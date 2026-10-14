Segundo oChosun, surgiram relatos de que a Copa da Ásia de 2027, prevista para janeiro do próximo ano na Arábia Saudita, pode ser adiada em um ano, para janeiro de 2028. A possibilidade de adiamento vem após incidentes de segurança em Riad, incluindo um ataque ao Aeroporto Internacional Rei Khalid que provocou a suspensão temporária das operações.

A instabilidade política já afetou o futebol local no país-sede.

Uma partida da Liga dos Campeões da AFC Elite entre Al-Nassr e Naft Tehran, em Riad, foi adiada recentemente após a interceptação de um míssil balístico sobre a capital.