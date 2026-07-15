Scaloni: Não somos tão ruins assim... e eu seria louco se enfrentasse a Inglaterra com essa ideia

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, defendeu o desempenho de sua equipe na Copa do Mundo de 2026, rejeitando as críticas ao desempenho dos atuais campeões e afirmando que a classificação para as semifinais não foi fruto do acaso, antes do aguardado confronto contra a Inglaterra, nesta quarta-feira.

A seleção argentina abriu caminho para as semifinais após liderar seu grupo com vitórias sobre a Argélia, a Áustria e a Jordânia, antes de superar Cabo Verde, o Egito e a Suíça nas eliminatórias.

No entanto, a trajetória dos “dançarinos do tango” não foi fácil: a equipe precisou de duas prorrogações para superar Cabo Verde e a Suíça, além de ter revertido uma desvantagem de dois gols contra o Egito em uma vitória emocionante nas oitavas de final, liderada por seu capitão, Lionel Messi, que se prepara para disputar o primeiro confronto de sua carreira contra a seleção da Inglaterra.

A seleção argentina disputará a semifinal pela terceira vez nas últimas quatro edições, e pela segunda vez consecutiva, após chegar a essa fase em 2022, quando conquistou o título no Catar. Além disso, a equipe chega ao jogo fortalecida pelas conquistas dos títulos da Copa América em 2021 e 2024.