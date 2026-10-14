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“Segurança deve ser prioridade máxima!”: Copa da Ásia de 2027 pode ser surpreendentemente adiada para 2028 após ataques em Riad
Crise de segurança na Arábia Saudita provoca discussões sobre o adiamento da Copa da Ásia
Segundo oChosun, surgiram relatos de que a Copa da Ásia de 2027, prevista para janeiro do próximo ano na Arábia Saudita, pode ser adiada em um ano, para janeiro de 2028. A possibilidade de adiamento vem após incidentes de segurança em Riad, incluindo um ataque ao Aeroporto Internacional Rei Khalid que provocou a suspensão temporária das operações.
A instabilidade política já afetou o futebol local no país-sede.
Uma partida da Liga dos Campeões da AFC Elite entre Al-Nassr e Naft Tehran, em Riad, foi adiada recentemente após a interceptação de um míssil balístico sobre a capital.
- NurPhoto
Sindicato dos jogadores exige prioridade à segurança enquanto países se retiram
Ao abordar as crescentes preocupações com a segurança em torno do torneio, Boo Bush, presidente da FIFPRO Ásia-Oceania, afirmou que a segurança dos jogadores deve orientar as decisões futuras. “A segurança dos jogadores, torcedores e funcionários deve ser a principal prioridade e ocupar um lugar central no planejamento e na realização da Copa da Ásia”, declarou Bush.
“Avaliações de risco são realizadas antes da convocação de todas as seleções e, como a situação de segurança continua mudando, essas avaliações serão fundamentais antes da Copa da Ásia.”
A Associação de Futebol do Japão já desistiu de participar da próxima Copa do Mundo FIFAe, na Arábia Saudita, citando avaliações de segurança.
Associações internacionais elaboram planos de contingência
Seleções de toda a Ásia estão reavaliando seus cronogramas de preparação e planos de viagem ao Oriente Médio. A Coreia do Sul elevou o nível de alerta para viagens à Arábia Saudita enquanto analisa alternativas para os amistosos previstos para novembro contra a Arábia Saudita e o Catar.
Apesar dos transtornos, relatos da imprensa local indicam que os preparativos para o torneio seguem, por ora, com a previsão de início em janeiro de 2027.
No entanto, as entidades que regem o futebol continuam acompanhando de perto os acontecimentos na região antes de definir as datas finais.
- AFP
A AFC mantém silêncio enquanto se aproxima o prazo para a decisão
A Confederação Asiática de Futebol ainda não emitiu um comunicado oficial sobre possíveis mudanças no calendário ou ajustes nos locais de realização. Uma decisão definitiva sobre o eventual adiamento do torneio para 2028 é esperada após novas avaliações de segurança.
As seleções participantes aguardam agora orientações oficiais da AFC sobre as próximas datas internacionais e a logística do torneio.
As avaliações de segurança em Riad determinarão se a principal competição da confederação poderá ocorrer conforme o planejado.
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