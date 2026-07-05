A Seleção Sub-19 da Itália está fora do Campeonato Europeu. Para os Azzurrini, a derrota para a Ucrânia foi decisiva, ocorrida após o gol de Olychenko no primeiro tempo e a vitória simultânea da Croácia por 3 a 0 sobre a Sérvia.

A seleção de Bollini encerra a fase de grupos com 4 pontos, os mesmos da Croácia, graças à vitória sobre a Sérvia e ao empate com a Croácia, que avança para as semifinais devido ao maior número de gols marcados — 4 contra 2 da Itália —, já que o saldo de gols é igual (0).

No dia 8 de julho, a Itália enfrentará a Dinamarca na disputa pelo quinto lugar, que será decisiva para a participação no playoff intercontinental entre quatro seleções da Europa, Ásia, América do Sul e Oceania para a Copa do Mundo Sub-20 que será realizada em 2027. As outras seleções europeias classificadas são as quatro semifinalistas do Campeonato Europeu — Espanha, Alemanha, Croácia e Ucrânia — e o Azerbaijão, país anfitrião junto com o Uzbequistão.