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Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Scaloni se pronuncia sobre a situação de Messi: “Espero que cheguemos a essa final... e Salah não é a única ameaça”

Argentina x Egito
Argentina
Egito
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Espanha
L. Scaloni
M. Salah
L. Messi
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A cada nova etapa, Lionel Scaloni se recusa a se preocupar com o que pode acontecer mais adiante, preferindo se concentrar no próximo passo. Ao falar sobre o próximo adversário e a natureza da competição, o técnico da Argentina abriu a possibilidade de um cenário que ele almeja, mas ressaltou que o caminho até lá ainda é longo.

Os “dançarinos do tango” se preparam para uma partida cheia de riscos contra a seleção do Egito nesta terça-feira à noite, nas oitavas de final, depois de terem passado com muita dificuldade pela fase de 32 (3 a 2), ao serem colocados em apuros pela desconhecida seleção de Cabo Verde.

  • Uma final com a qual ele sonha... mas!

    Scaloni destacou a possibilidade de enfrentar a Espanha na final. Ele expressou seu desejo de que isso aconteça, considerando-o um sinal positivo para ambas as seleções... “Mas ainda faltam muitos jogos”, segundo suas declarações na coletiva de imprensa que antecedeu a partida contra o Egito, divulgadas pelo jornal *Marca* nas primeiras horas da manhã de terça-feira.

    Ele afirmou: “Não posso definir como deve ser a equipe para ser considerada a favorita, mas é claro que a Espanha tem melhorado a cada uma de suas cinco partidas. A Copa do Mundo é um torneio difícil: as viagens, o calor, o gramado, a bola nem sempre rola bem — há muitos fatores que tornam difícil considerar qualquer time um claro favorito à vitória. Não é uma Copa do Mundo comum. Nenhum time se destacou significativamente. Espero que a Espanha chegue à final, mas o caminho ainda é longo; todos nós temos muito a aprender.”

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  • Ninguém domina

    Scaloni destacou que a atual edição da Copa do Mundo tem se mostrado difícil para todas as seleções, observando que até mesmo os principais favoritos enfrentaram grandes dificuldades.

    Ele disse: “Há alguns dias, vimos a França passar por dificuldades contra o Paraguai, e ela continua sendo uma das seleções mais fortes. As condições são diferentes das edições anteriores, e os jogadores que disputaram um grande número de partidas nesta temporada estão exaustos; por isso, nenhuma seleção apresentou um futebol completo até agora”.

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  • Aviso da Egito... e elogios a Salah

    O técnico da Argentina destacou a dificuldade de enfrentar o Egito, afirmando que a seleção egípcia possui uma identidade clara e jogadores de destaque.

    Ele disse: “O Egito é uma seleção muito forte, com jogadores de alto nível e um técnico que trabalha com a equipe há anos, além de ter um estilo de jogo bem definido. Eles dificultaram as coisas para todos os adversários e farão o mesmo conosco”.

    E acrescentou: “Salah é um jogador fantástico, e será um prazer enfrentá-lo. Mas não analisamos um único jogador, e sim uma seleção inteira. O Egito é uma equipe ofensiva, e estamos preparados para qualquer cenário”.

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  • Messi está pronto... e a escalação já está definida

    Scaloni confirmou que Lionel Messi está pronto para jogar contra o Egito, explicando que o capitão da seleção não apresenta nenhum problema físico, apesar de ter disputado 120 minutos na última partida.

    Ele disse: “Lionel está bem e vai jogar. Ele jogou os 120 minutos completos e não reclamou de nenhum cansaço”.

    E acrescentou: “Já defini a escalação titular, mas ainda não a comuniquei aos jogadores”.

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  • A essência é mais importante do que a tática

    Scaloni destacou que a Argentina não depende apenas de estratégias técnicas, mas também da personalidade e do espírito que caracterizam a equipe há anos.

    Ele disse: “Esta seleção sempre foi uma adversária forte. Quando as coisas não correm como se quer, há mais de uma maneira de vencer: com determinação, entusiasmo, persistência e garra. É claro que podemos jogar melhor, mas quando isso não acontece, precisamos recorrer à nossa essência”.

    E acrescentou: “Revisamos nossa partida anterior várias vezes, e a Argentina foi quem dominou. Tentamos recuperar a bola, mas, às vezes, o espírito se torna mais importante do que os aspectos táticos”.

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  • Melhorias... Cansaço... e Paradis

    Scaloni explicou que sua seleção ainda precisa evoluir, especialmente no que diz respeito a minimizar os contra-ataques que sofreram contra Cabo Verde.

    Ele disse: “Não queremos apenas controlar a partida, mas também evitar os contra-ataques que nos prejudicaram. Somos uma equipe que defende com a bola”.

    Ele acrescentou que a comissão técnica discutiu com os jogadores os detalhes do confronto contra o Egito e os objetivos da seleção, enfatizando: “Não podemos abrir mão da nossa essência”.

    Ele também pediu que as seleções tenham períodos de descanso mais longos à medida que o torneio avança, dizendo: “Quanto mais nos aproximamos das fases finais, mais precisamos de descanso. Jogamos em Miami em condições difíceis e, amanhã, jogaremos em um ginásio fechado; portanto, não há motivo para reclamações”.

    Ele observou que o cansaço afetará ambas as seleções, já que cada uma disputou 120 minutos na partida anterior, explicando que a comissão técnica tem opções para escalar jogadores mais descansados, com a possibilidade de alterar a tática durante a partida.

    Ele concluiu elogiando Leandro Paredes, dizendo: “Ele é um jogador titular e está pronto para entrar em campo. Quando ele está em campo, o desempenho da equipe muda. Com Alexis, a equipe apresenta um bom nível, mas quando a bola passa por Paredes, a equipe se sente mais à vontade graças aos seus passes diretos. Para nós, ele continua sendo um jogador fundamental”.

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