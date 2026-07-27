Revolução na Itália. Depois da recusa de Guardiola e da decisão de abandonar a pista Pirlo, culpado de ter um acordo comercial com uma empresa de apostas russa, Malagò decidiu virar-se para um nome forte, de grande experiência, que já orientou a Itália: Roberto Mancini. Segundo avança a Sky Sport, o ex-jogador da Itália está na pole position à frente de Antonio Conte, outro candidato a tornar-se selecionador, depois do fracasso mundial com Gattuso. Mas as percentagens poderão mudar nas próximas horas. A decisão chegará entre esta noite e amanhã, Thiago Motta e Andrea Pirlo já estão fora da corrida, rejeitados por razões diferentes.
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Seleção da Itália: Roberto Mancini está à frente de Antonio Conte. Não a Motta e Pirlo
Adeus, Maldini e Leonardo
Mancini e Conte são dois nomes nunca levados em consideração pelo diretor técnico Maldini e pelo consultor Leonardo, que sempre quiseram um perfil diferente. Contrários à escolha de Malagò, decidiram dar um passo atrás. A eles tinha sido dada a missão de reestruturar o sistema do futebol italiano e de identificar o novo selecionador nacional, mas nunca tiveram carta branca. O trabalho deles durou apenas 16 dias. Ambos pediram demissão. Para o cargo de diretor técnico, agora Giorgio Chiellini, atual Chief Club Affairs Officer da Juventus, é o favorito.
As hipóteses de Conte e Maldini
Conte é o nome patrocinado pelos clubes da Serie A, que estão dispostos a contribuir do ponto de vista económico para satisfazer as exigências do ex-Napoli. Está pronto um contrato de quatro anos, até ao Mundial de 2030. O ex-Juventus e Inter, que já orientou a Itália entre 2014 e 2016 (derrota nos penáltis nos quartos de final do Europeu contra a Alemanha), no início de abril tinha levado por diante a sua candidatura: "Se eu fosse o presidente federativo, considerar-me-ia". Quer voltar à Itália, quer fechar um ciclo.
Mancini, grande amigo de Malagò, fez o mea culpa depois de ter deixado a Itália pelo dinheiro da Arábia Saudita primeiro e do Qatar depois. Sonha com o regresso e está pronto para abraçar um projeto longo. Com a Itália venceu o Europeu de 2021 e falhou a qualificação para o Mundial no Qatar (derrota na meia-final do play-off contra a Macedónia do Norte).
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