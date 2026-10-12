Há uma frase que Flaiano nunca escreveu, mas poderia ter escrito: a situação é grave, mas não é séria. Ela vale para a Juventus de hoje, que encontrou seu último e paradoxal ponto de apoio em um ponta kosovar de boa técnica, um daqueles jogadores que estariam entre os melhores do mundo se o futebol fosse jogado sem traves. Com todo o respeito a Zhegrova, e o respeito é sincero: se a salvação técnica de um time chamado Juventus depende de seus dribles e de suas jogadas, o problema não é ele. O problema é todo o resto.
Se a Juventus depende de Zhegrova, a situação é grave, mas não é séria
Porque o paradoxo é este, e provoca aquele sorriso amargo que há tempos acompanha o universo da Juventus. O paradoxo de um time que não joga mal e tem quase todos os números a seu favor. Mas que também é o único time que, mesmo sem jogar mal, simplesmente não sabe o que é fazer gol. Os números contra o Cagliari são mais uma demonstração disso neste início de temporada. Uma anomalia estatística; quase uma obra conceitual: a posse de bola sem o gol, o cerco sem a brecha, o esforço sem frutos.
Está sempre com a bola. Aliás, às vezes até demais. Cerca o adversário, obriga-o a se fechar na área, pressiona-o em seu próprio campo e ainda recupera uma quantidade invejável de bolas. E depois? Depois não aproveita essas oportunidades. A recuperação da bola no campo de ataque, que deveria dar início a uma jogada incisiva, vira o começo de uma longa reflexão. A equipe se movimenta, pensa, diminui o ritmo e espera o adversário ter tempo de se reorganizar. Quando finalmente decide atacar, há nove ou dez jogadores à sua frente e zero metros quadrados de espaço. A área vira um vagão de metrô na hora do rush: todo mundo lá dentro, ninguém se mexe e a bola não tem para onde ir.
É um futebol de uma marcha só, lento e sem agressividade. E a agressividade, nesse ofício, não é um defeito de caráter, mas uma qualidade técnica: é o primeiro passe vertical, a movimentação para receber a bola antes que a defesa respire, o chute arriscado quando mal há espaço para bater, o confronto cara a cara com Yerry Mina sem deixar que seu treinador precise fazer isso depois. A Juventus, por outro lado, tem uma cortesia quase diplomática: prepara a jogada, dá o último toque e concede ao adversário o tempo necessário para pensar em como responder.
E, no meio de toda essa lentidão, está Kolo Muani, o centroavante para quem esse estilo de jogo não serve. Ele precisaria de espaços, contra-ataques, campo aberto pela frente: tudo o que o fez brilhar em Frankfurt e tudo o que o sistema, aqui, lhe nega desde o início. É um lançador de dardo chamado para competir em um quarto de hotel. Assim, quase nunca finaliza, fica cada vez mais abatido e, mesmo quando surge uma boa chance, manda a bola no travessão de dentro da pequena área, desperdiçando o que havia conseguido pouco antes com enorme dificuldade: seu primeiro gol na temporada. Em suma, um centroavante desejado e pago, embora já se soubesse desde o verão que tipo de futebol seria jogado com Luciano Spalletti. Grave, mas não sério. De novo.
É aí que entram em cena os dois únicos que parecem ter o que falta a todos os outros: Zhegrova e Alajbegovic. Os únicos com verdadeira qualidade com a bola nos pés; os únicos capazes de driblar um adversário e criar superioridade onde o plano de jogo não prevê. Parece uma heresia dizer, em Turim, que um time com essa história não pode prescindir deles. Mas é assim, não por capricho do treinador, e sim pelo que se vê em campo: diante de um adversário fechado em um bloco baixo, é preciso alguém que acenda a luz com um drible, porque as triangulações sofisticadas também se apagam diante da evidente limitação técnica de todo o resto.
Contra o Sassuolo, vimos isso: desde que entrou em campo, Zhegrova mudou o ritmo e a partida. Ontem à noite, contra o Cagliari, a cena se repetiu: o um contra um, a qualidade que rompe o equilíbrio, o drible como último recurso de um sistema que parece ter pouquíssimos recursos técnicos próprios. Funciona, claro. Mas há uma contradição: se toda a sua estratégia ofensiva se resume a esperar que Edon Zhegrova invente alguma coisa, você apenas deslocou o problema. Ele entra, e todos passam a depender do seu um contra um, deixando de assumir responsabilidades. Esse também é o retrato do momento.
E é aí que uma crise vira comédia: a Juventus não é um time sem ideias, é um time com uma ideia só. Um futebol de síndicos em uma cidade que, por décadas, exigiu líderes. Quando falta qualidade, compensa-se com intensidade, com transições, com fome de vencer, com vontade de dar “algo a mais” quando pouco se consegue em campo. A Juventus escolheu compensar essa falta com a troca de passes, justamente a única coisa que exige qualidade.
Preocupante, portanto, o início já atrasado em uma Serie A sem grandes potências. Pouco séria, por outro lado, é a perspectiva de um time que parece ter esquecido a relação mais elementar do jogo: a de fazer a bola entrar no gol. Enquanto não a recuperar, o destino da Juventus continuará dependendo dos pés de Edon Zhegrova e Kerim Alajbegovic: um equilibrista cuja carreira tem a "inconstância" como fio condutor e um garoto de quem se exige que queime etapas. Isso diz tudo sobre o talento dos dois e quase tudo sobre o restante.
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