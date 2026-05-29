Seis motivos pelos quais o Brighton pode surpreender o Manchester City e vencer a final da FA Cup Feminina

Foi um caminho e tanto até aqui para o Brighton. A vitória por 2 a 1 sobre o West Ham, em fevereiro, nas oitavas de final, aconteceu num momento em que os Seagulls estavam em baixa de rendimento em campo, em meio a notícias devastadoras fora dele. A vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal, em abril, nas quartas de final, ficará marcada como o ponto alto desta campanha na copa, não apenas pelos resultados notáveis que a zebra provocou, mas a vitória nas semifinais sobre o Liverpool, depois de estar perdendo por 2 a 0, foi igualmente memorável.
Agora surge um novo desafio. Sob o arco de Wembley no domingo, o Brighton enfrentará o Man City, o novo campeão da Superliga Feminina. Os jogos entre essas duas equipes têm sido acirrados desde que Dario Vidosic assumiu o comando na costa sul no início da última temporada, com todos os quatro confrontos decididos por um único gol, e será fascinante ver como tudo se desenrolará em uma partida única, em uma final.
O City será o favorito, isso está claro, mas não será fácil. O Brighton tem muitos motivos para acreditar que pode surpreender as campeãs inglesas. O GOAL apresenta seis...