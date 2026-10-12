Se a Juventus depende de Zhegrova, a situação é grave, mas não é séria

E, no meio de toda essa lentidão, está Kolo Muani, o centroavante para quem esse estilo de jogo não serve. Ele precisaria de espaços, contra-ataques, campo aberto pela frente: tudo o que o fez brilhar em Frankfurt e tudo o que o sistema, aqui, lhe nega desde o início. É um lançador de dardo chamado para competir em um quarto de hotel. Assim, quase nunca finaliza, fica cada vez mais abatido e, mesmo quando surge uma boa chance, manda a bola no travessão de dentro da pequena área, desperdiçando o que havia conseguido pouco antes com enorme dificuldade: seu primeiro gol na temporada. Em suma, um centroavante desejado e pago, embora já se soubesse desde o verão que tipo de futebol seria jogado com Luciano Spalletti. Grave, mas não sério. De novo.



