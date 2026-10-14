Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-ASIA-2023-MATCH31-JPN-IDNAFP
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Segurança deve ser prioridade máxima!”: Copa da Ásia de 2027 pode ser surpreendentemente adiada para 2028 após ataques em Riad

Asian Cup
Asian Cup Qualification

A Copa da Ásia de 2027, na Arábia Saudita, pode ser adiada por um ano após problemas de segurança e ataques com mísseis em Riad. Embora os preparativos para o torneio continuem por enquanto, entidades internacionais e sindicatos de jogadores manifestaram preocupações urgentes com a segurança antes da competição.

  • Crise de segurança na Arábia Saudita provoca discussões sobre o adiamento da Copa da Ásia

    Segundo oChosun, surgiram relatos de que a Copa da Ásia de 2027, prevista para janeiro do próximo ano na Arábia Saudita, pode ser adiada em um ano, para janeiro de 2028. A possibilidade de adiamento vem após incidentes de segurança em Riad, incluindo um ataque ao Aeroporto Internacional Rei Khalid que provocou a suspensão temporária das operações.

    A instabilidade política já afetou o futebol local no país-sede.

    Uma partida da Liga dos Campeões da AFC Elite entre Al-Nassr e Naft Tehran, em Riad, foi adiada recentemente após a interceptação de um míssil balístico sobre a capital.

  • imago-sport-1039408111.jpgNurPhoto

    Sindicato dos jogadores exige prioridade à segurança enquanto países se retiram

    Ao abordar as crescentes preocupações com a segurança em torno do torneio, Boo Bush, presidente da FIFPRO Ásia-Oceania, afirmou que a segurança dos jogadores deve orientar as decisões futuras. “A segurança dos jogadores, torcedores e funcionários deve ser a principal prioridade e ocupar um lugar central no planejamento e na realização da Copa da Ásia”, declarou Bush.

    “Avaliações de risco são realizadas antes da convocação de todas as seleções e, como a situação de segurança continua mudando, essas avaliações serão fundamentais antes da Copa da Ásia.”

    A Associação de Futebol do Japão já desistiu de participar da próxima Copa do Mundo FIFAe, na Arábia Saudita, citando avaliações de segurança.

  • Associações internacionais elaboram planos de contingência

    Seleções de toda a Ásia estão reavaliando seus cronogramas de preparação e planos de viagem ao Oriente Médio. A Coreia do Sul elevou o nível de alerta para viagens à Arábia Saudita enquanto analisa alternativas para os amistosos previstos para novembro contra a Arábia Saudita e o Catar.

    Apesar dos transtornos, relatos da imprensa local indicam que os preparativos para o torneio seguem, por ora, com a previsão de início em janeiro de 2027.

    No entanto, as entidades que regem o futebol continuam acompanhando de perto os acontecimentos na região antes de definir as datas finais.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • FBL-ASIA-2023-MATCH51-JOR-QATAFP

    A AFC mantém silêncio enquanto se aproxima o prazo para a decisão

    A Confederação Asiática de Futebol ainda não emitiu um comunicado oficial sobre possíveis mudanças no calendário ou ajustes nos locais de realização. Uma decisão definitiva sobre o eventual adiamento do torneio para 2028 é esperada após novas avaliações de segurança.

    As seleções participantes aguardam agora orientações oficiais da AFC sobre as próximas datas internacionais e a logística do torneio.

    As avaliações de segurança em Riad determinarão se a principal competição da confederação poderá ocorrer conforme o planejado.