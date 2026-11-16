Alemanha x Holanda foi a partida em que Jurgen Klopp mostrou ao mundo que, após um breve período inicial de adaptação, já encontrou a fórmula definitiva para levar a seleção alemã de volta ao topo. A base continua formada pelos talentos Havertz e Wirtz, mas, na goleada por 5 a 0 sobre a seleção holandesa, que entrou para a história como um recorde negativo para a equipe treinada por Xavi, quem brilhou foram os nomes menos comentados de Gruda e, sobretudo, Derry Scherhant.
Scherhant dá show pela Alemanha: quem é o talento que deixou de ser barato, despontou com Klopp e interessa à Roma
QUE JOGO E QUE GOL!
O ponta nascido em 2002 brilhou com uma atuação excepcional. Primeiro, pelas arrancadas e acelerações, além da liberdade para arriscar jogadas. Depois, pelas duas bolas na trave e pelo gol que abriu o placar, uma pintura nascida de uma combinação letal de precisão, qualidade e potência. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o ex-jogador do Hertha Berlin dominou a bola pela esquerda após passe de Kimmich, partiu para cima de Dumfries e cortou para a perna direita. Mesmo de um ângulo fechado, decidiu bater colocado em direção à trave oposta, com um chute potente que entrou no ângulo, sem chances para Verbruggen.
DESPONTOU COM KLOPP
Apesar de já ter 24 anos, esta é apenas a 4ª convocação de Scherhant para a seleção principal da Alemanha. Por isso, o gol de hoje também é o primeiro que ele marca oficialmente com a camisa da seleção. A primeira convocação veio graças aos "experimentos" anunciados em setembro por Jurgen Klopp, que decidiu ampliar o grupo de convocados. Ele incluiu Scherhant na segunda série de jogos da longa pausa de setembro e o escalou como titular em sua estreia contra a Sérvia. Desde então, o jogador deu um salto em seu desenvolvimento, impulsionado por uma dose de confiança que também se refletiu no clube.
4 CLUBES DE BERLIM ANTES DE CHEGAR AO HERTHA
Marcar o primeiro gol pela seleção no Olympiastadion, estádio que já foi sua casa, tem algo de mágico em uma trajetória pouco comum. Isso porque Scherhant demorou bastante para chegar ao futebol profissional. Nascido em Berlim, passou por cinco categorias de base diferentes na cidade (SCC Berlin, Tennis Borussia Berlin, Fc Viktoria Berlin, Berliner SC e Hertha Berlin) antes de convencer o Hertha de seu talento.
APENAS 2 MILHÕES
Foi no Hertha que estreou como profissional, mas teve dificuldades para se firmar no time principal. No fim, no verão de 2025, transferiu-se para o Freiburg por apenas cerca de 2 milhões de euros. Um valor que atraía muitos clubes e que agora deve se multiplicar por pelo menos dez, para frustração de equipes como a Roma, que acompanha o jogador há algum tempo.
POSIÇÃO E QUALIDADES
Scherhant é um ponta destro que gosta de partir da esquerda. Tem facilidade para encontrar o caminho do gol, mas se destaca sobretudo pela rapidez em espaços curtos, que lhe permite abrir espaço para cruzar para os companheiros ou tentar a finalização. Nesta temporada, ganhou minutos e confiança sob o comando de Klopp e de Julian Schuster, que vem lhe dando sequência. Até agora, soma 8 assistências e 3 gols entre Bundesliga, Copa da Alemanha e Conference League.
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