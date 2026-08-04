O período de treinos começou, mas sem os astros que participaram com suas seleções da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Com o prosseguimento dos treinos, esses astros começaram a chegar à capital portuguesa, Lisboa, mas a ausência de quatro jogadores extremamente influentes se manteve até os últimos dias deste período de preparação.

A lista incluía os portugueses Cristiano e João Félix, o senegalês Sadio Mané e o zagueiro saudita Abdulelah Al-Amri, apesar de todos eles terem encerrado precocemente sua trajetória com as seleções de seus países no Mundial.

Al-Amri se despediu com a seleção da Arábia Saudita ainda na fase de grupos, sendo seguido por Mané nas oitavas de 32, e, por fim, Ronaldo e Félix nas oitavas de final, no dia 6 de julho passado.

Ainda assim, Abdulelah Al-Amri, Sadio Mané e João Félix só se juntaram ao período de treinos no fim do mês passado e no início deste mês, enquanto Ronaldo ainda não se integrou aos treinamentos até o momento.

Apesar de alguns relatos afirmarem que todas essas ausências ocorrem por decisão do técnico australiano Ange Postecoglou, para evitar o desgaste antes do início da temporada, tais ausências privaram a equipe de aproveitar da melhor forma o período de preparação.