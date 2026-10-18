Carlos Augusto saiu do banco e deu um show para levar a Inter à vitória por 3 a 1 sobre o Bologna no Stadio Dall'Ara. O brasileiro entrou em campo aos 69 minutos ao lado de Lucien Agoume e precisou de menos de 60 segundos para marcar o segundo gol da Inter.

Depois, coroou sua brilhante atuação de 21 minutos ao dar a assistência para Ange-Yoan Bonny marcar o gol que selou a vitória.

Sua contribuição decisiva lhe rendeu o prêmio oficial de melhor jogador da partida e completou uma virada impressionante.