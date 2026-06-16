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England defence GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Será que a Inglaterra consegue mesmo ganhar a Copa do Mundo com uma defesa tão propensa a lesões e tão inexperiente?

Análises
Inglaterra
Copa do Mundo
J. Stones
N. O'Reilly
R. James
E. Konsa
Especiais e Opinião
Inglaterra x Croácia
T. Tuchel

Há muitos motivos convincentes para acreditar que a Inglaterra possa vencer a Copa do Mundo de 2026. Com Harry Kane, a seleção conta com aquele que é talvez o melhor atacante do futebol mundial atualmente. Além disso, possui o melhor meio-campista da Premier League, Declan Rice, e um técnico extremamente perspicaz, Thomas Tuchel, para ajudar a integrar alguns dos atacantes mais talentosos da Europa.

Mas, por outro lado, há a defesa. Se alguma vez houve um exemplo perfeito de uma seleção inglesa com falta de equilíbrio — do ataque à defesa —, é este. O ataque desta seleção inglesa é extremamente afiado e, quando está em grande forma, chega a ser assustador. E, embora a defesa não seja exatamente um desastre, a situação é bem mais incerta, já que o quarteto preferido de Tuchel tem pouca experiência em torneios e, em alguns casos, é suscetível a lesões.

É claro que toda equipe tem algumas fraquezas. A da Inglaterra, porém, é mais óbvia do que a de alguns dos outros adversários, e isso pode acabar sendo sua ruína.

A questão para Tuchel, então, é de equilíbrio. Os técnicos anteriores da Inglaterra foram tantas vezes instados a tirar o pé do freio e deixar os jogadores de ataque fazerem o trabalho. A provável defesa de Tuchel, composta por Reece James, John Stones, Ezri Konsa e Nico O’Reilly, no entanto, não parece ter a perspicácia necessária para deixar os craques fazerem maravilhas no ataque.

De fato, uma combinação de pernas que já acumularam muitos minutos e mentes que não têm experiência suficiente em torneios pode impedir a Inglaterra de viver um verão que poderia ser mágico.

  • England 2026Getty Images

    Provável escalação

    A primeira coisa que você precisa saber sobre a defesa da Inglaterra é que seu zagueiro central mais experiente, Stones, tecnicamente ficará sem clube daqui a algumas semanas, mas essa nem de longe é a maior preocupação.

    O quarteto que deve começar contra a Croácia na quarta-feira chega ao torneio com um total de 136 partidas pela seleção. Stones, no entanto, é responsável por 89 delas. Juntos, James, Konsa e O'Reilly têm apenas quatro participações em torneios para se apoiar, das quais apenas duas foram como titulares.

    Na verdade, o que temos aqui é um zagueiro de torneios imensamente experiente e um trio de jogadores talentosos para quem este será o primeiro verão como titulares da seleção. James, é claro, é um excelente lateral-direito — o melhor jogador versátil na posição que a Inglaterra pode oferecer —, enquanto Konsa impressionou pelo Aston Villa na última temporada, quando o time conquistou um importante troféu europeu, e O'Reilly foi mais uma revelação de Pep Guardiola.

    Mas observe as defesas que venceram torneios nos últimos anos, e é a idade, não a habilidade, que se destaca. A Itália, na Euro 2021, contou com a dupla de zagueiros centrais formada por Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci — ambos já bem na casa dos 30 anos na época. Em 2022, a Argentina contou com Nicolás Otamendi, enquanto na Eurocopa de dois anos atrás, a Espanha convocou Dani Carvajal e Aymeric Laporte para dar um impulso a Robin Le Normand e Marc Cucurella.

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Presença de veteranos

    Talvez seja por isso que Stones, mais do que qualquer outro, tenha conquistado a confiança da equipe. O jogador, que em breve deixará o Manchester City, pode estar sem clube, mas tem sido uma presença constante na seleção inglesa em competições internacionais há quase uma década.

    Na verdade, Stones foi titular em todas as partidas de torneios dos Três Leões desde o início da Copa do Mundo de 2018. A Inglaterra não disputou nenhuma partida de torneio importante sem ele na escalação desde a infame derrota para a Islândia na Euro 2016. Todos os treinadores, de Guardiola a Sir Gareth Southgate e Tuchel, valorizaram claramente a leitura de jogo e a segurança de Stones com a bola.

    Mas será que Stones está em forma o suficiente para aguentar o ritmo neste verão? Ele fez apenas 18 partidas pelo City na última temporada e foi titular em apenas quatro jogos na Premier League e na Liga dos Campeões a partir de novembro.

    Stones não está livre de lesões desde a temporada 2022-23, quando desempenhou um papel fundamental na conquista do triplo pelo City. Os problemas surgiram em todas as partes também, desde a panturrilha até a coxa e os tendões, passando pelo tornozelo, pé e quadril. De acordo com o Transfermarkt, Stones sofreu nove lesões diferentes nos últimos três anos, perdendo um total de 72 jogos como resultado, e chegou a admitir que pensou em se aposentar quando as coisas ficaram particularmente difíceis.

    “Foi um período difícil quando eu disse isso [sobre me aposentar] e espero não passar por isso novamente”, disse Stones àBBC Sport. “Todos nós podemos nos comparar com outras pessoas ou jogadores diferentes, de épocas diferentes, e pensar em como foi a trajetória deles ou como poderia ter sido diferente, e eu sou culpado disso — ‘por que essas coisas estão acontecendo comigo? Isso não acontece com outras pessoas’.

    “E eu realmente tive que me esforçar ao máximo e estou orgulhoso de mim mesmo por ter sido tão forte mentalmente durante todo o tempo e ter superado essas situações. Sinto que uma das minhas maiores conquistas é continuar me recuperando desses reveses, não importa o quão grandes sejam, e estar em plena forma, voltando aos jogos e jogando em um nível tão alto.”

    Tuchel, como muitos outros, sugeriu que a preparação física para os jogos é fundamental para a participação de Stones na Copa do Mundo e especulou, há apenas alguns meses, que o jogador de 32 anos não precisava estar no auge da forma para ser titular.

    “Se você vem para a Copa do Mundo, deve estar em forma”, disse Tuchel sobre Stones em março. “Quando John chegou [a este estágio], ele estava em forma. Ele não teve muitos minutos, mas tem um bom entendimento do jogo. Eu sabia que ele estava pronto para jogar. Então, a exceção à regra, que significa que ele não é titular com frequência? Eu entendo isso porque sou um grande fã. Sei o que ele traz para a equipe em termos de personalidade, atitude e qualidade de compreensão do jogo.”

  • Reece James England 2026Getty Images

    Será que o corpo de James vai aguentar?

    E embora James e Stones não sejam jogadores de futebol particularmente semelhantes, eles são muito parecidos na incapacidade de permanecerem em campo de forma consistente.

    Não há dúvida de que James é — e tem sido — o melhor lateral versátil da Inglaterra há algum tempo. Ele é um excelente defensor no um contra um, um passador inteligente e um excelente cruzador de bola, enquanto sua capacidade de atuar no meio-campo ou mesmo como zagueiro central em uma defesa de três é incomparável entre seus rivais.

    Sob o comando de Tuchel no Chelsea na temporada 2021-22, James deu nove assistências atuando como lateral-direito — marca superada apenas por Trent Alexander-Arnold entre os jogadores de sua posição — e fica claro que ele e o técnico têm um bom relacionamento.

    “Passei momentos incríveis com o técnico no Chelsea e estou feliz que ele seja o chefe. Estou contente por trabalhar com ele”, disse James sobre Tuchel no início desta semana.

    Surpreendentemente, esta será a primeira Copa do Mundo do jogador de 26 anos, já que a única participação anterior de James em um torneio foi no empate sem gols com a Escócia durante a fase de grupos da Euro 2021. As lesões, é claro, tiveram um papel importante, já que problemas recorrentes no joelho e nos tendões impediram sua participação em grandes torneios. Antes de Tuchel assumir o comando em março de 2025, James havia jogado apenas cinco minutos pela seleção desde setembro de 2022, tamanha a impactada que suas lesões tiveram em sua carreira internacional.

    James conseguiu disputar 29 partidas da Premier League pelo Chelsea na última temporada — seu maior número desde 2022 —, mas há motivos para preocupação quanto à sua capacidade de permanecer em campo, especialmente porque ele ficou seis semanas fora de ação durante a primavera devido a um problema no tendão da coxa.

    Com Alexander-Arnold de fora e Kyle Walker e Kieran Trippier aposentados da seleção inglesa, a diferença entre James e Tino Livramento ou Djed Spence atrás dele é gritante. É crucial, portanto, que o corpo do capitão do Chelsea não o traia ao longo do próximo mês.

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    Jovem promissor

    Um novo amanhecer se aproxima para o lado esquerdo da Inglaterra. Um dos maiores problemas da seleção na Euro 2024 foi a falta de um lateral-esquerdo canhoto que pudesse oferecer um pouco de amplitude enquanto Luke Shaw recuperava a forma física. Trippier foi o escolhido para ocupar a vaga, mas sua insistência em entrar constantemente para o lado direito prejudicou as tentativas da Inglaterra de avançar com velocidade; já quando Shaw voltou, ele não tinha o ritmo de jogo necessário para causar um impacto significativo.

    É uma boa notícia, então, que O'Reilly tenha surgido. O zagueiro do Man City é um típico projeto de Guardiola — e certamente o triunfo posicional final do catalão antes de deixar o Etihad Stadium.

    Meio-campista ofensivo em seus tempos de academia, Guardiola escalou O'Reilly como lateral-esquerdo invertido com grande sucesso na última temporada. Guardiola o convocou inicialmente por sua versatilidade posicional, mas depois de disputar 40 partidas como lateral-esquerdo em 2025-26, em comparação com apenas seis no meio-campo central, a conversão de O'Reilly para um zagueiro mais tradicional está bem encaminhada.

    Tuchel, porém, está aberto a escalar o jogador de 21 anos em diversas funções.

    “Não há dúvida de que Nico O'Reilly se tornará um jogador de ponta”, disse ele à BBC. “Sua ascensão é incrível, ser tão influente em tão pouco tempo e criar uma função quase completamente nova de lateral-esquerdo... Ele tem o físico, o conjunto de habilidades, o talento e a mentalidade. Ele terá uma carreira de ponta. Não tenho certeza se será como lateral-esquerdo, pois ele pode atuar como meio-campista pela esquerda, pela direita e no meio. Um jogador de ponta.”

    Há, no entanto, preocupações quanto à adequação de O'Reilly para tal responsabilidade. Ele passou a maior parte de sua carreira em um time que domina a posse de bola e não se dedica muito à defesa, o que significa que as primeiras rodadas não devem apresentar nada com que ele não tenha lidado antes. Mas como ele se sairá se for encarregado de marcar jogadores como Lamine Yamal, Michael Olise ou Raphinha nas fases finais? Considerando a surra que levou de Fede Valverde quando o City foi derrotado pelo Real Madrid na Liga dos Campeões em março, Tuchel só pode torcer para que O'Reilly aprenda rápido.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Escolha do zagueiro central

    E depois há a outra posição de zagueiro central. A ausência de Harry Maguire da convocação não só foi um pouco surpreendente, como também acabou se tornando um pouco mesquinha. Maguire tornou público o fato de que Tuchel o havia deixado de fora antes mesmo do anúncio da convocação, e sua família acabou se envolvendo com críticas públicas a Tuchel.

    Sua exclusão foi intrigante, de certa forma. Maguire tem sido uma presença constante pela Inglaterra em grandes torneios desde 2018 e teve uma melhora no desempenho sob o comando de Michael Carrick no final do ano.

    Ainda assim, Tuchel sentiu que tinha outras opções. A mais óbvia era Marc Guehi, que, após um início um pouco complicado, se adaptou bem ao Man City após sua transferência do Crystal Palace na janela de transferências de inverno. Konsa, também, merecia sua vaga, considerando o sucesso do Villa na Liga Europa e o quarto lugar na Premier League.

    A expectativa era de que Guehi, que foi titular em seis das sete partidas da Inglaterra na Euro 2024 e capitaneou a equipe no amistoso contra o Japão em março, fosse o parceiro de Stones, mas os espectadores mais atentos devem ter percebido que Tuchel tem se inclinado para Konsa. Quando questionado sobre suas expectativas quanto a quem poderia ser escalado na zaga em março, o técnico citou Konsa à frente de Guehi e Maguire, embora o jogador do Villa tenha sido titular em seis das oito partidas das eliminatórias dos Três Leões.

    Apesar de ter 28 anos, Konsa também não tem muita experiência. Ele tem apenas 20 partidas pela seleção, com sua única participação como titular em um torneio ocorrendo quando substituiu Guehi, suspenso, contra a Suíça nas quartas de final da Euro 2024.

    Excelente leitor de jogo e alguém cuja velocidade de recuperação deve oferecer segurança ao lado de Stones, ainda há um risco associado à escolha de Konsa por Tuchel.

  • England World Cup 2026 Training & Media ActivityGetty Images Sport

    Está bom assim?

    O contra-argumento aqui é que a Inglaterra precisava de uma renovação. Essa era, de certa forma, a missão de Tuchel. E foi assim que ele abordou a escolha do elenco também.

    Mas há uma linha tênue a ser percorrida entre risco e fracasso. Nenhum dos zagueiros da Inglaterra é ruim, mas cada um traz consigo algum nível de preocupação. E, como unidade, há algumas fraquezas evidentes. Seja em termos de preparo físico, forma ou experiência, há muitos motivos pelos quais isso pode desmoronar.

    A Inglaterra ainda é de elite tanto no meio-campo quanto no ataque e conta com um goleiro sólido e experiente atrás de sua defesa questionável. É muito provável que eles controlem muitos jogos e marquem muitos gols, o que deve mascarar algumas fragilidades defensivas no início.

    Mas será que eles serão bons o suficiente quando mais importa? Tuchel, depois de tomar algumas decisões importantes, terá que torcer para que sim.

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