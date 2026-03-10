Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Antonin Kinsky Tottenham 2:1Getty/GOAL

Traduzido por

Schmeichel sobre a decisão de Tudor de substituir Kinsky: “Ele destruiu a carreira dele”

De (ex) goleiro a goleiro: o dinamarquês comentou a decisão do técnico do Tottenham de tirar Kinsky após 17 minutos.

A última partida disputada por Antonin Kinsky pelo Tottenham foi em outubro passado, quando os Spurs foram derrotados por 2 a 0 pelo Newcastle na Copa da Liga. Quase seis meses depois, o goleiro tcheco voltou aos trancos e barrancos na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. No entanto, as coisas não correram muito bem: Marcos Llorente, Antoine Griezmann e Julian Alvarez deixaram Kinsky atordoado, com o time de Simeone vencendo por 3 a 0 após apenas um quarto de hora e, dois minutos após o terceiro gol, o goleiro do Tottenham foi substituído em lágrimas. Em seu lugar entrou Guglielmo Vicario, que não perdia um jogo desde aquele 29 de outubro na Copa da Liga.


  • “ERA PRECISO FICAR PERTO DELE”

    Analisando a partida, o ex-goleiro dinamarquês do Manchester United, Peter Schmeichel, comentou assim a decisão de Tudor de tirar Kinsky após apenas 17 minutos do início da partida devido a esses dois erros e colocar o italiano Vicario em seu lugar: “Quando no futuro se ouvir o nome dele, todo o mundo do futebol se lembrará deste momento”, explica Schmeichel aos microfones da CBS Sports. “Era preciso apoiá-lo, pelo menos até ao intervalo; desta forma, Tudor destruiu completamente a carreira dele. Tenho muita pena dele...”

    • Publicidade
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0