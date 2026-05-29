Seis motivos pelos quais o Brighton pode surpreender o Manchester City e vencer a final da FA Cup Feminina

O Brighton vem obtendo resultados impressionantes nesta reta final da temporada. A vitória sobre o Arsenal nas quartas de final da FA Cup foi importante, enquanto o empate em 1 a 1 contra os Gunners no campeonato no mês seguinte foi particularmente impressionante devido às muitas mudanças que as Seagulls fizeram na escalação inicial e ao quão pouco isso afetou a fluidez da equipe. O resultado de destaque, porém, e o mais relevante para a final de domingo, foi a vitória por 3 a 2 sobre o Man City no final de abril.

Uma vitória do City provavelmente teria dado a eles a oportunidade de levantar o título da WSL em casa na semana seguinte, com uma vitória sobre o Liverpool. Mas as Seagulls assumiram o papel de estraga-festas ao registrar um resultado que colocou em dúvida o destino daquele troféu por um breve período, até que fizeram um favor ao City 10 dias depois ao tirarem um ponto do Arsenal.

O Brighton jogou de forma brilhante para derrotar o futuro campeão, explorando os espaços atrás das laterais e pressionando com inteligência e intensidade para desestabilizar as líderes. Essa pressão foi algo que a goleira do City, Khiara Keating, destacou como um ponto forte específico das Seagulls ao falar com o GOAL na preparação para a final, enquanto a ponta Lauren Hemp descreveu as adversárias de domingo como “um time muito difícil de vencer”.

“Elas jogam um futebol muito bom, mas também têm uma mentalidade forte”, acrescentou a jogadora da seleção inglesa. “Nos duelos, são difíceis de passar, são jogadoras muito físicas e têm algumas jogadoras fantásticas – Fran Kirby é uma delas. Joguei muito com ela pela Inglaterra e ela é fundamental para elas.”

A partida de domingo não será igual à que as duas equipes disputaram em abril. O City terá aprendido muito com aquela derrota e buscará neutralizar algumas das jogadas que deram alegria ao Brighton, enquanto o simples fato de se tratar de uma final de copa muda muito do ponto de vista psicológico. Mas certamente é um resultado que dará às Seagulls a confiança de que podem causar outra surpresa neste fim de semana.