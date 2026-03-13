Sassuolo x Bologna: onde assistir, canal de TV, streaming, escalações

No ataque, Grosso conta novamente com Pinamonti, após o cumprimento da suspensão, para formar o trio ofensivo com Berardi e Laurientè; Matic também deve voltar a ser titular, após a escalação de Lipani em Roma. Na esquerda, a disputa é entre Garcia, reforço de janeiro, e Doig; já na direita, Coulibaly e Walukiewicz disputarão uma vaga. No Bologna, espera-se uma grande renovação no elenco para administrar os esforços da Liga Europa: na defesa, Heggem pode voltar ao centro, talvez para dar descanso a Lucumi; à direita, Zortea retorna, enquanto à esquerda há dúvida entre Miranda (que acabou de voltar, mas estará suspenso em Roma) e Lykogiannis. No meio-campo, Ferguson está fora por suspensão: espaço para Moro; a ser avaliada uma possível escalação de Sohm e também de Odgaard como meia-ataque, embora contra o Verona a jogada certamente não tenha dado certo.No ataque, a vaga de Orsolini está garantida, fora por escolha técnica na copa: Dallinga pode dar descanso a Castro (mas atenção também a Odgaard nessa eventual posição) e, pela esquerda, Cambiaghi e Dominguez disputam uma vaga.