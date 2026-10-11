Sassuolo x Milan, com início às 18h, foi um jogo que poderia ter grande impacto na classificação dos dois clubes. Por isso, a equipe de arbitragem comandada por Michael Fourneau ficou sob forte pressão. A partida terminou com 5 cartões amarelos e duas decisões duvidosas confirmadas por Santoro e Meraviglia na sala do VAR, em Lissone. O Calciomercato relatou todos os lances mais discutidos do jogo.
Sassuolo x Milan: análise da arbitragem. Dois pênaltis são pedidos em lances com De Winter e Ramos. VAR checa os dois gols. Laurienté corre risco de ser expulso
A designação completa
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA
91' Cartão amarelo para Pavlovic.
Bowie se antecipa ao sérvio, que ainda assim estica o pé e o derruba. Fourneau está perto do lance e acerta ao mostrar o cartão amarelo.
Aos 88 minutos, Thorstvedt marca, mas Fourneau apita falta
Na cobrança de falta com efeito de Berardi, Ramos cai na entrada da área após um bloqueio irregular de Bowie. A bola chega a Thorstvedt dentro da área, e ele supera Maignan, mas Fourneau marca imediatamente falta de ataque do Sassuolo.
87' CARTÃO AMARELO PARA RAMOS
Cartão por pura frustração para o atacante português, que, após uma falta marcada por Fourneau, protesta ostensivamente e recebe o cartão.
68': posição suspeita de Bowie no gol de Odenthal
Checagem do VAR no gol de Odenthal que deixou o placar em 1 a 1. Bowie está à frente de Maignan em posição de possível impedimento (não verificado). A bola não toca nele, a distância é curta e Maignan parece ver a bola o tempo todo, mas, no fim, a decisão é validar o gol.
Este foi o comentário de Marelli: "Quanto à posição de Bowie, não temos certeza de que ele estivesse impedido. A verdade, porém, é que, mesmo que estivesse, Maignan viu o tempo todo a bola, que passou bem à direita de Bowie. O impedimento, se existiu, teria sido passivo".
Depois, Marelli esclareceu: "Tivemos a oportunidade de conferir a imagem da câmera lateral e a posição de Bowie era regular".
63' VAR analisa o gol de Rabiot
Rabiot recebe um passe em profundidade de Modric e solta um chute potente de esquerda, que vence Muric, que falha no lance. O VAR checa a posição inicial do francês, mas confirma o gol: ele estava em posição legal.
O COMENTÁRIO DE MARELLI
Esta foi a análise de Marelli sobre os dois lances: "A entrada de Laurienté em Gila foi feia. Nesse caso, deixaram o jogo seguir, mas faltou o cartão amarelo, porque não houve velocidade no contato entre a sola do pé do atacante e Gila. Já o agarrão de Caleta Car em Ramos é uma decisão de campo"
52' Laurientè corre risco de expulsão.
Laurienté dispara em profundidade e, com um domínio no ar, passa por Gila, que depois consegue pará-lo. A entrada do ponta francês na disputa é perigosíssima e derruba o zagueiro espanhol. O VAR paralisa o jogo e analisa o lance, mas acaba decidindo não intervir para expulsar Laurienté.
52' CALETA-CAR SEGURA RAMOS LONGE DA BOLA
Goncalo Ramos cai na área longe da bola e pede pênalti. A bola seguia para o lado esquerdo do campo, onde estava Moreira, mas, no meio da área, longe da jogada, o zagueiro segura e derruba o atacante português. O árbitro e os assistentes deixam o jogo seguir, mas o risco foi enorme. O VAR não intervém nesses casos por se tratar de um lance de cabeça.
45+8' DE WINTER PEDE PÊNALTI
De Winter se posiciona na área após um rebote de escanteio e cai ao entrar em contato com Van der Brempt. Fourneau entende que não houve falta no contato entre a perna do defensor ex-Como e a do zagueiro do Milan. O VAR impede a retomada do jogo na primeira paralisação, mas considera o lance regular ou insuficiente para justificar uma intervenção. Checagem concluída, sem mudança na decisão.
45+3 CARTÃO AMARELO PARA DE WINTER
Chukwueze perde a bola, e Laurienté pode avançar em profundidade. Após dois dribles, De Winter é obrigado a segurá-lo e derrubá-lo para impedir o contra-ataque. Cartão amarelo de manual.
41' CARTÃO AMARELO PARA ESTUPINAN
Rabiot perde a bola de forma feia e obriga Estupinan a parar Berardi com falta. Agarrão e cartão amarelo automático, o primeiro da partida.
40' MOREIRA CORRE O RISCO DE LEVAR CARTÃO AMARELO
Provocado antes por Van der Brempt, Moreira deixa a bola de lado e derruba o lateral do Sassuolo com um tranco de corpo. O jogador cai e bate a cabeça no chão. Fourneau não considera o lance faltoso, mas o risco foi altíssimo.
31' FALTOU CARTÃO AMARELO PARA BAKOLA
Ao tentar conter Gila, Bakola pisa no calcanhar do adversário com as travas da chuteira. Falta clara, marcada por Fourneau, que também aqui adota uma postura branda e não mostra o cartão amarelo. Cabia o cartão.
2': Faltou cartão amarelo para Musah
Faltou um cartão amarelo para Yunus Musah. O meio-campista do Milan chega atrasado e comete falta em Bakola, interrompendo um possível contra-ataque do Sassuolo. Fourneau prefere conversar, mas o cartão amarelo estava previsto nas regras.
Este foi o comentário de Marelli: "Mesmo estando no início, essa entrada era para cartão amarelo pelo atrevimento"
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