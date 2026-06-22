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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Sempre e apenas Messi; desta vez, marcou dois gols: 2 a 0 contra a Áustria e um recorde; a Argentina avança para as oitavas de final da Copa do Mundo

Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO a segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Segunda rodada da Copa do Mundo de 2026

Argentina x Áustria 2 a 0

Gols: 39' Messi (Ar), 90'+5' Messi (Ar)


A Argentina, atual campeã mundial comandada por Lionel Scaloni, volta a campo e vence novamente na segunda rodada da Copa doMundo de 2026, a partir das 19h no AT&T Stadium, em Arlington, por 2 a 0 contra a Áustria de Ralf Rangnick, em partida válida pelo Grupo J: Messi e seus companheiros, após a goleada de 3 a 0 com um hat-trick sobre a Argélia, garantem a classificação e, provavelmente, o primeiro lugar do grupo, contra Arnautovic e sua equipe, que venceram a Jordânia e somam três pontos. Tudo por conta da “Pulga”: dois gols com um chute rasteiro de esquerda e muita determinação, artilheiro da Copa do Mundo com 5 gols, todos os 5 marcados até agora pela Argentina, primeiro maior artilheiro da história da Copa do Mundo com 18 gols, ultrapassando Klose. Ele também perdeu um pênalti; caso contrário, teriam sido três gols mais uma vez.



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  • OS OBJETIVOS E OS DESTAQUES:

    90'+8' – Messi tenta novamente com uma cobrança de falta de longe: a bola passa por pouco.


    90'+5 – SEGUNDO GOL DA ARGENTINA, MESSI! Ele marca o segundo gol e chega ao 18º gol na Copa do Mundo: após uma sequência de rebotes, o número 10 manda a bola para o fundo da rede, fazendo 2 a 0. Primeiro, Schlager defende contra Alvarez; depois, a bola chega ao “Pulga”, que não erra. Cinco de cinco para a Argentina.


    90' – Oportunidade para a Áustria: Danso dá um passe de cabeça para Wimmer, que quase empata.


    86' – Dupla chance para Nico Gonzalez e Enzo Fernandez: o primeiro é bloqueado no último momento e o segundo não consegue finalizar.


    73' – Oportunidade para Nico Gonzalez, que, de cabeça após passe de Messi em cobrança de falta, quase marca o segundo gol.


    55' – A Áustria tenta: cobrança de falta pela esquerda de Sabitzer, defendida por Dibu Martinez.


    39' – MESSI ENTRA PARA A HISTÓRIA, MARCA O 1 a 0 PARA A ARGENTINA E SUPERA KLOSE! Almada serve Medina pela esquerda, cruzamento para o meio e chute de primeira com o pé esquerdo do número 10, com a bola entrando à direita de um Schlager impotente. 17º gol na competição da Copa do Mundo, ele é o maior artilheiro de todos os tempos. Quarto gol neste Mundial, de um total de quatro da Argentina.


    31' – Mais uma vez, Schlager e Alaba salvam a Áustria! Passe em profundidade de Messi para Enzo Fernández, o goleiro sai bem, na rebatida Messi tenta, mas o ex-jogador do Real Madrid e do Bayern defende na linha.


    19' – Mais uma vez Messi a um passo do gol! Assistência genial de Lautaro Martínez, um passe em profundidade na área, mas o número 10 se deixa hipnotizar mais uma vez por Schlager, cara a cara com o goleiro, graças também ao toque de Alaba.


    9' - MESSI ERRA O PÊNALTI, A ARGENTINA CONTINUA EM 0 a 0! O número 10 chuta mal e para fora, ao lado de Schlager.


    7' – Verificação no VAR, é pênalti. O árbitro é aconselhado pelo VAR e marca o pênalti; a falta foi cometida por Posch em Lautaro.


    3' – Lautaro Martinez pede pênalti! O atacante da Inter recebe um passe em profundidade na área de Messi; Posch e Schlager intervêm e o derrubam, tocando na bola apenas no final, mas o árbitro não apita.

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  • O PLACAR:

    Argentina x Áustria 2 a 0

    Gols: 39' Messi (Arg), 90'+5 Messi (Arg).


    ARGENTINA (4-3-2-1): E. Martinez; Molina, Romero (a partir dos 57' Otamendi), Li. Martinez, Medina (a partir dos 81' Tagliafico); De Paul (a partir dos 81' Paredes), Enzo Fernández, Mac Allister; Almada (a partir dos 64' Nico González), Messi; Lautaro Martinez (a partir dos 64' Álvarez). Técnico: Scaloni.


    ÁUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Posch (a partir dos 68' Prass), Danso, Alaba (a partir dos 67' Friedl); X. Schlager, Seiwald; Schmid (a partir dos 78' Wimmer), Wanner (a partir dos 68' Arnautovic), Sabitzer; Gregoritsch (a partir dos 85' Chukwuemeka). Técnico: Rangnick.


    Advertidos: Posch (Au), Laimer (A), Medina (Ar), Paredes (Ar).

    Expulsos: -

    Árbitro: Omar A. (Egito)

    Notas: Messi (Ar) perde um pênalti aos 9'

    Assistência: Medina (Ar)


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