Scaloni se pronuncia sobre a situação de Messi: “Espero que cheguemos a essa final... e Salah não é a única ameaça”

Scaloni explicou que sua seleção ainda precisa evoluir, especialmente no que diz respeito a minimizar os contra-ataques que sofreram contra Cabo Verde.
Ele disse: “Não queremos apenas controlar a partida, mas também evitar os contra-ataques que nos prejudicaram. Somos uma equipe que defende com a bola”.
Ele acrescentou que a comissão técnica discutiu com os jogadores os detalhes do confronto contra o Egito e os objetivos da seleção, enfatizando: “Não podemos abrir mão da nossa essência”.
Ele também pediu que as seleções tenham períodos de descanso mais longos à medida que o torneio avança, dizendo: “Quanto mais nos aproximamos das fases finais, mais precisamos de descanso. Jogamos em Miami em condições difíceis e, amanhã, jogaremos em um ginásio fechado; portanto, não há motivo para reclamações”.
Ele observou que o cansaço afetará ambas as seleções, já que cada uma disputou 120 minutos na partida anterior, explicando que a comissão técnica tem opções para escalar jogadores mais descansados, com a possibilidade de alterar a tática durante a partida.
Ele concluiu elogiando Leandro Paredes, dizendo: “Ele é um jogador titular e está pronto para entrar em campo. Quando ele está em campo, o desempenho da equipe muda. Com Alexis, a equipe apresenta um bom nível, mas quando a bola passa por Paredes, a equipe se sente mais à vontade graças aos seus passes diretos. Para nós, ele continua sendo um jogador fundamental”.
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