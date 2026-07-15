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England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Scaloni: Não somos tão ruins assim... e eu seria louco se enfrentasse a Inglaterra com essa ideia

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
L. Scaloni
England
Argentina
EUA

O treinador de tango não se importa com o cansaço

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, defendeu o desempenho de sua equipe na Copa do Mundo de 2026, rejeitando as críticas ao desempenho dos atuais campeões e afirmando que a classificação para as semifinais não foi fruto do acaso, antes do aguardado confronto contra a Inglaterra, nesta quarta-feira.

A seleção argentina abriu caminho para as semifinais após liderar seu grupo com vitórias sobre a Argélia, a Áustria e a Jordânia, antes de superar Cabo Verde, o Egito e a Suíça nas eliminatórias.

No entanto, a trajetória dos “dançarinos do tango” não foi fácil: a equipe precisou de duas prorrogações para superar Cabo Verde e a Suíça, além de ter revertido uma desvantagem de dois gols contra o Egito em uma vitória emocionante nas oitavas de final, liderada por seu capitão, Lionel Messi, que se prepara para disputar o primeiro confronto de sua carreira contra a seleção da Inglaterra.

A seleção argentina disputará a semifinal pela terceira vez nas últimas quatro edições, e pela segunda vez consecutiva, após chegar a essa fase em 2022, quando conquistou o título no Catar. Além disso, a equipe chega ao jogo fortalecida pelas conquistas dos títulos da Copa América em 2021 e 2024.

  • Jogar de forma perfeita não me preocupa

    Scaloni disse na coletiva de imprensa na véspera da partida: “A seleção não joga tão mal quanto alguns dizem. Certamente fizemos algo de bom para chegarmos a esta fase”.

    E acrescentou: “Estou grato aos jogadores. Foram eles que nos levaram a três títulos, e aqui estamos nós em mais uma semifinal. Estamos a um passo da final e daremos tudo de nós para chegar lá”.

    Scaloni enfatizou que a forma de jogar já não o preocupa tanto quanto a importância de continuar na competição, dizendo: “Sinceramente, não penso se estamos jogando da maneira ideal que eu queria. Há um mês e meio, eu teria aceitado chegar às semifinais de qualquer jeito”.

    Leia também: “Não procurem conspirações”... Mensagem polêmica da Inglaterra antes do confronto com a Argentina

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  • Não importa o cansaço: eu ficaria louco nessa situação

    E continuou: “Não me importa a situação em que nos encontramos, nem se estamos cansados ou não. Estamos nas semifinais da Copa do Mundo, e isso por si só já nos dá motivação. Todos estão felizes e estamos prontos para disputar a partida”.

    O técnico argentino se recusou a associar a partida às divergências históricas e políticas entre seu país e a Inglaterra, especialmente no que diz respeito à Guerra das Ilhas Malvinas (Falkland) de 1982.

    Ele disse: “A verdade é que este é um jogo de futebol. Não posso misturar as coisas, por respeito ao que aconteceu há muitos anos. Foi um período triste em nossa história, e não podemos mudá-lo”.

    E acrescentou: “O que acontece em outras partes do mundo nos faz rejeitar as guerras; por isso, seria uma loucura considerar este jogo mais do que um simples confronto futebolístico. É claro que nos lembramos daqueles que viveram esses acontecimentos, mas não devemos confundir futebol com história”.

    O vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra enfrentará a seleção espanhola na final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho.

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