Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Ittihad - Moussa Diaby - Youssef En-NesyriAI - Gemini
Ahmed Mansy

Traduzido por

Scouting Roshn: a história de uma lacuna posicional que coloca a temporada do Al-Ittihad à beira do colapso

Especiais e Opinião
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
J. Wissing
Y. En-Nesyri
Fabinho
M. Diaby
Arábia Saudita
Alemanha
Marrocos
Brasil
França

O Al Ahly enfrenta diversas dificuldades na nova temporada

"Não vou pensar nisso agora", com essas palavras concisas, o alemão Jens Wissing, treinador do Al-Ittihad, gerou preocupação entre os torcedores do clube, após a vitória por 4 a 1 sobre o Al-Jazira, no playoff da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

As palavras de Wissing vieram em resposta à possibilidade de fechar novas contratações durante a atual janela de transferências de verão, e, caso se concretizem, indicam uma temporada que pode ser catastrófica para o reduto dos "Tigres".

Ingressos para os jogos da Liga Roshn SauditaCompre seu ingresso agora!

  • Falha geográfica engole a temporada do Al-Ittihad

    Talvez o elenco do Al-Ittihad não pareça ruim, já que conta com abundância de jogadores nas linhas de defesa e ataque, mas entre elas existe uma lacuna posicional evidente no meio-campo, que não pode ser ignorada de forma alguma.

    O Al-Ittihad entrou na nova temporada sem 3 dos meio-campistas que estavam em seu elenco na temporada passada: o brasileiro Fabinho, que saiu após o fim de seu contrato, e o malinês Mamadou Doumbia e Hamed Al-Ghamdi, que sofrem com lesões de longa duração.

    Além disso, o outro meio-campista, Faisal Al-Ghamdi, ficou próximo de se transferir para o Neom, tornando-se o mais recente a deixar a equipe no meio-campo.

    Em contrapartida, o Al-Ittihad conseguiu contratar o senegalês Dion Lopy, do Almería, e Rakan Al-Kaabi, do Al-Feiha, com indicações do desejo da equipe de contratar um novo jogador estrangeiro para a mesma posição, algo necessário e indispensável.

    Apesar da chegada de Rakan Al-Kaabi, Vicente apostou em sua primeira partida oficial no jovem Farha Al-Shamrani no meio-campo, ao lado de Dion Lopy, e, embora tenha feito uma boa partida, apresentou certa imprudência por conta da idade, chegando a receber um cartão amarelo cedo.

    Esse ímpeto natural pode custar caro ao Al-Ittihad em partidas mais difíceis, o que torna necessário encontrar um novo jogador para o meio-campo, para ser titular ao lado de Lopy e do argelino Houssem Aouar.

    O objetivo da nova contratação exigida não é apenas atuar como titular, mas também ter profundidade no elenco, para compensar a ausência de Dion Lopy caso ela ocorra, algo esperado, pois sua ausência sem a contratação de outro jogador tornaria as coisas muito mais difíceis.

    • Publicidade

  • O Al-Ittihad vai quebrar sua asa?

    Há poucos dias, o Al-Ittihad contava com uma clara abundância numérica no setor das pontas, com jogadores do calibre do francês Moussa Diaby, do holandês Steven Bergwijn, do português Roger Fernandes, além de Marwan Al-Sahafi e Abdulrahman Al-Aboud.

    No entanto, essa fartura começou a se dissipar, por conta da grave lesão sofrida por Roger Fernandes no ligamento cruzado, que deixou sua temporada perto do fim, somada à possibilidade de saída de seu astro francês Moussa Diaby para a Inter de Milão ou o Bayer Leverkusen.

    Talvez Diaby venha a ser alvo de amplas críticas por parte da torcida do Al-Ittihad, porém o que ele apresentou na partida contra o Al-Jazira confirmou sua qualidade e sua capacidade de fazer a diferença sempre que o treinador conseguir aproveitar seus recursos da melhor maneira.

    A saída de Diaby deixaria o setor das pontas do Al-Ittihad desfalcado, pois seria o segundo ponta-direita a desfalcar a equipe, depois de Roger Fernandes, e assim o jovem Marwan Al-Sahafi se veria sozinho naquela frente.

    Por isso, a permanência do ponta francês, ao lado do holandês Steven Bergwijn do outro lado, com a presença de alternativas fortes como Marwan Al-Sahafi, Abdulrahman Al-Aboud e Ahmed Al-Ghamdi, garantiria uma maior profundidade ao elenco e ofereceria à equipe diversas soluções sólidas.

  • Nesyri: resposta definitiva?

    Diaby não é o único jogador que pode deixar o Al-Ittihad, especificamente do setor ofensivo, já que a lista de saídas também pode incluir o atacante marroquino Youssef En-Nesyri, diante de alguns relatos sobre a falta de convicção de Vicente no seu potencial.

    E apesar de ter dado a assistência para o quarto gol contra o Al Jazira, o atacante marroquino não apresentou o nível exigido, o que reforça a retomada dos rumores sobre a sua saída, algo que não pode se prolongar mais do que isso.

    Caso En-Nesyri saia, o Al-Ittihad será obrigado a contratar um novo atacante, o que será difícil com a proximidade do fim da janela de transferências de verão nas ligas europeias.

    Alguns podem pensar em se contentar com a dupla Saleh Al-Shehri e o nigeriano George Ilenikhena no centro do ataque, porém esse cenário parece extremamente sonhador, e pode arruinar a temporada do Al-Ittihad caso se apoie nele.

    É verdade que Al-Shehri possui grande experiência, mas está afastado dos gramados há muito tempo, além das suas lesões recorrentes, o que torna contar com ele como atacante titular ou até mesmo reserva uma espécie de aposta.

    Ao mesmo tempo, não se pode confiar apenas em Ilenikhena, sobretudo diante da sua pouca experiência e da dificuldade de atribuir-lhe diretamente a responsabilidade do ataque de um time do tamanho do Al-Ittihad, especialmente depois de ter ficado ausente do time na maior parte da temporada passada.

    O mais preocupante é que o próprio Ilenikhena pode deixar o Al-Ittihad, diante do desejo de alguns clubes europeus de contar com os seus serviços, o que tornará a situação do Al-Ittihad mais difícil na nova temporada, mesmo no caso de En-Nesyri não sair.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Brecha oculta

    Essas lacunas parecem evidentes para todos, mas há outra falha oculta no elenco do Al-Ittihad, que está na posição de lateral-direito, apesar da presença de 3 jogadores que atuam nessa posição no plantel do clube saudita.

    Embora Muhannad Al-Shanqiti seja um dos melhores laterais do Campeonato Saudita, ele se destaca mais na parte ofensiva, deixando amplos espaços atrás, dos quais os clubes adversários conseguem tirar proveito.

    Mas o maior problema aparece quando o próprio Al-Shanqiti é desfalque, como aconteceu diante do Al-Jazira, quando Facing não escalou seu substituto Ahmed Al-Julaidan, mas sim tentou testar o zagueiro sérvio Jan-Carlo Simić nessa posição.

    Simić não conseguiu conter o perigo de Milson, ponta do Al-Jazira, antes de Al-Julaidan entrar em campo, o que fez todos entenderem o motivo que levou Facing a não escalá-lo: o afobamento e a imprudência que lhe custaram um erro fatal na entrada da área.

    E essa imprudência foi também a marca registrada de Al-Julaidan na temporada passada, a ponto de ele ter recebido um cartão vermelho após uma entrada desastrosa durante o confronto com o Al-Nassr nas oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

    Até o terceiro substituto, Fawaz Al-Suqour, também sofre de um problema evidente na parte defensiva, o que torna a proteção desse lado em jogos difíceis uma missão quase impossível, que pode custar caro ao Al-Ittihad.

  • Recado para a federação: feche a porta!

    Todos esses fatores confirmam que a missão da diretoria do Al-Ittihad no atual mercado de verão é fechar as portas para a saída de qualquer um de seus jogadores titulares, e até mesmo dos reservas, caso não haja um número suficiente de atletas.

    A crise do "Decano" no meio-campo começou, essencialmente, com a dispensa de seus jogadores, a exemplo de Fabinho, somada às lesões. Por isso, a situação não deve se estender a outras posições do campo, como os pontas e o centroavante de referência.

    E, após manter todas as estrelas, caberá à diretoria do Al-Ittihad reforçar a equipe com pelo menos uma contratação no meio-campo, além de estar preparada para fechar novos negócios que melhorem a qualidade do time no meio da temporada.

    Isso caso o Al-Ittihad deseje se recuperar da temporada catastrófica que viveu no ano passado e alcançar bons resultados especificamente na Liga Saudita e na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

    Já a dispensa das estrelas sem a contratação de substitutos adequados, ou a chegada de reservas de menor qualidade, não significará nada além da repetição dos mesmos erros à espera de novos resultados, algo que certamente não acontecerá.

Campeonato Saudita
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Al-Kholood crest
Al-Kholood
ALK