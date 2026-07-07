Scaloni se pronuncia sobre a situação de Messi: “Espero que cheguemos a essa final... e Salah não é a única ameaça”

Scaloni destacou a possibilidade de enfrentar a Espanha na final. Ele expressou seu desejo de que isso aconteça, considerando-o um sinal positivo para ambas as seleções... “Mas ainda faltam muitos jogos”, segundo suas declarações na coletiva de imprensa que antecedeu a partida contra o Egito, divulgadas pelo jornal *Marca* nas primeiras horas da manhã de terça-feira.

Ele afirmou: “Não posso definir como deve ser a equipe para ser considerada a favorita, mas é claro que a Espanha tem melhorado a cada uma de suas cinco partidas. A Copa do Mundo é um torneio difícil: as viagens, o calor, o gramado, a bola nem sempre rola bem — há muitos fatores que tornam difícil considerar qualquer time um claro favorito à vitória. Não é uma Copa do Mundo comum. Nenhum time se destacou significativamente. Espero que a Espanha chegue à final, mas o caminho ainda é longo; todos nós temos muito a aprender.”

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