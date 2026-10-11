Encerrada a pausa para as seleções, a Série A recomeçou também para Sassuolo e Milan, mas a partida iniciada às 18h no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, não foi tão movimentada quanto todos esperavam. De fato, tudo o que levou ao 1 a 1 aconteceu em 5 minutos do segundo tempo. O empate, claro, satisfaz mais Alberto Aquilani do que Ruben Amorim, que, apesar de seguir invicto, vê sua equipe dar um passo atrás em relação à vitória convincente sobre o Lecce.





O primeiro tempo passa sem grandes emoções na área e, infelizmente, os verdadeiros destaques dos primeiros 45 minutos são as duas lesões graves sofridas por Gabbia (muscular, nos flexores, que o obrigou a sair de maca) e Leysen (torção no joelho, que o fez ser carregado para fora de campo). Muric defende as poucas tentativas de Goncalo Ramos, enquanto Maignan encerra a primeira etapa sem precisar fazer defesas decisivas.





No segundo tempo, as substituições de Amorim e Aquilani destravam a partida. O Milan abre o placar com Rabiot, que recebe passe de Modric e solta uma bomba de esquerda para vencer Muric, que falha no primeiro poste. A vantagem do Milan dura, porém, apenas 5 minutos, porque as entradas de Bowie e Thorstved alteram o equilíbrio defensivo da equipe. Maignan faz duas grandes defesas em finalizações dos recém-entrados, mas nada pode fazer diante do chute de Odenthal de dentro da pequena área, após uma cobrança de escanteio.





Com o placar novamente igual, o ritmo diminui, mas Muric e Maignan ainda impedem novos gols em um fim de jogo sem tantas emoções. No fim, o empate é o resultado mais justo, mas quem sai sorrindo do Mapei Stadium são os donos da casa, não o Milan. Com o ponto conquistado, a equipe vê Inter e Lazio abrirem 4 pontos de vantagem e, sobretudo, não consegue alcançar a Roma, que havia empatado com o Como à tarde.





SASSUOLO 1 X 1 MILAN

GOLS: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S)







