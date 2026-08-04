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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Sem estrelas, sem contratações e sem resultados: será que a pré-temporada do Al-Nassr acabou com os sonhos da nova temporada?

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"O Mundial" está prestes a viver uma temporada difícil

No jargão do futebol, a pré-temporada antes do início da nova temporada desempenha um papel fundamental no rendimento da equipe ao longo de toda a temporada, seja no nível do desempenho ou dos resultados, seja no aspecto técnico ou físico.

Por conta disso, o Al-Nassr realizou uma longa pré-temporada, durante a qual disputou alguns amistosos sob o comando de seu novo treinador australiano Ange Postecoglou, na esperança de se preparar da melhor forma possível para a nova temporada.

  • Adiamentos e mudanças

    Contudo, esses preparativos passaram por diversas crises desde cedo, antes mesmo do início da concentração, já que aquele começo foi adiado por cerca de 48 horas, devido à realização de alguns trabalhos de manutenção no estádio de Dar Al Nasr.

    E até mesmo horas antes do início da concentração, o Al-Nassr não tinha um diretor técnico para comandar os jogadores, após a saída do português Jorge Jesus, antes de se definir pela contratação do treinador australiano Ange Postecoglou.

    As crises continuaram na segunda fase da preparação, mais especificamente na cidade de Abha, onde essa fase foi interrompida rapidamente, com dúvidas sobre o cancelamento da terceira fase em Portugal por causa da crise financeira do clube.

    No entanto, a terceira fase foi realizada normalmente, e foi antecipada para começar no último dia 19 de julho, a fim de compensar o que havia sido cancelado da segunda fase em Abha.

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  • Concentração sem estrelas

    O período de treinos começou, mas sem os astros que participaram com suas seleções da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

    Com o prosseguimento dos treinos, esses astros começaram a chegar à capital portuguesa, Lisboa, mas a ausência de quatro jogadores extremamente influentes se manteve até os últimos dias deste período de preparação.

    A lista incluía os portugueses Cristiano e João Félix, o senegalês Sadio Mané e o zagueiro saudita Abdulelah Al-Amri, apesar de todos eles terem encerrado precocemente sua trajetória com as seleções de seus países no Mundial.

    Al-Amri se despediu com a seleção da Arábia Saudita ainda na fase de grupos, sendo seguido por Mané nas oitavas de 32, e, por fim, Ronaldo e Félix nas oitavas de final, no dia 6 de julho passado.

    Ainda assim, Abdulelah Al-Amri, Sadio Mané e João Félix só se juntaram ao período de treinos no fim do mês passado e no início deste mês, enquanto Ronaldo ainda não se integrou aos treinamentos até o momento.

    Apesar de alguns relatos afirmarem que todas essas ausências ocorrem por decisão do técnico australiano Ange Postecoglou, para evitar o desgaste antes do início da temporada, tais ausências privaram a equipe de aproveitar da melhor forma o período de preparação.

  • Preparação sem contratações

    O problema não estava apenas na ausência das estrelas atuais, mas no fato de que o Al-Nassr começou e encerrou a pré-temporada sem incorporar nenhuma contratação ao seu elenco.

    É verdade que o "Al-Alami" fechou o acordo com o clube espanhol Real Mallorca para a contratação de seu meio-campista português Samu Costa, mas a negociação não foi concretizada, por causa das restrições financeiras impostas ao clube saudita no momento atual.

    Dessa forma, o Al-Nassr encerra sua preparação para a nova temporada sem reforços, e ainda desfalcado, após a saída de seu meio-campista croata Marcelo Brozovic, em razão do fim de seu contrato, depois do término da temporada passada.

    Mesmo que o Al-Nassr encerre as restrições impostas a ele e conclua a contratação de Samu Costa, começará a preparação para a nova temporada cerca de apenas uma semana antes de seu início, o que o impedirá de ter entrosamento técnico e de recuperar suas condições físicas.

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  • Resultados negativos

    Pior ainda, os atuais jogadores do Al-Nassr não apresentaram nem o nível nem os resultados esperados que tranquilizassem a torcida quanto ao futuro do time na próxima temporada.

    O Al-Nassr começou a pré-temporada da pior maneira possível, após perder para a equipe reserva do Benfica pelo placar de 1 a 2, além de perder para o Estrela da Amadora, de Portugal, por 4 a 2, e, por último, para o Almería, da Espanha, por 2 a 0.

    O time conquistou apenas uma única vitória, essa diante do Mérida, que disputa a terceira divisão espanhola, pelo placar de 2 a 0, o que não reflete o nível real que a equipe enfrentará na próxima temporada.

    Ficaram evidentes alguns problemas enfrentados pelo time saudita tanto no ataque quanto na defesa, já que marcou 5 gols, a uma média de pouco mais de um gol por partida, e sofreu 8, a uma média de dois gols por partida.

  • Uma temporada para esquecer?

    Esses fatores combinados geram preocupação na torcida do Al-Nassr, especialmente depois de as ambições terem alcançado o céu após a conquista do título da Saudi Pro League na temporada passada, após uma ausência de sete anos.

    A torcida do Al-Nassr espera que sua equipe mantenha o título nacional pela segunda temporada consecutiva, mas a maior esperança nesta temporada será a conquista do título da Champions League da Ásia de elite pela primeira vez na história do clube.

    Além disso, o Al-Nassr disputará outros dois títulos nacionais, um dos quais poderá conquistar após apenas duas partidas, a Supercopa da Arábia Saudita, além da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

    No entanto, todas essas ambições esbarram em uma série de obstáculos que podem atrapalhá-las significativamente, a menos que Postecoglou, Cristiano Ronaldo e seus companheiros tenham outra opinião.

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