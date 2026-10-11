Checagem do VAR no gol de Odenthal que deixou o placar em 1 a 1. Bowie está à frente de Maignan em posição de possível impedimento (não verificado). A bola não toca nele, a distância é curta e Maignan parece ver a bola o tempo todo, mas, no fim, a decisão é validar o gol.





Este foi o comentário de Marelli: "Quanto à posição de Bowie, não temos certeza de que ele estivesse impedido. A verdade, porém, é que, mesmo que estivesse, Maignan viu o tempo todo a bola, que passou bem à direita de Bowie. O impedimento, se existiu, teria sido passivo".





Depois, Marelli esclareceu: "Tivemos a oportunidade de conferir a imagem da câmera lateral e a posição de Bowie era regular".