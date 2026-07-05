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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport

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Seleção Sub-19 da Itália está fora do Europeu: a derrota para a Ucrânia foi decisiva

Ukraine U19 x Italy U19
Ukraine U19
Italy U19
EURO U19

Os Azzurrini são eliminados da competição após a derrota para a Ucrânia.

A Seleção Sub-19 da Itália está fora do Campeonato Europeu. Para os Azzurrini, a derrota para a Ucrânia foi decisiva, ocorrida após o gol de Olychenko no primeiro tempo e a vitória simultânea da Croácia por 3 a 0 sobre a Sérvia.

A seleção de Bollini encerra a fase de grupos com 4 pontos, os mesmos da Croácia, graças à vitória sobre a Sérvia e ao empate com a Croácia, que avança para as semifinais devido ao maior número de gols marcados — 4 contra 2 da Itália —, já que o saldo de gols é igual (0).

No dia 8 de julho, a Itália enfrentará a Dinamarca na disputa pelo quinto lugar, que será decisiva para a participação no playoff intercontinental entre quatro seleções da Europa, Ásia, América do Sul e Oceania para a Copa do Mundo Sub-20 que será realizada em 2027. As outras seleções europeias classificadas são as quatro semifinalistas do Campeonato Europeu — Espanha, Alemanha, Croácia e Ucrânia — e o Azerbaijão, país anfitrião junto com o Uzbequistão.

  • O PLACAR

    UCRÂNIA Sub-19 x ITÁLIA Sub-19 1 a 0

    GOLS: 30' Olychenko (U)

    UCRÂNIA Sub-19 (4-2-3-1): Marchenko; Kokodynyak, Shestiuk, Digtyar, Malov; Soroka, Plish (46' Ignatkov); Hubenko (46' Glyut), Olychenko (61' Sykut), Liusin (46' Kaliuzhnyi); Popov (82' Bogdanov). Técnico: Mykhailenko.

    ITÁLIA Sub-19 (4-3-3): Pessina; Nardin (90'+1 Comotto), Natali, Verde, Marello; Wiafe, Sala, Mantini (46' Mosconi); Coletta (90'+1 Idele), Iddrissou, Elimoghale (68' Arena). Técnico: Bollini.

    ÁRBITRO: Csonka 

    AMARELADOS: Sherstyuk (U), Lyusin (U), Coletta (I)

    EXPULSOS:

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  • GOLS E MOMENTOS DESTAQUE

    90' – A Ucrânia esteve a um passo de marcar o segundo gol: Pessina fez uma defesa decisiva contra Sykut.

    81' – A Itália volta a chegar perto do empate: Marchenko defende o chute de Natali; Coletta tenta o rebote, mas Marchenko volta a ser decisivo.

    79' – Mosconi rouba a bola, entra na área pela direita e chuta na parte de fora da rede.

    59' – Cobrança de falta de Marello para Iddrissou: cabeçada para fora.

    37' – Waife tenta de longe: bola desviada para escanteio.

    30' - GOL DA UCRÂNIA! Grande jogada de Olychenko, que parte pela esquerda, dribla Natali com um tunnel, deixa Verde para trás e marca o gol da vantagem.

    16' – Cobrança de falta de Marello da linha de 18 metros que bate na trave.

    10' – Marello cruza para Coletta, cuja cabeçada é atrapalhada pelo goleiro Marchenko.

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