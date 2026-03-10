Schmeichel sobre a decisão de Tudor de substituir Kinsky: “Ele destruiu a carreira dele”

A última partida disputada por Antonin Kinsky pelo Tottenham foi em outubro passado, quando os Spurs foram derrotados por 2 a 0 pelo Newcastle na Copa da Liga. Quase seis meses depois, o goleiro tcheco voltou aos trancos e barrancos na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. No entanto, as coisas não correram muito bem: Marcos Llorente, Antoine Griezmann e Julian Alvarez deixaram Kinsky atordoado, com o time de Simeone vencendo por 3 a 0 após apenas um quarto de hora e, dois minutos após o terceiro gol, o goleiro do Tottenham foi substituído em lágrimas. Em seu lugar entrou Guglielmo Vicario, que não perdia um jogo desde aquele 29 de outubro na Copa da Liga.