Será que a Inglaterra consegue mesmo ganhar a Copa do Mundo com uma defesa tão propensa a lesões e tão inexperiente?

Talvez seja por isso que Stones, mais do que qualquer outro, tenha conquistado a confiança da equipe. O jogador, que em breve deixará o Manchester City, pode estar sem clube, mas tem sido uma presença constante na seleção inglesa em competições internacionais há quase uma década.

Na verdade, Stones foi titular em todas as partidas de torneios dos Três Leões desde o início da Copa do Mundo de 2018. A Inglaterra não disputou nenhuma partida de torneio importante sem ele na escalação desde a infame derrota para a Islândia na Euro 2016. Todos os treinadores, de Guardiola a Sir Gareth Southgate e Tuchel, valorizaram claramente a leitura de jogo e a segurança de Stones com a bola.

Mas será que Stones está em forma o suficiente para aguentar o ritmo neste verão? Ele fez apenas 18 partidas pelo City na última temporada e foi titular em apenas quatro jogos na Premier League e na Liga dos Campeões a partir de novembro.

Stones não está livre de lesões desde a temporada 2022-23, quando desempenhou um papel fundamental na conquista do triplo pelo City. Os problemas surgiram em todas as partes também, desde a panturrilha até a coxa e os tendões, passando pelo tornozelo, pé e quadril. De acordo com o Transfermarkt, Stones sofreu nove lesões diferentes nos últimos três anos, perdendo um total de 72 jogos como resultado, e chegou a admitir que pensou em se aposentar quando as coisas ficaram particularmente difíceis.

“Foi um período difícil quando eu disse isso [sobre me aposentar] e espero não passar por isso novamente”, disse Stones àBBC Sport. “Todos nós podemos nos comparar com outras pessoas ou jogadores diferentes, de épocas diferentes, e pensar em como foi a trajetória deles ou como poderia ter sido diferente, e eu sou culpado disso — ‘por que essas coisas estão acontecendo comigo? Isso não acontece com outras pessoas’.

“E eu realmente tive que me esforçar ao máximo e estou orgulhoso de mim mesmo por ter sido tão forte mentalmente durante todo o tempo e ter superado essas situações. Sinto que uma das minhas maiores conquistas é continuar me recuperando desses reveses, não importa o quão grandes sejam, e estar em plena forma, voltando aos jogos e jogando em um nível tão alto.”

Tuchel, como muitos outros, sugeriu que a preparação física para os jogos é fundamental para a participação de Stones na Copa do Mundo e especulou, há apenas alguns meses, que o jogador de 32 anos não precisava estar no auge da forma para ser titular.

“Se você vem para a Copa do Mundo, deve estar em forma”, disse Tuchel sobre Stones em março. “Quando John chegou [a este estágio], ele estava em forma. Ele não teve muitos minutos, mas tem um bom entendimento do jogo. Eu sabia que ele estava pronto para jogar. Então, a exceção à regra, que significa que ele não é titular com frequência? Eu entendo isso porque sou um grande fã. Sei o que ele traz para a equipe em termos de personalidade, atitude e qualidade de compreensão do jogo.”