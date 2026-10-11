Sassuolo e Milan dividem os pontos em uma partida que só ganhou emoção no trecho central. Maignan faz duas grandes defesas e recebe nota 7. Moreira e Bowie também vão bem, com nota 6,5. Goncalo Ramos decepciona: não marca desde a segunda rodada, contra o Venezia.
Sassuolo-Milan, as notas do CM: Rabiot dá esperança, Ramos decepciona. Maignan é decisivo; que partida de Bakola!
NOTAS DO SASSUOLO
Muric 6: no gol de Rabiot, não protege o primeiro pau, mas se redime com uma defesa salvadora em finalização de Chukwueze. Muito bem, como sempre, nas saídas do gol.
Van der Brempt 5,5: sofre contra Moreira, que parte para cima dele e o dribla com frequência e relativa facilidade. Participa pouco do ataque (a partir dos 78' Cinquegrano sem nota)
Caleta-Car 6,5: segue Ramos até o vestiário: com malícia e experiência, limita seu adversário direto.
Leysen 6: o zagueiro belga começou bem a partida, destacando-se sobretudo nas disputas aéreas, mas precisou deixar o campo após um choque acidental com Pulisic: suspeita de entorse no joelho esquerdo. (a partir dos 27' do primeiro tempo, Odenthal 7: dois jogos, dois gols. É o herói do dia)
Doig6,5: avança bem pelo seu lado e também marca bem Chukewueze. Soldadinho.
Adzic 5,5: talento puro, puríssimo, mas que aparece de forma intermitente, como as luzes de uma árvore de Natal. Em sua melhor jogada, encontra um Maignan em versão Super Man para barrar seu caminho. (a partir dos 60' Thorstvedt 6,5: entrada decisiva; desmonta a defesa do Milan com suas infiltrações na área)
Matic 6,5: O Professor dá uma aula sobre como administrar os momentos da partida. Não perde a bola nenhuma vez (a partir dos 78' Lipani sem nota)
Bakola 7: dá amplitude ao jogo ao se abrir na linha dos jogadores de lado. Tem qualidade, disposição e sabe a hora certa de agir: com Aquilani, vai crescer ainda mais. E muito.
Berardi 5: comete muitos erros incomuns para ele no início da partida. Desta vez, vê apenas o preto, e não o vermelho, contra o Milan.
Esposito 5,5: trabalha muito pela equipe no início da partida, abrindo espaços para as infiltrações dos meio-campistas, mas acaba atuando mais como camisa 10 do que como camisa 9 e deixa vazia a área do Milan. O jogador da seleção italiana sente o desgaste dos compromissos com a seleção e logo fica sem gás. (a partir dos 60' Bowie 6,5: é parado por Maignan, mas muda o ritmo do Sassuolo ao partir para a "guerra" contra tudo e todos)
Laurienté 6: cria alguns problemas para a defesa do Milan com sua velocidade. Único ponto negativo: a falta de precisão nas finalizações.
Técnico Aquilani 6,5: conquista um ponto precioso com uma atuação de uma equipe compacta e bem organizada em campo.
NOTAS DO MILAN
Maignan 7: faz defesas milagrosas diante de Adzic e Bowie e também aparece bem nos acréscimos contra Thorstvedt. Seguro.
Gila 6,5: raça e boas ideias estão sempre presentes nas atuações do espanhol. Também faz uma ótima partida como lateral direito.
Gabbia 6: estreia infeliz como titular nesta temporada: o zagueiro de Busto Arsizio precisa deixar o campo por um problema no músculo flexor após uma intervenção desesperada para deter Laurientè, que avançava em direção ao gol (De Winter entra aos 20' do primeiro tempo)
Pavlovic 5,5: sofre, e muito, com Bowie no fim e recebe cartão amarelo. No primeiro tempo, não consegue direcionar bem uma cabeçada de perto: poderia ter feito muito melhor.
Estupinan 6: comete apenas um erro de posicionamento, mas ele lhe custa um cartão amarelo importante por segurar Berardi. Posiciona-se bem e ainda tem algumas boas ideias no fim do primeiro tempo. (Modric entra aos 46' do segundo tempo, nota 6: com ele em campo, o Milan joga de forma mais lógica e lúcida)
Chukwueze 5,5: cada vez mais atento taticamente. Não basta, porque lhe falta a jogada decisiva nos momentos cruciais: Muric o impede de marcar, mas ele demora para finalizar. (Hutchinson entra aos 84', sem nota)
Musah 5,5: corre muito, mas frequentemente sem resultado. Desperdiça um contra-ataque ao demorar para passar a bola a Ramnos. Empenho máximo, mas o rendimento não é o ideal. (Jashari entra aos 78', sem nota)
Rabiot 6,5: o gol, seu terceiro em seis partidas, valoriza uma atuação de altos e baixos.
Moreira 6,5: faz de tudo: cria e defende, do primeiro minuto aos 94'. Tem muita energia, boas ideias e qualidade de ótimo nível. Positivo.
Pulisic 5,5: movimenta-se longe demais da área e toca pouco na bola no primeiro tempo. Uma jogada genial deixa Chukwueze cara a cara com Muric, mas é pouco para um jogador como o americano. (Cisse entra aos 78', nota 6: não consegue surpreender Muiric com um chute colocado)
Ramos 5: aparece entre os 44 e os 45 minutos do primeiro tempo com duas finalizações a gol: na segunda, poderia ter feito melhor ao direcionar a cabeçada. O problema persiste porque não encontra o caminho do gol e joga sempre fora da área. Decepção.
Técnico Amorim 6: prepara bem a equipe para o início da partida, mas falta coragem e ímpeto na reta final. Um ponto que deixa certo arrependimento.
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