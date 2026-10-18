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imago-sport-1084665451.jpgItaly Photo Press
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Sem coração, não basta!”: Como Carlos Augusto mudou tudo para a Inter de Milão em 60 segundos

Inter de Milão
C. Augusto
Bologna x Inter de Milão
Bologna
Campeonato Italiano

O ala do Inter Carlos Augusto teve uma atuação extraordinária ao sair do banco: marcou segundos depois de entrar em campo e deu uma assistência para Ange-Yoan Bonny na vitória por 3 a 1 em Bolonha. O brasileiro ressaltou que vontade e coração pesam mais do que a tática na defesa do título italiano.

  • Carlos Augusto comanda virada dramática no segundo tempo

    Carlos Augusto saiu do banco e deu um show para levar a Inter à vitória por 3 a 1 sobre o Bologna no Stadio Dall'Ara. O brasileiro entrou em campo aos 69 minutos ao lado de Lucien Agoume e precisou de menos de 60 segundos para marcar o segundo gol da Inter.

    Depois, coroou sua brilhante atuação de 21 minutos ao dar a assistência para Ange-Yoan Bonny marcar o gol que selou a vitória.

    Sua contribuição decisiva lhe rendeu o prêmio oficial de melhor jogador da partida e completou uma virada impressionante.

  • Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Estrela brasileira destaca a garra acima da tática

    Ao comentar sua atuação decisiva, Carlos Augusto afirmou que a força mental continua sendo a base do sucesso da Inter. “A tática é importante, mas, sem coração e vontade de vencer os jogos, não é suficiente”, declarou o ala.

    “No segundo tempo, mostramos que queremos continuar lá em cima e defender o Scudetto que carregamos no peito.”

    “Quando entro em campo, o treinador me pede para colocar em prática o que trabalhamos durante a semana. Sempre coloco os objetivos da Inter à frente dos meus.”

  • Mentalidade altruísta fortalece a profundidade do elenco

    Apesar da disputa por vagas entre os titulares, Carlos Augusto ressaltou que todos no elenco precisam estar preparados para entrar em campo a qualquer momento. "Todo mundo quer jogar, mas temos um time com muitos jogadores de qualidade e muitos jogos pela frente", acrescentou.

    "Temos que estar prontos para fazer a diferença. Vamos jogar a cada três dias."

    "Não foi um verão fácil para mim. Trabalhei muito nos últimos meses para dar o meu máximo e ajudar o time a vencer."

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  • imago-sport-1084660685.jpgLaPresse

    Inter conta com a profundidade do elenco para enfrentar sequência desgastante

    O bom desempenho de Carlos Augusto dá ao técnico Cristian Chivu opções de alto nível pelo lado esquerdo em meio a um calendário movimentado em outubro.

    A prontidão do brasileiro para entrar em campo vindo do banco se mostra fundamental enquanto a Inter concilia a defesa do título nacional com os compromissos europeus.

    A Inter agora se prepara para a próxima partida com mais confiança nas opções para o rodízio do elenco.

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