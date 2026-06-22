Sempre e apenas Messi; desta vez, marcou dois gols: 2 a 0 contra a Áustria e um recorde; a Argentina avança para as oitavas de final da Copa do Mundo

90'+8' – Messi tenta novamente com uma cobrança de falta de longe: a bola passa por pouco.





90'+5 – SEGUNDO GOL DA ARGENTINA, MESSI! Ele marca o segundo gol e chega ao 18º gol na Copa do Mundo: após uma sequência de rebotes, o número 10 manda a bola para o fundo da rede, fazendo 2 a 0. Primeiro, Schlager defende contra Alvarez; depois, a bola chega ao “Pulga”, que não erra. Cinco de cinco para a Argentina.





90' – Oportunidade para a Áustria: Danso dá um passe de cabeça para Wimmer, que quase empata.





86' – Dupla chance para Nico Gonzalez e Enzo Fernandez: o primeiro é bloqueado no último momento e o segundo não consegue finalizar.





73' – Oportunidade para Nico Gonzalez, que, de cabeça após passe de Messi em cobrança de falta, quase marca o segundo gol.





55' – A Áustria tenta: cobrança de falta pela esquerda de Sabitzer, defendida por Dibu Martinez.





39' – MESSI ENTRA PARA A HISTÓRIA, MARCA O 1 a 0 PARA A ARGENTINA E SUPERA KLOSE! Almada serve Medina pela esquerda, cruzamento para o meio e chute de primeira com o pé esquerdo do número 10, com a bola entrando à direita de um Schlager impotente. 17º gol na competição da Copa do Mundo, ele é o maior artilheiro de todos os tempos. Quarto gol neste Mundial, de um total de quatro da Argentina.





31' – Mais uma vez, Schlager e Alaba salvam a Áustria! Passe em profundidade de Messi para Enzo Fernández, o goleiro sai bem, na rebatida Messi tenta, mas o ex-jogador do Real Madrid e do Bayern defende na linha.





19' – Mais uma vez Messi a um passo do gol! Assistência genial de Lautaro Martínez, um passe em profundidade na área, mas o número 10 se deixa hipnotizar mais uma vez por Schlager, cara a cara com o goleiro, graças também ao toque de Alaba.





9' - MESSI ERRA O PÊNALTI, A ARGENTINA CONTINUA EM 0 a 0! O número 10 chuta mal e para fora, ao lado de Schlager.





7' – Verificação no VAR, é pênalti. O árbitro é aconselhado pelo VAR e marca o pênalti; a falta foi cometida por Posch em Lautaro.





3' – Lautaro Martinez pede pênalti! O atacante da Inter recebe um passe em profundidade na área de Messi; Posch e Schlager intervêm e o derrubam, tocando na bola apenas no final, mas o árbitro não apita.