Scaloni e De la Fuente: a final entre o mestre e o aluno... Quem dará a última lição ao outro?

A final da Copa do Mundo de 2026 reunirá as seleções da Argentina e da Espanha, amanhã, domingo, em um confronto que vai além da disputa pelo título, pois envolve uma história humana rara entre os técnicos Lionel Scaloni e Luis de la Fuente, que mantiveram uma relação de professor e aluno há alguns anos.
O jornal argentino “La Nación” revelou que Scaloni obteve a licença profissional de treinador “UEFA Pro” entre 2017 e 2019, em um curso organizado pela Federação Espanhola de Futebol, no qual De la Fuente foi um dos principais palestrantes, antes de se tornar, posteriormente, técnico da seleção espanhola.
Após cerca de uma década, os dois treinadores se encontram frente a frente na final da Copa do Mundo no estádio “MetLife”, em Nova Jersey, em uma partida que traz à mente a famosa frase: será que o aluno supera o mestre?
Leia também: Ele arcará com o custo de sua decisão?… O Real Madrid encerra a polêmica em torno de Rodri