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Segunda rodada da Champions League: eis a partida em TV aberta na TV8

Liga dos Campeões

A Champions League está pronta para recomeçar com a segunda rodada da fase de liga da edição 2026/27. A Sky será protagonista absoluta da competição até 2031 na Itália, com a transmissão de todos os jogos com exclusividade, com exceção das 18 partidas que a Amazon Prime Video exibirá ao longo de cada uma das próximas temporadas: o melhor jogo de quarta-feira à noite.


  • Em qual confronto recaiu, então, a escolha para o segundo grande jogo da primeira fase de 2026/27? A partida que estará à disposição de todos os torcedores é aquela que pode ser definida como uma final antecipada. Vão se enfrentar, de fato, Manchester City e Paris Saint-Germain, com as duas potências candidatas a superar o grupo e a ir até o fim na competição, embora, como vimos nestes anos, as surpresas estejam logo ali.

  • O confronto Manchester City-PSG, marcado para quarta-feira, 14 de outubro, com início às 21h, também poderá ser visto gratuitamente por streaming no site da TV8 e permitirá aos torcedores verem em ação duas das equipes apontadas como candidatas a chegar até o fim da competição.

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