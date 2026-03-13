A menos de 72 horas do jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, que terminou empatado contra a Roma, o Bologna volta a entrar em campo pelo campeonato, visitando o Sassuolo: trata-se de um clássico da Emília que também vale a oitava colocação, com os rossoblù um ponto à frente dos neroverdi na tabela. Embora a atenção de Italiano esteja voltada principalmente para a partida de volta da copa, no que diz respeito às escolhas de escalação, enquanto os jogadores de Grosso buscam a redenção após a derrota no final da partida contra a Lazio, na segunda-feiraEsta página contém links de afiliados. Ao assinar uma assinatura por meio desses links, receberemos uma comissão
Sassuolo x Bologna: onde assistir, canal de TV, streaming, escalações
SASSUOLO X BOLOGNA: CANAL DE TV E TRANSMISSÃO AO VIVO
Jogo: Sassuolo x
BolognaData: domingo, 15 de março de
2026Horário:
15hCanal de TV: DAZN
Transmissão online: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES SASSUOLO X BOLOGNA
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Izdes, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Técnico: Grosso
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Odgaard, Moro, Sohm; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Técnico: Italiano
ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE AS ESCALAÇÕES
No ataque, Grosso conta novamente com Pinamonti, após o cumprimento da suspensão, para formar o trio ofensivo com Berardi e Laurientè; Matic também deve voltar a ser titular, após a escalação de Lipani em Roma. Na esquerda, a disputa é entre Garcia, reforço de janeiro, e Doig; já na direita, Coulibaly e Walukiewicz disputarão uma vaga. No Bologna, espera-se uma grande renovação no elenco para administrar os esforços da Liga Europa: na defesa, Heggem pode voltar ao centro, talvez para dar descanso a Lucumi; à direita, Zortea retorna, enquanto à esquerda há dúvida entre Miranda (que acabou de voltar, mas estará suspenso em Roma) e Lykogiannis. No meio-campo, Ferguson está fora por suspensão: espaço para Moro; a ser avaliada uma possível escalação de Sohm e também de Odgaard como meia-ataque, embora contra o Verona a jogada certamente não tenha dado certo.No ataque, a vaga de Orsolini está garantida, fora por escolha técnica na copa: Dallinga pode dar descanso a Castro (mas atenção também a Odgaard nessa eventual posição) e, pela esquerda, Cambiaghi e Dominguez disputam uma vaga.
ONDE ASSISTIR AO SASSUOLO X BOLOGNA NA TV
Existem várias opções para assistir ao Sassuolo x Bologna ao vivo pela TV. A partida será transmitida ao vivo pela DAZN, disponível também em smart TVs de última geração compatíveis com o aplicativo e, sempre por meio do aplicativo, em televisores conectados a um console PlayStation 4/5 ou Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ao TIMVISION BOX ou a um dispositivo Amazon Fire TV Stick ou Google Chromecast.
SASSUOLO X BOLOGNA EM TRANSMISSÃO AO VIVO
Para assistir ao jogo Sassuolo x Bologna ao vivo por streaming, será necessário baixar o aplicativo da DAZN no PC, smartphone ou tablet; ou, como alternativa, acessar o site da DAZN pelo computador ou notebook e selecionar a janela do evento.
COMENTARISTA
Alberto Santi