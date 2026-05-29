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Brighton women GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Seis motivos pelos quais o Brighton pode surpreender o Manchester City e vencer a final da FA Cup Feminina

FA Cup
Brighton & Hove Albion Women
Manchester City Women
F. Kirby
D. Vidosic
Futebol feminino
Brighton & Hove Albion Women x Manchester City Women
Especiais e Opinião

No domingo, o Brighton disputará pela primeira vez a final da FA Cup Feminina, enfrentando o Manchester City na busca pelo primeiro grande título do clube, já que nem a equipe masculina nem a feminina conquistaram um troféu desse porte anteriormente. Será um momento histórico para as Seagulls, que partem como azarões, mas há muitos motivos para acreditar que elas podem causar uma surpresa em Wembley.

Foi um caminho e tanto até aqui para o Brighton. A vitória por 2 a 1 sobre o West Ham, em fevereiro, nas oitavas de final, aconteceu num momento em que os Seagulls estavam em baixa de rendimento em campo, em meio a notícias devastadoras fora dele. A vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal, em abril, nas quartas de final, ficará marcada como o ponto alto desta campanha na copa, não apenas pelos resultados notáveis que a zebra provocou, mas a vitória nas semifinais sobre o Liverpool, depois de estar perdendo por 2 a 0, foi igualmente memorável.

Agora surge um novo desafio. Sob o arco de Wembley no domingo, o Brighton enfrentará o Man City, o novo campeão da Superliga Feminina. Os jogos entre essas duas equipes têm sido acirrados desde que Dario Vidosic assumiu o comando na costa sul no início da última temporada, com todos os quatro confrontos decididos por um único gol, e será fascinante ver como tudo se desenrolará em uma partida única, em uma final.

O City será o favorito, isso está claro, mas não será fácil. O Brighton tem muitos motivos para acreditar que pode surpreender as campeãs inglesas. O GOAL apresenta seis...

  • Brighton Women 2025-26Getty Images

    Convivência

    Tem sido uma temporada realmente difícil para o Brighton. No final de janeiro, chegou a notícia de que Rado Vidosic, pai do técnico Dario e diretor técnico das categorias femininas do Brighton, havia falecido. Foi uma perda devastadora que atingiu mais fortemente o técnico, mas também abalou profundamente as jogadoras. Vidosic voltou para a Austrália para ficar com a família por um período após a morte do pai, e não foi surpresa que o Seagulls enfrentasse dificuldades na sequência, vencendo apenas uma das cinco partidas seguintes.

    “Foi um momento muito, muito difícil para todas as jogadoras, para a comissão técnica, obviamente com o Dario ausente, ao recebermos a notícia do falecimento do Rado, e muitas jogadoras que amavam e adoravam o Rado naquela época; nós realmente nos apoiamos umas nas outras”, explicou na semana passada Maisie Symonds, capitã de 23 anos do Brighton. “Estávamos jogando bem, mas perdendo pontos também. Estamos nos fortalecendo, colocando muita energia em cada jogo e saindo de mãos vazias. Foi um período realmente muito difícil. Tivemos que encarar cada dia como ele vinha e nos mantivemos unidas como grupo.”

    Essa união ficou evidente especialmente nos últimos dois meses. O Brighton perdeu apenas uma das últimas sete partidas, e mesmo essa derrota ocorreu na última rodada da temporada da WSL, quando já não havia nada em jogo. Esse grupo passou por muita coisa, então ir a Wembley é uma oportunidade que elas vão aproveitar ao máximo e, quando as coisas ficarem difíceis na partida, elas sabem que podem contar umas com as outras para se manterem firmes.

    “Não consigo pensar em uma maneira melhor de homenagear o Rado do que ir jogar em Wembley e jogar da maneira que ele gostaria que jogássemos”, disse Symonds.

    • Publicidade
  • Madison Haley Brighton Women 2025-26Getty Images

    Sucesso recente

    O Brighton vem obtendo resultados impressionantes nesta reta final da temporada. A vitória sobre o Arsenal nas quartas de final da FA Cup foi importante, enquanto o empate em 1 a 1 contra os Gunners no campeonato no mês seguinte foi particularmente impressionante devido às muitas mudanças que as Seagulls fizeram na escalação inicial e ao quão pouco isso afetou a fluidez da equipe. O resultado de destaque, porém, e o mais relevante para a final de domingo, foi a vitória por 3 a 2 sobre o Man City no final de abril.

    Uma vitória do City provavelmente teria dado a eles a oportunidade de levantar o título da WSL em casa na semana seguinte, com uma vitória sobre o Liverpool. Mas as Seagulls assumiram o papel de estraga-festas ao registrar um resultado que colocou em dúvida o destino daquele troféu por um breve período, até que fizeram um favor ao City 10 dias depois ao tirarem um ponto do Arsenal.

    O Brighton jogou de forma brilhante para derrotar o futuro campeão, explorando os espaços atrás das laterais e pressionando com inteligência e intensidade para desestabilizar as líderes. Essa pressão foi algo que a goleira do City, Khiara Keating, destacou como um ponto forte específico das Seagulls ao falar com o GOAL na preparação para a final, enquanto a ponta Lauren Hemp descreveu as adversárias de domingo como “um time muito difícil de vencer”.

    “Elas jogam um futebol muito bom, mas também têm uma mentalidade forte”, acrescentou a jogadora da seleção inglesa. “Nos duelos, são difíceis de passar, são jogadoras muito físicas e têm algumas jogadoras fantásticas – Fran Kirby é uma delas. Joguei muito com ela pela Inglaterra e ela é fundamental para elas.”

    A partida de domingo não será igual à que as duas equipes disputaram em abril. O City terá aprendido muito com aquela derrota e buscará neutralizar algumas das jogadas que deram alegria ao Brighton, enquanto o simples fato de se tratar de uma final de copa muda muito do ponto de vista psicológico. Mas certamente é um resultado que dará às Seagulls a confiança de que podem causar outra surpresa neste fim de semana.

  • Jelena Cankovic Brighton Women 2025-26Getty Images

    Resultados após as apresentações

    Após uma sequência complicada de duas vitórias em sete jogos, que incluiu uma derrota decepcionante para o West Ham, ameaçado pelo rebaixamento, e um empate sem gols com o Liverpool, que também luta para evitar o rebaixamento, a vitória nas quartas de final contra o Arsenal, mencionada anteriormente, foi sem dúvida um momento decisivo na campanha do Brighton.

    Por várias semanas, elas vinham apresentando boas atuações, mas sem conseguir os resultados — mas conseguiram ambos contra os Gunners. “Tudo está se encaixando em termos do estilo que queremos jogar, da maneira como jogamos e da cultura do grupo”, disse Fran Kirby ao Argus após o jogo seguinte das Seagulls, que foi a vitória sobre o Man City.

    “Sinto que a empolgação realmente começou depois do jogo contra o Arsenal”, disse Symonds na semana passada. “Sempre parecia que tínhamos o ímpeto a nosso favor e isso era algo que estávamos de olho: ter um bom desempenho na FA Cup. A maneira como jogamos e executamos o plano de jogo, além de vencê-los e avançarmos para a semifinal, não foi apenas a energia que isso nos deu, mas nos deu a convicção de que poderíamos vencer qualquer um.

    "Nós literalmente mostramos que podíamos. O final da temporada de repente ficou muito emocionante, porque senti que havia um sentimento dentro do grupo de que não tínhamos jogado bem na primeira metade da temporada, não estávamos onde queríamos estar, e então isso meio que mudou nosso sentimento."

    Isso deu ao Brighton um ritmo, em termos de desempenho e de confiança na vitória, que eles podem levar para a final de domingo, juntamente com a convicção de que podem derrotar os melhores.

  • Kiko Seike Brighton Women 2025-26Getty Images

    Jogadores decisivos no ataque

    Embora o elenco do Brighton não seja tão repleto de estrelas quanto o dos adversários, há muitos nomes nesta equipe que podem se destacar e fazer a diferença no domingo também. O trabalho de contratações sob o comando de Vidosic tem sido excelente, com cada nova aquisição parecendo se encaixar perfeitamente em seu sistema e estilo, um indício de que todos estão em sintonia no clube. Isso significa que muitas jogadoras estão se destacando na estrutura do Seagulls e dando contribuições que ajudaram a equipe a chegar até aqui.

    Após a lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) de Michelle Agyemang em outubro, que representou um revés inesperado para o Brighton, Kiko Seike teve que assumir mais responsabilidade no ataque e tem se saído maravilhosamente bem, marcando 11 gols em 25 jogos. Madison Haley tem sido fundamental para a forma como a equipe pressiona, incomodando constantemente as adversárias e tomando ótimas decisões quando recupera a bola, ao mesmo tempo em que prova ter um talento especial para grandes contribuições em jogos importantes. A qualidade de Kirby é amplamente conhecida, após suas incríveis passagens pelo Chelsea e pela Inglaterra, enquanto a maneira como Symonds se destacou em sua primeira temporada como capitã tem sido impressionante.

    Depois, há os nomes que talvez não estejam na escalação inicial no domingo. Fuka Tsunoda, por exemplo, foi a jogadora do jogo no empate em 1 a 1 com o Arsenal, marcando em sua segunda partida como titular na liga com um gol brilhante e uma excelente atuação. Isso foi um indicativo da profundidade que existe nesta equipe graças ao recrutamento inteligente.

    “Sete meninas entraram [na escalação] e dava para ver exatamente os mesmos padrões, exatamente o mesmo estilo de jogo nas meninas que não têm jogado com tanta regularidade, porque é assim que treinamos todos os dias”, disse Symonds. “É assim que [Vidosic] quer que joguemos, então isso definitivamente está se tornando uma cultura e algo cada vez mais forte.”

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    Qualidade na defesa

    Mas o Brighton não se destaca apenas no ataque. O estilo de Vidosic é amplamente associado a uma abordagem de jogo fluido, mas o técnico de 39 anos tem trabalhado bem para melhorar a defesa, que sofreu apenas 28 gols em 22 partidas da WSL nesta temporada, uma redução em relação aos 41 do ano passado.

    A linha defensiva apresenta uma boa combinação equilibrada de experiência, com jogadoras como Moeka Minami, que venceu a Copa da Ásia no início deste ano com o Japão, e jovens promissoras, com a australiana Charlize Rule, de 23 anos, sendo uma das que mais se destacou nas últimas semanas. Essas jogadoras atuam na frente de Chiamaka Nnadozie, a melhor goleira da WSL na última temporada. A jogadora da seleção nigeriana tem uma maturidade além dos seus 25 anos e será uma peça-chave no domingo.

    O Brighton pode não ter nomes tão conhecidos neste elenco quanto Khadija Shaw, Vivianne Miedema ou Alex Greenwood, mas conta com jogadoras capazes de definir a final de domingo também, e em ambas as extremidades do campo.

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    A liderança de Fran Kirby

    Kirby contribuiu significativamente para a temporada do Brighton em termos concretos, com duas assistências na vitória sobre o Manchester City, mais duas nas quartas de final da FA Cup contra o Arsenal e um gol e uma assistência na rodada anterior, quando as Seagulls venceram o West Ham por 2 a 1. Mas o que ela trouxe em termos de liderança e cultura, aspectos que não podem ser medidos, é igualmente importante.

    Sempre que Vidosic fala sobre a ex-jogadora da seleção inglesa, ele enfatiza isso. Ele tem reconhecido regularmente o papel dela em ajudar o Brighton a dar o próximo passo, já que esta equipe busca atingir marcos que Kirby anteriormente ajudou um projeto promissor do Chelsea a alcançar, conquistar e, por fim, dominar.

    “Ela nos ajuda muito, não apenas em campo, mas com sua qualidade de liderança, experiência e serenidade”, disse Vidosic no início deste ano. “Isso ajuda as jogadoras mais jovens e as outras ao seu redor. Ela lidera pelo exemplo. Dá para perceber, quando ela falta aos jogos, que há uma pequena diferença. Não podemos negar sua qualidade ou o que ela traz.”

    Isso será vital no domingo. Muitas jogadoras do Brighton nunca jogaram em Wembley ou em um palco semelhante, e a experiência de uma final de copa também será nova para muitas. Kirby, então, será a referência por sua liderança e experiência, bem como por suas qualidades de virar o jogo. Se as Seagulls quiserem surpreender o Man City novamente, ela certamente terá um papel de destaque.

FA Cup
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