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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Sassuolo x Milan termina em 1 a 1 sem espetáculo: oportunidade desperdiçada e passo atrás para Amorim

Milan
Sassuolo
Campeonato Italiano
Sassuolo x Milan

Sassuolo e Milan ficam apenas no 1 a 1, em uma partida de poucas emoções e muitas imprecisões.

Encerrada a pausa para as seleções, a Série A recomeçou também para Sassuolo e Milan, mas a partida iniciada às 18h no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, não foi tão movimentada quanto todos esperavam. De fato, tudo o que levou ao 1 a 1 aconteceu em 5 minutos do segundo tempo. O empate, claro, satisfaz mais Alberto Aquilani do que Ruben Amorim, que, apesar de seguir invicto, vê sua equipe dar um passo atrás em relação à vitória convincente sobre o Lecce.


O primeiro tempo passa sem grandes emoções na área e, infelizmente, os verdadeiros destaques dos primeiros 45 minutos são as duas lesões graves sofridas por Gabbia (muscular, nos flexores, que o obrigou a sair de maca) e Leysen (torção no joelho, que o fez ser carregado para fora de campo). Muric defende as poucas tentativas de Goncalo Ramos, enquanto Maignan encerra a primeira etapa sem precisar fazer defesas decisivas. 


No segundo tempo, as substituições de Amorim e Aquilani destravam a partida. O Milan abre o placar com Rabiot, que recebe passe de Modric e solta uma bomba de esquerda para vencer Muric, que falha no primeiro poste. A vantagem do Milan dura, porém, apenas 5 minutos, porque as entradas de Bowie e Thorstved alteram o equilíbrio defensivo da equipe. Maignan faz duas grandes defesas em finalizações dos recém-entrados, mas nada pode fazer diante do chute de Odenthal de dentro da pequena área, após uma cobrança de escanteio. 


Com o placar novamente igual, o ritmo diminui, mas Muric e Maignan ainda impedem novos gols em um fim de jogo sem tantas emoções. No fim, o empate é o resultado mais justo, mas quem sai sorrindo do Mapei Stadium são os donos da casa, não o Milan. Com o ponto conquistado, a equipe vê Inter e Lazio abrirem 4 pontos de vantagem e, sobretudo, não consegue alcançar a Roma, que havia empatado com o Como à tarde.


SASSUOLO 1 X 1 MILAN

GOLS: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S)



  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    71' CHANCE - Pulisic encontra Chukwueze infiltrando-se pelo meio, mas, desta vez, Muric sai a tempo e impede a finalização.


    68' GOL - Escanteio cobrado rasteiro. A bola desvia em Ramos e sobra para o pé esquerdo de Odenthal, que gira e bate de primeira para vencer Maignan. O VAR verifica a posição de Bowie.


    66' DUAS CHANCES - O Milan erra na saída de bola, e Thorstvedt aciona Bowie, que tenta colocar a bola com a esquerda. Maignan se estica e defende. No rebote, Laurienté não chuta de primeira e cruza para o meio da área, onde Thorstvedt desvia de calcanhar sem força. Maignan defende.


    63' GOL - Rabiot recebe a bola pela esquerda dentro da área e solta uma bomba de direita, surpreendendo Muric no primeiro pau.


    60' Goncalo Ramos pega a bola pelo lado esquerdo, corta para dentro na entrada da área e bate colocado, mas manda para fora.


    59' CHANCE - Gila perde a bola e permite o contra-ataque do Sassuolo. Adzic conduz bem a jogada e abre para Berardi, que devolve a bola para sua infiltração na área. Gila erra novamente, e Adzic consegue finalizar. Maignan faz uma grande defesa, mas Esposito estava sozinho na pequena área.


    45+7' CHANCE - Cruzamento de Moreira encontra Pavlovic completamente livre no segundo pau. O zagueiro tenta direcionar a cabeçada, mas Muric defende mais uma vez.


    45+4 - Moreira recebe a bola de Estupinan na área, gira e chuta mesmo sem espaço. Muric está atento mais uma vez e defende com facilidade.


    44' CHANCE - Chukwueze faz um cruzamento fechado para o meio da área e encontra Ramos, que sobe antes de Odenthal. Muric salva mais uma vez e manda para escanteio.


    43' CHANCE - Gila avança com a bola por todo o campo e encontra Goncalo Ramos infiltrando-se pela direita. O atacante corta para a esquerda e solta um chute forte. Muric espalma para o lado.


    32' CHANCE - Moreira cobra uma falta fechada da direita em direção ao primeiro pau e encontra Rabiot, que se antecipa à saída de Muric e cabeceia um pouco acima do gol.


    25' LEYSEN TAMBÉM SAI DE MACA - Pulisic e Leysen disputam a bola na entrada da área do Sassuolo, e o zagueiro para imediatamente, gritando de dor. O atendimento médico também não consegue recuperar o defensor belga, que precisa sair com um problema no joelho esquerdo, amparado pela equipe médica.


    18' GABBIA SAI DE MACA - Gabbia se machuca e precisa ser substituído. O zagueiro tenta dar um carrinho para parar Laurientè, que avançava em direção ao gol, mas não alcança nem a bola nem o adversário e para imediatamente, gritando de dor. A equipe médica não consegue sequer ajudá-lo a ficar de pé, e o defensor deixa o campo de maca, aos prantos.


    12' Goncalo Ramos avança pela direita dentro da área e cruza para o meio. Diego Moreira quase recebe a bola, mas Adzic se recupera e o antecipa no último instante.


    4' Gabbia lança a bola em profundidade para Moreira, que arranca no limite do impedimento, mas Muric sai da área e afasta de cabeça.


    0' A bola rola às 18h no Mapei Stadium, em Reggio Emilia


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  • Sassuolo x Milan: ficha técnica

    Sassuolo-Milan 1-1


    Gols: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S)


    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt (79' Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen (27' Odenthal), Doig; Bakola, Matic (79' Lipani), Adzic (61' Thorstvedt); Berardi, Esposito (61' Bowie), Lauriente.

    À disposição: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Sulemana.

    Técnico: Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, Gabbia (17' De Winter), Pavlovic, Estupinan (46' Modric); Musah (79' Jashari), Rabiot; Chukwueze (85' Hutchinson), Pulisic (79' Cisse), Moreira; Ramos.

    À disposição: Bouyer, Torriani, Loftus Cheek, Diawara, Modric, Hutchinson, Tomori, Comotto, Bartesaghi, Terracciano F., Camardo.

    Técnico: Amorim.


    Árbitro: Fourneau

    Cartões amarelos: Estupinan (M), De Winter (M), Ramos (M), Pavlovic (M), Thorstvedt (S)

    Expulsos: -

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