Muric 6: no gol de Rabiot, não protege o primeiro pau, mas se redime com uma defesa salvadora em finalização de Chukwueze. Muito bem, como sempre, nas saídas do gol.

Van der Brempt 5,5: sofre contra Moreira, que parte para cima dele e o dribla com frequência e relativa facilidade. Participa pouco do ataque (a partir dos 78' Cinquegrano sem nota)

Caleta-Car 6,5: segue Ramos até o vestiário: com malícia e experiência, limita seu adversário direto.

Leysen 6: o zagueiro belga começou bem a partida, destacando-se sobretudo nas disputas aéreas, mas precisou deixar o campo após um choque acidental com Pulisic: suspeita de entorse no joelho esquerdo. (a partir dos 27' do primeiro tempo, Odenthal 7: dois jogos, dois gols. É o herói do dia)

Doig6,5: avança bem pelo seu lado e também marca bem Chukewueze. Soldadinho.

Adzic 5,5: talento puro, puríssimo, mas que aparece de forma intermitente, como as luzes de uma árvore de Natal. Em sua melhor jogada, encontra um Maignan em versão Super Man para barrar seu caminho. (a partir dos 60' Thorstvedt 6,5: entrada decisiva; desmonta a defesa do Milan com suas infiltrações na área)

Matic 6,5: O Professor dá uma aula sobre como administrar os momentos da partida. Não perde a bola nenhuma vez (a partir dos 78' Lipani sem nota)

Bakola 7: dá amplitude ao jogo ao se abrir na linha dos jogadores de lado. Tem qualidade, disposição e sabe a hora certa de agir: com Aquilani, vai crescer ainda mais. E muito.

Berardi 5: comete muitos erros incomuns para ele no início da partida. Desta vez, vê apenas o preto, e não o vermelho, contra o Milan.

Esposito 5,5: trabalha muito pela equipe no início da partida, abrindo espaços para as infiltrações dos meio-campistas, mas acaba atuando mais como camisa 10 do que como camisa 9 e deixa vazia a área do Milan. O jogador da seleção italiana sente o desgaste dos compromissos com a seleção e logo fica sem gás. (a partir dos 60' Bowie 6,5: é parado por Maignan, mas muda o ritmo do Sassuolo ao partir para a "guerra" contra tudo e todos)

Laurienté 6: cria alguns problemas para a defesa do Milan com sua velocidade. Único ponto negativo: a falta de precisão nas finalizações.





Técnico Aquilani 6,5: conquista um ponto precioso com uma atuação de uma equipe compacta e bem organizada em campo.