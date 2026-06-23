Será que Guillermo Ochoa terá sua chance? O teste de Edson Álvarez na zaga e a espera de Obed Vargas - Cinco pontos-chave para o México x República Tcheca

Javier “Vasco” Aguirre está fazendo história no futebol mexicano, quer você goste ou não do estilo dele.

Antes do início desta Copa do Mundo, Aguirre já havia participado de quatro edições da Copa do Mundo com o México em alguma função: em 1986 como jogador, em 1994 como assistente técnico e em 2002 e 2010 como técnico. Mas o que torna essa trajetória notável é que, se o México vencer a República Tcheca, Aguirre fará parte, mais uma vez, de uma seleção mexicana que termina em primeiro lugar no grupo.

“Terminar como líder do grupo hoje, como em 2002, é algo simbólico”, disse ele após a vitória do El Tri por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul. “No fim das contas, o que importa é a posição final. A FIFA nos coloca na 13ª posição hoje, mas queremos melhorar e entrar entre os 10 melhores do mundo.”

Ele não disse isso diretamente, mas, para o México dar esse salto, provavelmente precisará chegar às quartas de final, como fez em 1986, quando Aguirre fazia parte da seleção.

Treinar é diferente, e o que os primeiros 180 minutos mostraram é que os técnicos sempre querem que as equipes reflitam sua personalidade. Eles tentam criar hábitos que muitas vezes são próprios do futebol de clubes e, em seguida, tentam reproduzi-los na seleção nacional, onde o tempo é limitado e a pressão surge rapidamente.

As experiências de Aguirre na Copa do Mundo moldaram o técnico que ele é hoje. Ele diz que está mais calmo atualmente, embora, contra a Coreia do Sul, ainda tenha se envolvido em uma discussão acalorada com o árbitro. Portanto, essa calma ainda é um trabalho em andamento, mas sua essência continua a mesma.

Nunca antes o El Tri havia vencido um grupo da Copa do Mundo após duas partidas. Melhor ainda, conseguiu isso sem sofrer nenhum gol. Somente em 2026, o México sofreu apenas dois gols. Essa é a imagem de Aguirre: uma equipe equilibrada com qualidade defensiva.

Agora vem a República Tcheca no Estádio Azteca, uma partida que não mudará a posição do México no grupo, mas ainda pode definir como essa equipe se tornará antes das oitavas de final.

Aqui estão as cinco chaves da GOAL a serem observadas no confronto entre México e República Tcheca na Cidade do México.