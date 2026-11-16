Apesar de já ter 24 anos, esta é apenas a 4ª convocação de Scherhant para a seleção principal da Alemanha. Por isso, o gol de hoje também é o primeiro que ele marca oficialmente com a camisa da seleção. A primeira convocação veio graças aos "experimentos" anunciados em setembro por Jurgen Klopp, que decidiu ampliar o grupo de convocados. Ele incluiu Scherhant na segunda série de jogos da longa pausa de setembro e o escalou como titular em sua estreia contra a Sérvia. Desde então, o jogador deu um salto em seu desenvolvimento, impulsionado por uma dose de confiança que também se refletiu no clube.