Segunda rodada da Champions League: eis a partida em TV aberta na TV8

Em qual confronto recaiu, então, a escolha para o segundo grande jogo da primeira fase de 2026/27? A partida que estará à disposição de todos os torcedores é aquela que pode ser definida como uma final antecipada. Vão se enfrentar, de fato, Manchester City e Paris Saint-Germain, com as duas potências candidatas a superar o grupo e a ir até o fim na competição, embora, como vimos nestes anos, as surpresas estejam logo ali.