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“Sem coração, não basta!”: Como Carlos Augusto mudou tudo para a Inter de Milão em 60 segundos
Carlos Augusto comanda virada dramática no segundo tempo
Carlos Augusto saiu do banco e deu um show para levar a Inter à vitória por 3 a 1 sobre o Bologna no Stadio Dall'Ara. O brasileiro entrou em campo aos 69 minutos ao lado de Lucien Agoume e precisou de menos de 60 segundos para marcar o segundo gol da Inter.
Depois, coroou sua brilhante atuação de 21 minutos ao dar a assistência para Ange-Yoan Bonny marcar o gol que selou a vitória.
Sua contribuição decisiva lhe rendeu o prêmio oficial de melhor jogador da partida e completou uma virada impressionante.
- Getty Images Sport
Estrela brasileira destaca a garra acima da tática
Ao comentar sua atuação decisiva, Carlos Augusto afirmou que a força mental continua sendo a base do sucesso da Inter. “A tática é importante, mas, sem coração e vontade de vencer os jogos, não é suficiente”, declarou o ala.
“No segundo tempo, mostramos que queremos continuar lá em cima e defender o Scudetto que carregamos no peito.”
“Quando entro em campo, o treinador me pede para colocar em prática o que trabalhamos durante a semana. Sempre coloco os objetivos da Inter à frente dos meus.”
Mentalidade altruísta fortalece a profundidade do elenco
Apesar da disputa por vagas entre os titulares, Carlos Augusto ressaltou que todos no elenco precisam estar preparados para entrar em campo a qualquer momento. "Todo mundo quer jogar, mas temos um time com muitos jogadores de qualidade e muitos jogos pela frente", acrescentou.
"Temos que estar prontos para fazer a diferença. Vamos jogar a cada três dias."
"Não foi um verão fácil para mim. Trabalhei muito nos últimos meses para dar o meu máximo e ajudar o time a vencer."
- LaPresse
Inter conta com a profundidade do elenco para enfrentar sequência desgastante
O bom desempenho de Carlos Augusto dá ao técnico Cristian Chivu opções de alto nível pelo lado esquerdo em meio a um calendário movimentado em outubro.
A prontidão do brasileiro para entrar em campo vindo do banco se mostra fundamental enquanto a Inter concilia a defesa do título nacional com os compromissos europeus.
A Inter agora se prepara para a próxima partida com mais confiança nas opções para o rodízio do elenco.
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