ele antecipa os passes e oferece ao El Tri mais uma opção de ataque no terço final do campo.

    A questão é se Aguirre escalaria os dois juntos ou protegeria um deles em um meio-campo mais experiente.

    Contra a Tchequia, pode haver mais espaço do que havia contra a Coreia do Sul, mas também mais duelos aéreos e segundas bolas. Esse equilíbrio pode determinar o quanto Aguirre estará disposto a ousar.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A República Tcheca ainda está lutando pela sobrevivência na Copa do Mundo

    O México pode já estar classificado, mas a República Tcheca não tem motivos para subestimar essa partida. É isso que a torna perigosa. Uma equipe que precisa de um resultado costuma estar disposta a correr riscos que uma equipe em situação mais confortável evitaria. A República Tcheca entra na última partida da fase de grupos sabendo que ainda tem chances no torneio, e isso muda o ritmo do jogo.

    Este também é um desafio diferente do que foi contra a Coreia do Sul. A Coreia do Sul exigiu que o México se defendesse contra jogadas rápidas. A República Tcheca pode apresentar um desafio mais físico. Patrik Schick é um claro ponto de referência no ataque, Tomáš Souček é perigoso nas segundas bolas e nas jogadas ensaiadas, e Adam Hložek pode criar movimentação na área.

    Para o México, o desafio será não cair no jogo da República Tcheca. A equipe de Aguirre mostrou que sabe se defender com organização, mas também precisa ser mais precisa com a bola. Se o México passar muito tempo defendendo cruzamentos e afastando bolas longas, a partida pode se tornar desconfortável. Se o El Tri conseguir fazer a República Tcheca se deslocar de um lado para o outro, atacar os espaços atrás do meio-campo adversário e evitar faltas desnecessárias, então o jogo pode se tornar mais uma lição de controle.

  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    O El Tri manterá sua formação defensiva

    Se há algo que Aguirre não vai abandonar, é a estrutura defensiva que levou o México até as duas primeiras partidas. Sem a posse de bola, o El Tri costuma se organizar em um 5-4-1, com os laterais recuando e a linha de meio-campo protegendo os corredores centrais. Nem sempre é bonito, mas tem funcionado.

    Contra a Coreia do Sul, o México passou longos períodos sem a posse de bola e não perdeu a organização. Aguirre destacou isso depois da partida, dizendo que a equipe demonstrou maturidade e não desmoronou como havia acontecido em certos momentos contra a África do Sul. Esse é o tipo de evolução que os treinadores valorizam em torneios de futebol, não porque gere jogadas espetaculares, mas porque garante vitórias quando a diferença é mínima.

    O próximo passo é saber quando sair dessa postura defensiva. No Estádio Azteca, com a torcida empurrando o México para frente, haverá momentos em que o El Tri precisará ser mais proativo. O 5-4-1 pode proteger uma vantagem, mas não pode se tornar uma desculpa para recuar demais.

    O México precisa defender com a mesma paciência e, em seguida, transformar essas recuperações de bola em posses mais longas. É aí que jogadores como Álvaro Fidalgo e Raúl Jiménez se tornam importantes.

    Roberto Alvarado, que tem sido fundamental para que o 5-4-1 funcione, pode receber um descanso antes das oitavas de final. Se isso acontecer, Aguirre precisará de uma alternativa capaz de dar ao México uma disciplina defensiva semelhante sem prejudicar o ataque. Essa decisão pode revelar o quanto ele confia no restante do elenco.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Será que Edson Álvarez é agora o parceiro de Johan Vásquez na zaga central?

    A atuação de Edson Álvarez contra a Coreia do Sul deu a Aguirre motivos para reflexão. Colocado na zaga central, Álvarez pareceu à vontade em uma função que se adequava à sua liderança. Seu desvio na linha do gol contra Son Heung-min, mesmo que a jogada tenha sido posteriormente anulada, demonstrou o tipo de instinto que ele traz para a defesa.

    Os números confirmaram o desempenho. Álvarez completou 71 de seus 77 passes, uma taxa de sucesso de 92%, incluindo um aproveitamento perfeito de 59 em 59 na sua própria metade do campo. Contra uma seleção sul-coreana que pressionava em alguns momentos e buscava atacar os espaços rapidamente, Álvarez raramente perdeu a bola em áreas que poderiam expor o El Tri. Ele foi menos ousado no campo adversário, completando 12 de 18 passes ali, mas isso também refletia a natureza de sua função: manter o México seguro e evitar alimentar as transições da Coreia do Sul.

    Defensivamente, ele esteve igualmente envolvido. Álvarez terminou com 10 contribuições defensivas, venceu ambas as disputas, fez duas interceptações, somou seis rebatidas e recuperou a bola cinco vezes. Ele também venceu três de suas quatro disputas no chão e ambas as disputas aéreas, números que mostram com que naturalidade ele lidou com o aspecto físico da posição.

    A questão agora é se isso foi uma solução de emergência ou o início de algo mais permanente. Álvarez continua sendo um dos meio-campistas mais importantes do México, mas utilizá-lo como zagueiro central dá a Aguirre uma estrutura diferente. A Tchequia é o adversário perfeito para testar essa ideia, pois exigirá controle na área e segurança sob pressão.

    Com César Montes agora disponível, Aguirre tem uma decisão a tomar. Colocar Montes de volta no time titular seria a escolha natural, mas Álvarez lhe deu um motivo para pensar duas vezes. Em um torneio em que o México construiu sua confiança a partir da defesa, isso não é pouca coisa.

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