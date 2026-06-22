Sempre e apenas Messi; desta vez, marcou dois gols: 2 a 0 contra a Áustria e um recorde; a Argentina avança para as oitavas de final da Copa do Mundo

Segunda rodada da Copa do Mundo de 2026
Argentina x Áustria 2 a 0
Gols: 39' Messi (Ar), 90'+5' Messi (Ar)
A Argentina, atual campeã mundial comandada por Lionel Scaloni, volta a campo e vence novamente na segunda rodada da Copa doMundo de 2026, a partir das 19h no AT&T Stadium, em Arlington, por 2 a 0 contra a Áustria de Ralf Rangnick, em partida válida pelo Grupo J: Messi e seus companheiros, após a goleada de 3 a 0 com um hat-trick sobre a Argélia, garantem a classificação e, provavelmente, o primeiro lugar do grupo, contra Arnautovic e sua equipe, que venceram a Jordânia e somam três pontos. Tudo por conta da “Pulga”: dois gols com um chute rasteiro de esquerda e muita determinação, artilheiro da Copa do Mundo com 5 gols, todos os 5 marcados até agora pela Argentina, primeiro maior artilheiro da história da Copa do Mundo com 18 gols, ultrapassando Klose. Ele também perdeu um pênalti; caso contrário, teriam sido três gols mais uma vez.
A Copa do Mundo de 2026 entra na reta final: quem vai vencer? Descubra em nossas cotações de apostas para a Copa do Mundo de 2026.